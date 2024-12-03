В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Путин назвал трагедией гонения на православную церковь на Украине
Президент России Владимир Путин назвал трагедией массовые нарушения прав и религиозных свобод миллионов людей на Украине.
Путин осудил массовые нарушения прав и религиозных свобод на Украине в телеграмме, адресованной патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма «Люди Христовы. Наше время» и гостям российской премьеры.
«Приветствую вас на российской премьере фильма «Люди Христовы. Наше время». Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Кроме того, российский лидер пожелал участникам премьеры хорошего просмотра и выразил им свои наилучшие пожелания.
Напомним, митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию канонической Украинской православной церкви (УПЦ) диагностировали сотрясение мозга и ожоги после нападения сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) во время захвата собора в Черкассах. Протоиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олег Мельников был мобилизован насильно и избит в военкомате после задержания на блокпосту.