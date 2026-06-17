Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.87 комментариев
Австралия анонсировала учения по защите инфраструктуры и населения
Австралийские военные запланировали учения Austral Shield по защите населения и критической инфраструктуры от внутренних угроз с участием более 1,5 тыс. военнослужащих, сообщило австралийское минобороны.
Маневры пройдут с 3 по 19 июля на территории Западной Австралии и на севере штата Квинсленд, указали в ведомстве, передает ТАСС.
К тренировкам привлекут представителей федеральных и региональных ведомств, а также служащих сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил, космического и киберкомандования.
«Основная цель Austral Shield – проверить готовность вооруженных сил и государственных структур к совместному реагированию на внутренние угрозы безопасности и чрезвычайные ситуации. Особое внимание будет уделено взаимодействию военных и гражданских служб в условиях кризисов», – говорится в заявлении.
Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе. Они направлены на отработку быстрого развертывания войск в северных районах государства.
До этого Австралия анонсировала учения Pitch Black с участием 19 стран, в которых планируется задействовать более 100 воздушных судов различных государств.
В апреле сообщалось, что Австралия решила потратить 5 млрд долларов на развитие систем противодействия беспилотникам.