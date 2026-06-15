  • Новость часаСуд в Гааге отклонил все претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
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    США нашли самое слабое место у Франции
    Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
    Лавров назвал главу МИД ФРГ хорошим учеником Геббельса
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре
    ВС России за сутки освободили более 100 зданий в Константиновке
    Юшков спрогнозировал цену нефти после снятия блокады с Ирана
    Рособрнадзор вынес предостережения РУДН и еще 18 российским вузам
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пожар в лавре – горе для верующих, но не для Зеленского

    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Семьи «на аутсорсе» не бывает

    Семья может снова стать основой нашего мира только в том случае, если мы вновь научимся проживать и ценить совместную жизнь, а не отдавать детей на воспитание посторонним людям и пестовать ценности индивидуального успеха.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Там, где сжигают гитары, скоро будут жечь людей

    Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.

    5 комментариев
    15 июня 2026, 18:38 • Новости дня

    В Москве открылась выставка к юбилею Президентского фонда культурных инициатив

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Музее современной истории России представили экспозицию «Культура нового» о роли Президентского фонда культурных инициатив, поддержавшего за пять лет почти 12 тыс. проектов на 49,62 млрд рублей.

    Выставка приурочена к пятилетию с момента объявления первого конкурса фонда, созданного по решению президента Владимира Путина 17 мая 2021 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. За этот период прошли 16 конкурсов, победителями стали 11 752 проекта из всех регионов страны, общий объем поддержки достиг 49,62 млрд рублей.

    К юбилею фонда президент направил поздравление коллективу организации. «За прошедшее время фонд доказал свою востребованность, заслужил доверие десятков тысяч талантливых, неравнодушных людей, искренне стремящихся внести свой вклад в развитие отечественной культуры», – говорится в обращении. Он подчеркнул патриотическую направленность проектов, внимание к инициативам ветеранов спецоперации и их семей, а также работу по интеграции исторических регионов Донбасса и Новороссии в единое культурное пространство России.

    В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский, гендиректор фонда Роман Карманов, глава музея Ирина Великанова, народные артисты России Владимир Машков и Игорь Матвиенко. Почетные гости оставили подписи в Книге памяти фонда.

    Современная история России на выставке показана через проекты, реализованные при поддержке фонда, отдельный раздел посвящен работе в исторических регионах и их интеграции в общее культурное пространство страны. Представлена информация о благотворительной программе для учреждений культуры и спорта исторических регионов, действующей с 2023 года, и программе «Музконтент ПФКИ», в рамках которой с 2025 года создано более 1500 ценностно ориентированных песен и музыкальных клипов, набравших свыше 500 млн просмотров и прослушиваний.

    Посетители могут увидеть интерактивную карту России с данными о работе 37 проектных офисов фонда в 34 регионах и двух представительствах ПФКИ в Хабаровске и Красноярске. Экспозиция сочетает символические предметы, мультимедийные технологии, интерактивные инсталляции, викторины и информационные материалы, позволяя узнать о результатах деятельности фонда и механизмах взаимодействия с авторами проектов. Выставка «Культура нового» будет открыта для посетителей с 16 июня до декабря 2026 года.

    Напомним, за пять лет работы Президентский фонд культурных инициатив поддержал более 11 тыс. творческих проектов по всей стране.

    В апреле Координационный комитет фонда утвердил список победителей второго грантового конкурса 2026 года.

    На участие в этом отборе авторы инициатив подали свыше девяти тысяч заявок.

    15 июня 2026, 16:27 • Новости дня
    Минобороны: Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
    Минобороны: Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, сообщило Минобороны.

    Инцидент произошел во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    «15 июня 2026 года в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет», – рассказали в российском военном ведомстве.

    Уточняется, что воздушное судно выполняло полет без боекомплекта. В настоящее время на месте падения самолета работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил России для установления всех обстоятельств произошедшего.

    Российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 (по кодификации НАТО: Backfire) остается ключевым элементом дальней авиации ВКС РФ, выполняющим задачи по поражению критически важных целей. Модификация Ту-22М3 серийно производилась на Казанском авиационном производственном объединении (КАПО) с 1978 по 1993 год, а всего за этот период было выпущено 268 единиц данной модели (около 500 штук с учетом ранних модификаций М0, М1 и М2). Обладая максимальной скоростью до 2300 км/ч, самолет способен нести до 24 тонн боевой нагрузки, включая сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22/Х-32, гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и тяжелые авиабомбы.

    В апреле прошлого года стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Экипаж увел падающую машину от жилых домов.

    В августе 2024 года в этом же регионе произошла еще одна катастрофа аналогичного бомбардировщика.

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    15 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре

    Захарова обвинила Запад в создании фейка об ударе по Киево-Печерской лавре

    Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные политики совместно с киевскими властями создали фальсификацию вокруг инцидента в Киево-Печерской лавре, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию – настоящий фейк: президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре», – написала она в своем Telegram-канале.

    По словам дипломата, французские лидеры безосновательно обвинили Вооруженные силы России в ударе по объекту ЮНЕСКО. При этом Министерство обороны России ранее подтвердило, что комплекс зданий был поражен ракетой американского комплекса Patriot, переданной Украине с истекшим сроком годности.

    Захарова подчеркнула, что европейские политики годами игнорировали преследование канонической православной церкви на Украине. Они также не замечали попыток установления контроля над лаврой с применением насилия и разграбления объекта Всемирного наследия.

    Представитель МИД обратила внимание на отсутствие соболезнований со стороны Запада жертвам атак среди мирного населения российских регионов, включая погибших в Старобельске. Также, по ее словам, Париж проигнорировал реальный удар по Музею обороны Севастополя, автор главного экспоната которого имел французское происхождение.

    Напомним, Министерство обороны России объяснило повреждения Киево-Печерской лавры падением американской зенитной ракеты Patriot.

    Несколькими днями ранее украинский беспилотник целенаправленно атаковал здание исторической панорамы в Севастополе.

    До этого Захарова призывала президента Франции посмотреть кадры с убитыми детьми в луганском Старобельске.

    Кадры пожара в Киево-Печерской лавре после попадания ракеты Patriot смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    15 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Эксперт назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре

    Эксперт Скачко: Власти Украины годами уничтожают Киево-Печерскую лавру

    Эксперт назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре
    @ dsns

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти в последние годы целенаправленно и методично «уничтожали» лавру: выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса были переданы раскольникам ПЦУ. Теперь украинские ПВОшники сами повредили лавру, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Киево-Печерская лавра – это общая для русского, украинского и белорусского народов святыня, а также одно из начал восточнославянской цивилизации», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Он напомнил, что киевские власти в последние годы целенаправленно и методично уничтожали лавру так, что от нее осталось «одно лишь название».

    Собеседник напомнил, что из Ближних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ранее выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса Киево-Печерской лавры были переданы раскольникам ПЦУ – «людям, которые фактом своего существования оскорбляют и религию, и веру».

    «Теперь еще и криворукие украинские ПВОшники собственноручно повредили лавру», – добавил Скачко. Политолог указал, что Владимир Зеленский всячески пытается раздуть международный скандал из попадания украинской же ракеты в здание, и в этом ему активно подыгрывают европейские политики.

    «На Западе сделали вид, что не заметили удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Так же они реагировали и на другие множественные преступления киевских властей. Но подключатся к обвинениям России на фоне повреждения ракетой Patriot лавры. Мы наблюдаем украинизацию Европы, которая применяет подлые, лицемерные приемчики в ведении дел», – подчеркнул Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. Он обратил внимание на то, что в украинских пабликах понеслись крики про «русских безбожников и сатанистов, которые уничтожают лавру». «В этой связи очень хочется напомнить, что лавра для политических укропитеков не является святыней вообще», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Помните, как сотрудники «музея» Киево-Печерской лавры вынесли на улицу раки с мощами православных святых? Из пещер. А помните бесовские пляски возле лавры и духовный подвиг одиночек, которые молились за спасение душ бесноватых и за лавру, за монахов? А помните, как полиция и боевики пришли в лавру выгонять «московских попов», потому что лавру отдали ПЦУ? А как в трапезной лавры снимали кулинарное шоу про сакральные украинские блюда?» – указал Медведев.

    Более того, с 2014 года ВСУ последовательно уничтожали храмы в Донбассе, а с 2022-го храмы Русской православной церкви уже на всей территории страны регулярно подвергаются атакам. «В Курской области вспомните осквернение храмов. Нарочитое. Бесовское. Храм в Артемовске сколько раз специально обстреливали. Умышленные обстрелы церквей (это же не единичный случай), глумление над храмами РПЦ явление совершенно языческого порядка», – считает журналист.

    Журналист назвал «религиозной, антихристианской войной» эпизоды, когда украинские раскольники штурмуют «неправильные» храмы. «Сюда же и обстрелы храмов. Это просто борьба язычников против Веры. Стрельба по неправильному храму – это дело, по мнению свидомого гражданина, совершенно богоугодное. Потому что это не храм Христов, а храм другого, враждебного культа. Именно, что культа. В сознании украинского гражданина, как уже сказано выше, христианство является скорее формой культа. Украинская раскольничья церковь – это больше, чем культ, это национально-политическая, смысловая структура», – пишет Медведев.

    По его оценкам, нынешние крики о храме выглядят и нелепо, и цинично, и нелогично. «Те, кто устраивал бесноватые пляски в лавре решили обеспокоиться после попадания ракеты. По крайней мере, русские люди, православные люди совершенно определенно скорбят о том, что так произошло. Но, Бог даст, мы нашу лавру восстановим. В то и веруем», – заключил он.

    Ранее в Минобороны России заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поврежден ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», – говорится в сообщении. В ведомстве заверили, что российские вооруженные силы не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ночью на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Как уточнил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, возгорание произошло на крыше Успенского собора на территории лавры. По его словам, «повреждения существенные».

    Напомним, в ночь на 15 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Минобороны назвало это ответом на террористические акты киевского режима.

    В украинской столице были поражены завод «Радар», занимающийся производством комплектующих для дальнобойных беспилотников и радиолокационных систем военного назначения; цех по производству и настройке БПЛА на территории киностудии им. Довженко; предприятие «Беспилотные технологии», осуществляющее сборку ударных беспилотников из иностранных комплектующих, а также завод «Маяк», выпускающий боевые части для БПЛА и стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».

    Кроме того, удары были нанесены по Киевскому государственному заводу «Буревестник», который производит беспилотники и радиолокационную технику для ВСУ; компании «Укр Армо Тех», занимающейся сборкой боевых частей (боеприпасов) для БПЛА и ракет, а также по Киевскому агрегатному заводу и авиаремонтному заводу № 410 гражданской авиации, осуществляющим выпуск и ремонт авиационных турбореактивных двигателей, а также комплектующих для дронов.

    Также поражен «Киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ. В Днепропетровске удар пришелся по Днепровскому заводу электромеханического оборудования, а в Харькове – по предприятиям «Гринхаус солюшн» и «ДТ-1 групп», которые, по данным Минобороны, занимались сборкой боевых частей для беспилотников и ракет различного типа.

    Кадры пожара в Киево-Печерской лавре после попадания ракеты Patriot смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    15 июня 2026, 17:32 • Новости дня
    ЛДПР призвала ограничить комиссию маркетплейсов для российских продавцов до 20%

    Tекст: Валерия Городецкая

    ЛДПР выступила с инициативой ограничить размер комиссий маркетплейсов для российских продавцов и запретить навязывание дополнительных платных услуг. Соответствующее обращение председатель партии Леонид Слуцкий направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.

    Согласно предложению, интернет-площадки не должны включать в договоры с продавцами условия о комиссионном вознаграждении свыше 20% от стоимости реализованного товара, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «На сегодняшний день маркетплейсы являются ключевой инфраструктурой сбыта. Однако вместо создания взаимовыгодных условий монополисты всеми силами душат отечественный бизнес. В 2026 году комиссия на Wildberries выросла с 19% до 31,5%, а на Ozon сбор вырос до 33%, при этом для некоторых категорий товаров комиссия составила грабительские 55%», – пишет Слуцкий в своем письме главе Минпромторга.

    Политик отметил, что иностранные продавцы получают льготный тариф до 11%, в то время как сроки выплат российским предпринимателям увеличились до 24-27 дней. Это приводит к кассовым разрывам, вынуждая бизнес повышать цены или пользоваться платными услугами досрочного вывода средств.

    «Мало того – сроки перечисления продавцам их законных вырученных средств необоснованно увеличились с 9-15 до 24-27 дней. Уже зафиксировано множество случаев, когда платежи не поступали даже после истечения установленного срока», – отмечает глава ЛДПР.

    В свзи с этим партия предлагает закрепить добровольный характер платных услуг и обязать площадки перечислять деньги не позднее пяти дней после получения товара покупателем. В настоящий момент эти вопросы находятся вне правового регулирования, что позволяет платформам ухудшать условия.

    В ЛДПР считают, что такие меры помогут снизить финансовую нагрузку на отечественный малый и средний бизнес, уменьшить число кассовых разрывов и случаев банкротства среди продавцов. Также инициатива, по мнению авторов обращения, будет способствовать сохранению конкуренции на рынке и позволит сдерживать рост цен для покупателей.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил проблему предоставления скидок на маркетплейсах за счет малого бизнеса.

    Федеральная антимонопольная служба вынесла официальные предупреждения компаниям Wildberries и Ozon из-за ущемления интересов торговых партнеров.

    До этого ведомство потребовало от цифровых платформ выровнять размеры комиссий для российских и иностранных продавцов.

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    15 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Лавров назвал главу МИД ФРГ хорошим учеником Геббельса

    Лавров сравнил главу МИД Германии с Геббельсом из-за заявлений о Буче

    Лавров назвал главу МИД ФРГ хорошим учеником Геббельса
    @ IMAGO/ESDES.Pictures,Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал главу внешнеполитического ведомства Германии Йоханна Вадефуля хорошим учеником Йозефа Геббельса из-за постоянного повторения ложных заявлений о провокации в Буче.

    В конце марта немецкий министр вновь публично вспомнил о событиях в Киевской области, передает РИА «Новости».

    По итогам переговоров в Белоруссии Лавров подчеркнул, что Москва уже пятый год безуспешно запрашивает у ООН информацию о случившемся. «Когда господин Вадефуль – уверен, он не может не знать о том, что мы публично об этом не один год говорим – вдруг опять заявляет, что Буча – это «символ российского террора против Украины», он, значит, хороший ученик Геббельса. Это тоже никуда не исчезает», – заявил глава российской дипломатии.

    Руководители ФРГ берут на себя ответственность за злодеяния предков-нацистов, когда начинают их оправдывать, отметил министр на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Он напомнил, что обычно дети не отвечают за поступки родителей, однако использование нынешним руководством Германии прежних методов меняет ситуацию. По словам Лаврова, оправдание преступников времен Второй мировой войны означает, что сыновья все же несут ответственность за действия своих отцов.

    Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обвинил Россию в неудаче Германии на выборах в Совбез ООН.

    Канцелярия генсека ООН получила послание российского министра об инсценировке в Буче.

    Лавров раскритиковал власти Германии за реваншистские настроения.

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    15 июня 2026, 13:10 • Новости дня
    Лавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
    Лавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии навязчиво попытались предложить свои услуги для разрешения конфликта, однако не смогли озвучить никаких свежих инициатив, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал недавнюю встречу послов «евротройки» в МИД России. По словам министра, западные дипломаты стремятся любыми способами участвовать в мирном процессе, передает РИА «Новости».

    «Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса», – подчеркнул Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин принял европейских дипломатов в Москве.

    Отечественные дипломаты также подробно разъяснили западным коллегам подходы Москвы к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Главным условием успешного диалога остается полное устранение первопричин текущего конфликта.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью представителей «евротройки» получение места за столом переговоров.


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    15 июня 2026, 16:57 • Новости дня
    Опубликованы кадры крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области
    Опубликованы кадры крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В интернете распространилась видеозапись крушения тяжелого сверхзвукового самолета Ту-22М3 в районе города Свирск в Иркутской области.

    Кадры опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале, передает «Лента.Ру».

    На представленных кадрах запечатлен момент крушения воздушного судна. После столкновения с землей на месте инцидента вспыхнул сильный пожар.

    В понедельник Министерство обороны России подтвердило факт аварии бомбардировщика во время учебно-тренировочного полета.

    В апреле прошлого года стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области из-за технической неисправности.

    В августе 2024 года один из пилотов рухнувшего самолета скончался от полученных травм.

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    15 июня 2026, 15:29 • Новости дня
    Каллас призвала разрушать экономику России «по кирпичику»

    Каллас признала провал планов ЕС быстро обрушить российскую экономику

    Каллас призвала разрушать экономику России «по кирпичику»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что санкционная политика не смогла мгновенно сокрушить экономику России.

    Теперь Брюссель намерен действовать постепенно, разрушая ее «по кирпичику», передает ТАСС.

    «Кирпичик за кирпичиком ЕС разрушает основы российской военной экономики», – заявила Каллас, комментируя утверждение нового промежуточного пакета санкций. Он затронул 80 российских силовиков, общественных деятелей, а также компании оборонного и энергетического секторов.

    Подобная риторика свидетельствует об изменении позиции Евросоюза. В 2022 году Брюссель ставил цель разорвать экономику страны «в клочья», а затем три года заявлял о нанесении ей «тяжелого ущерба».

    В конце 2025 года Евросоюз изменил тактику, начав принимать промежуточные пакеты санкций из-за долгих процедур согласования крупных блоков. При этом от масштабных ограничений в ЕС не отказались: сейчас обсуждается 21-й пакет санкций.

    Ранее главы МИД стран Евросоюза запланировали утвердить расширение персональных ограничений против российских граждан и организаций.

    Европейская дипломатическая служба предложила внести в санкционный список 80 связанных с оборонным сектором предприятий.

    Каллас анонсировала подготовку рекордного по объему пакета антироссийских мер.

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    15 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Суд в Гааге отклонил все претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
    Суд в Гааге отклонил все претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
    @ Sylvia Lederer/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия одержала убедительную победу в международном арбитраже в Гааге по делу о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, сообщил МИД.

    Как сообщается на сайте МИД России, спор рассматривался в соответствии с процедурами, предусмотренными Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Решение вынес арбитраж в составе пяти независимых арбитров, представлявших Алжир, Великобританию, Мексику, Россию и Республику Корея.

    В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что дело завершилось в пользу Москвы. По оценке министерства, «многочисленные требования Украины, обвинившей Россию в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, отвергнуты».

    Согласно заявлению, арбитраж не поддержал требования Киева, касавшиеся контроля над природными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также выплат компенсаций и репараций. В МИД РФ также отметили, что не получила поддержки позиция Украины по вопросу статуса Керченского пролива.

    Российская сторона подчеркнула, что «впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории».

    Кроме того, арбитраж не согласился с доводами Киева о том, что провозглашение Россией суверенитета над Азовским морем после включения в ее состав Донбасса, Запорожской и Херсонской областей якобы привело к нарушению международного права.

    Отдельное внимание в ходе разбирательства было уделено Крымскому мосту. Как сообщили в МИД РФ, арбитраж отклонил требование Украины о его демонтаже. 

    «Отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста. Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося «наказать» крымчан за их выбор в пользу России. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными», – говорится в сообщении МИД.

    По информации российского внешнеполитического ведомства, строительство Крымского моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ и проведение пограничных проверок судов в Керченском проливе признаны соответствующими положениям Конвенции ООН по морскому праву.

    Арбитраж также не поддержал претензии Украины, связанные с экологическим ущербом и сохранением подводного культурного наследия. В заявлении МИД отмечается, что обвинения в нарушении Россией обязательств в этих сферах были признаны необоснованными, а также было подтверждено наличие в стране эффективной системы экологического мониторинга.

    Вместе с тем арбитры указали на отдельные недостатки в процедуре оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Речь, в частности, идёт о сроках проведения экологической экспертизы и публикации её результатов.

    Однако, как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, арбитраж пришел к выводу, что строительство транспортной и энергетической инфраструктуры не нанесло ущерба окружающей среде. В министерстве также обратили внимание на формулировку решения, согласно которой «...предоставив [данное] декларативное средство правовой защиты, нет необходимости принимать решение о прекращении действий, уверениях или гарантиях неповторения или репарациях».

    «Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими «юридической войне» против России», – подчеркивается в заявлении МИД.

    В августе прошлого года Москва вышла из арбитражного процесса по делу о задержании украинских военных кораблей.

    Осенью 2024 года российская делегация представила аргументированную позицию по морскому иску Киева.

    Ранее дипломаты назвали обвинения украинской стороны по Крымскому мосту безосновательными.

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    15 июня 2026, 17:09 • Новости дня
    Рособрнадзор вынес предостережения РУДН и еще 18 российским вузам

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) вынесла предупреждения 19 отечественным вузам.

    В ведомстве подчеркнули необходимость соблюдения государственных стандартов. «Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», – говорится в официальном сообщении на сайте службы.

    Среди учебных заведений, получивших уведомления, оказались Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, а также Казанский институт финансов, экономики и информатики. Кроме того, в список попал Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования. Все данные о принятых мерах уже внесены в Единый реестр контрольных мероприятий.

    В начале июня надзорное ведомство направило официальные предупреждения руководству четырех российских университетов. В конце мая аналогичные документы получили три крупных столичных вуза.

    Неделей ранее Рособрнадзор объявил предостережения Московскому физико-техническому институту и Южному федеральному университету.

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    15 июня 2026, 15:32 • Новости дня
    ЦБ сообщил о возвращении Набиуллиной к работе после болезни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в эту пятницу примет участие в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, посвященного ключевой ставке, сообщил ЦБ.

    «19 июня в 15.00 состоится пресс-конференция по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин», – отмечается в сообщении в канале регулятора в Max.

    Перед началом Петербургского международного экономического форума представители Центробанка заявили об ухудшении самочувствия главы регулятора.

    Позже пресс-служба ведомства сообщила о пропуске Набиуллиной конференции НАУФОР из-за больничного.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал председателю Банка России скорейшего выздоровления.

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    15 июня 2026, 18:31 • Новости дня
    Названа предварительная причина крушения Ту-22М3 под Иркутском

    Кобзев: Причиной крушения Ту-22М3 в Иркутской области мог стать отказ двигателей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предварительной причиной крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

    «Предварительно, причина крушения – отказ двигателей», – написал глава области в своем канале в Max.

    В понедельник Министерство обороны сообщило об аварии самолета Ту-22М3 в Иркутской области.

    Весной прошлого года экипаж увел другой падающий ракетоносец от жилых домов в Приангарье.

    В августе 2024 года аналогичный бомбардировщик разбился в этом же регионе из-за технической неисправности.

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    15 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Лавров назвал ошибкой попытки Европы выдвигать ультиматумы России

    Лавров призвал Европу прекратить выдвигать России ультиматумы

    Лавров назвал ошибкой попытки Европы выдвигать ультиматумы России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров назвал ошибкой попытки европейских стран выдвигать ультиматумы России.

    Лавров сообщил, что власти европейских государств глубоко заблуждаются, пытаясь говорить с Москвой на языке угроз, передает РИА «Новости».

    «Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет», – подчеркнул министр.

    По словам дипломата, президент Владимир Путин ранее уже комментировал подобные ожидания западных стран. Лавров отметил, что такие расчеты преследуют негодные цели и остаются совершенно иллюзорными. Заявления прозвучали по итогам встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

    Лидеры европейских стран выдвинули России ультиматум из пяти пунктов.

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил западные элиты о негативных последствиях прошлых ошибок.

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    15 июня 2026, 18:19 • Новости дня
    Стало известно состояние членов экипажа разбившегося под Иркутском Ту-22М3

    Кобзев: Экипаж разбившегося бомбардировщика Ту-22М3 доставлен в больницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Члены экипажа разбившегося бомбардировщика Ту-22М3 госпитализированы и проходят комплексное обследование, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

    «Экипаж упавшего в Боханском районе военного самолета доставлен в больницу», – написал Кобзев в своем канале в Max.

    Глава области уточнил, что состояние троих пострадавших оценивается как легкое, а еще одного – как среднетяжелое. По предварительным данным медиков, жизням летчиков сейчас ничего не угрожает.

    В понедельник Министерство обороны России подтвердило крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области.

    В апреле прошлого года аналогичный стратегический ракетоносец разбился в этом же регионе. Тогда экипаж увел падающее воздушное судно от жилых домов.

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    15 июня 2026, 17:09 • Новости дня
    Захарова назвала неонацистом угрожавшего ударить по России командующего Люфтваффе
    Захарова назвала неонацистом угрожавшего ударить по России командующего Люфтваффе
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала резкое высказывание командующего военно-воздушными силами Германии Хольгера Нойманна о планах Североатлантического альянса атаковать российские территории.

    Оценивая риторику высокопоставленного военного, Захарова была предельно кратка. «Неонацист», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Накануне Нойманн дал интервью британскому изданию Telegraph. В ходе беседы он сообщил, что при столкновении с Россией силы альянса планируют нанести удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал силы НАТО нанести удары по Калининграду.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала данную инициативу иностранного политика суицидальной паранойей.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предупредил о тяжелейших последствиях подобных планов западного военного блока.

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