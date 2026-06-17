Опрос: Американцы растеряли гордость за страну

Axios: Гордость жителей США за страну упала до 51%

Tекст: Мария Иванова

Доля американцев, испытывающих гордость за свою страну, резко снизилась до 51% по сравнению с 82% в 2013 году, передает Axios.

Новое исследование непартийного Института исследований общественных религий (PRRI) показало, что общество разбивается на идеологические лагеря, где политические оппоненты воспринимаются как угроза демократии.

Менее половины демократов считают важными для национальной идентичности рождение в США (42%), веру в Бога (41%) или принадлежность к христианству (29%). В то же время большинство республиканцев называют эти факторы ключевыми для того, чтобы считаться настоящим американцем.

«То, что вы действительно видите, – это одно видение страны и одно настроение среди республиканцев, и совершенно другое видение страны и настроение как среди независимых, так и среди демократов», – заявил президент и основатель PRRI Роберт Джонс.

По его словам, республиканцы все больше отдаляются от центра в вопросах веры, демократии и идентичности. Опрос также выявил падение веры в американскую мечту: среди молодежи от 18 до 29 лет этот показатель рухнул с 50% в 2024 году до 36% сегодня. Лишь 18% граждан довольны тем, как работает демократия в современных США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии 250-летия США большинство американцев сочли лучшие годы страны пройденными. Доля ожидающих позитивных изменений граждан упала до рекордно низких значений за последние два десятилетия.

Ранее сообщалось, что уровень национальной гордости среди жителей Соединенных Штатов опустился до исторического минимума.