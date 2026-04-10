Tекст: Дмитрий Зубарев

Легойда заявил, что власти Украины грубо попирают права и свободы верующих канонической Украинской православной церкви, передает РИА «Новости.

По его словам, никакой положительной динамики в ситуации не наблюдается, а верующих объявляют шпионами и подвергают преследованиям по надуманным причинам.

Легойда отметил: «Грубейшим образом попираются права и свободы людей, принадлежащих канонической Церкви, под совершенно надуманными предлогами, когда верующие объявляются шпионами и так далее. Даже если принять логику, в которой власть пытается это аргументировать, то она не выдержит критики, потому что, конечно, все то, в чем этих людей обвиняют, – они в этом не виноваты». Он подчеркнул, что обвиняемые – это просто верующие, которые сохраняют верность каноническому православию.

Действия украинских властей, по мнению Легойды, не выдерживают никакой критики и полностью расходятся с декларациями Киева о приверженности демократическим принципам.

Отметим, что на Украине организована самая масштабная в современной истории страны волна гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата, которая является крупнейшей религиозной общиной в государстве. Местные власти в разных регионах, ссылаясь на связь УПЦ с Россией, принимают решения о запрете ее деятельности, а СБУ возбуждает уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности».

Некоторые представители духовенства уже получили обвинительные приговоры украинских судов, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом священники и прихожане подвергаются физическому насилию. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу закон, принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским, который позволяет полностью запретить деятельность Украинской православной церкви.

