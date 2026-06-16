Компания Saab сообщила о поставках противотанковых ракет армии Франции

Saab: Франция получит противотанковые ракеты NLAW до 2030 года

Tекст: Мария Иванова

Оборонный производитель из Швеции обеспечит французские вооруженные силы современным оружием, передает РИА «Новости». Отмечается, что поставки запланированы на период с 2026 по 2030 год.

«Saab и генеральная дирекция по вооружениям подписали контракт по NLAW производства Saab», – говорится в официальном заявлении компании.

Точная стоимость сделки пока не раскрывается. Соглашение также включает опционы на приобретение дополнительных партий ракет. Подобные комплексы уже активно используются в вооруженных силах Швеции, Финляндии и Британии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва заключила с компанией SAAB контракт на закупку противовоздушных ракет RBS-70 Bolide.

Шведский концерн объявил о планах по открытию завода для сборки истребителей Gripen на территории Украины.

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