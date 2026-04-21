Австралия выделила 5 млрд долларов на защиту от дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Австралии выделит 5 млрд долларов на развитие систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, передает ТАСС. Министр оборонной промышленности Пэт Конрой сообщил, что средства направят в рамках обновленной инвестиционной программы, предполагающей масштабные вложения в беспилотные и автономные технологии.

Первые два пакета финансирования уже распределены среди предприятий национального оборонно-промышленного комплекса. Компания AIM Defence получила 15,2 млн долларов на модернизацию переносной лазерной установки для уничтожения дронов. SYPAQ Systems выделено 7,5 млн долларов на разработку дрона-перехватчика для борьбы с крупными беспилотниками.

Конрой отметил, что общий объем инвестиций Австралии в технологии беспилотников, средства борьбы с ними и автономные системы может достичь 15,8 млрд долларов в течение ближайшего десятилетия. Министр подчеркнул стратегическую важность развития собственных технологий для обеспечения безопасности страны и повышения устойчивости оборонного сектора.

