Путин назвал трагедией гонения на православную церковь на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Путин осудил массовые нарушения прав и религиозных свобод на Украине в телеграмме, адресованной патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма «Люди Христовы. Наше время» и гостям российской премьеры.

«Приветствую вас на российской премьере фильма «Люди Христовы. Наше время». Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер пожелал участникам премьеры хорошего просмотра и выразил им свои наилучшие пожелания.

Напомним, митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию канонической Украинской православной церкви (УПЦ) диагностировали сотрясение мозга и ожоги после нападения сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) во время захвата собора в Черкассах. Протоиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олег Мельников был мобилизован насильно и избит в военкомате после задержания на блокпосту.