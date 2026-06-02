Одесский военком оказался известным мастером по наращиванию ресниц

Tекст: Катерина Туманова

Украинский военком Денис Олейник попытался скрыть профессиональную деятельность в интернете после того, как горожане опознали его на видео. Молодой человек на протяжении нескольких лет активно вел страницу в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России), где публиковал результаты своей работы в сфере красоты, передает РИА «Новости».

По данным журналистов, Олейник занимался наращиванием ресниц, а также аппаратным маникюром и педикюром. В 2019 году он прошел профильное обучение в специализированной академии. На его аккаунт было подписано около 1,5 тыс. человек, оставлявших восторженные отзывы.

После того как сообщество «Одесса INFO» опубликовало кадры с военкомом и его фотографии из личного блога, страница претерпела изменения. Владелец удалил снимки, на которых было видно лицо, и переименовал профиль, заявив, что он якобы принадлежит Юлии Никовой. Однако в старых публикациях остались фото настоящего владельца, включая снимок с дипломом об окончании курсов.

Клиентки мастера высоко оценивали его навыки, оставляя восторженные реплики к фото с работами Олейника. Другие пользовательницы также отмечали качество услуг, подчеркивая, что пол мастера не имеет значения, если у него «золотые руки».



