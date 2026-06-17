«Единая Россия» осудила предложение девелопера наказывать людей за съемки строительного брака

Tекст: Елизавета Шишкова

«Увидел заявление главы строительной компании, который предложил штрафовать и сажать в тюрьму граждан за съёмку видео с косяками в новостройках», – написал он в Max.

По мнению депутата, подобный подход недопустим и противоречит интересам покупателей жилья.

«Блогеры, видите ли, раздувают огромные скандалы и «обнуляют» бюджет на рекламу. Считаю, что позиция застройщика не выдерживает никакой критики», – подчеркнул законодатель.

Депутат отметил, что обнаруженные в квартирах и домах строительные недостатки нельзя считать мелкими недочетами. Речь идет о нарушении обязательств перед собственниками жилья и требований отраслевых нормативов.

«Кривые полы, текущие трубы или плесень на стенах – это не «недочеты». Это нарушение строительных норм и прямых обязательств перед людьми. Если компания построила дом с отклонениями, она должна отвечать рублем и совестью, а не требовать посадить в тюрьму того, кто это показал», – заявил парламентарий.

Особое внимание он уделил аргументу о репутационных потерях и расходах на продвижение объектов недвижимости. По его словам, забота о рекламном бюджете не может ставиться выше интересов будущих жильцов.

«Аргумент про «потраченные деньги на рекламу» – откровенное издевательство. Что для вас важнее – красивый буклет или безопасность семей, которые заедут в этот дом? Если ваша реклама рассыпается при первом же объективном взгляде, значит, проблемы не в блогерах, а в качестве вашей работы. Нельзя запрещать правду ради того, чтобы окупить маркетинговый бюджет», – отметил депутат.

Кроме того, он напомнил о праве граждан на распространение общественно значимой информации. По его словам, деятельность девелоперов должна оставаться открытой для контроля со стороны общества, поскольку затрагивает интересы большого числа людей.

«Ну и право на информацию. Если у человека есть факты, он имеет право их обнародовать. Застройщик – не тайная спецслужба, его работа – публичная история, особенно когда в ней участвуют деньги сотен тысяч людей», – говорится в заявлении.

Парламентарий также призвал строительные компании сосредоточиться на устранении выявленных нарушений, а не на поиске способов ограничить публичное обсуждение качества жилья. «Вместо того чтобы угрожать гражданам, застройщик должен объяснить, почему его компания боится камеры и объективного контроля больше, чем инспекции Госстройнадзора», — подчеркнул он.

В завершение депутат напомнил, что действующее законодательство защищает прежде всего права покупателей недвижимости. «В России закон на стороне покупателей, а не недобросовестных девелоперов», — заявил он, добавив: «Строительный брак исправляют стройматериалами, а не уголовным кодексом!»

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости своевременной передачи ключей покупателям квартир и напомнил об отмене с 1 января моратория на штрафы для застройщиков.

«Единая Россия» пообещала проконтролировать применение отмены моратория на штрафы для застройщиков и назвала восстановленные нормы инструментом реальной защиты дольщиков.