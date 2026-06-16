Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.7 комментариев
Компания Saab сообщила о поставках противотанковых ракет армии Франции
Saab: Франция получит противотанковые ракеты NLAW до 2030 года
Париж заключил контракт со шведским оборонным концерном на закупку современных управляемых комплексов NLAW, которые поступят в войска в течение четырех лет.
Оборонный производитель из Швеции обеспечит французские вооруженные силы современным оружием, передает РИА «Новости». Отмечается, что поставки запланированы на период с 2026 по 2030 год.
«Saab и генеральная дирекция по вооружениям подписали контракт по NLAW производства Saab», – говорится в официальном заявлении компании.
Точная стоимость сделки пока не раскрывается. Соглашение также включает опционы на приобретение дополнительных партий ракет. Подобные комплексы уже активно используются в вооруженных силах Швеции, Финляндии и Британии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва заключила с компанией SAAB контракт на закупку противовоздушных ракет RBS-70 Bolide.
Шведский концерн объявил о планах по открытию завода для сборки истребителей Gripen на территории Украины.
В прошлом году российские силовики обнаружили в Луганской народной республике тайник с противотанковым комплексом NLAW.