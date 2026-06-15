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В Москве открылась выставка к юбилею Президентского фонда культурных инициатив
В Музее современной истории России представили экспозицию «Культура нового» о роли Президентского фонда культурных инициатив, поддержавшего за пять лет почти 12 тыс. проектов на 49,62 млрд рублей.
Выставка приурочена к пятилетию с момента объявления первого конкурса фонда, созданного по решению президента Владимира Путина 17 мая 2021 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. За этот период прошли 16 конкурсов, победителями стали 11 752 проекта из всех регионов страны, общий объем поддержки достиг 49,62 млрд рублей.
К юбилею фонда президент направил поздравление коллективу организации. «За прошедшее время фонд доказал свою востребованность, заслужил доверие десятков тысяч талантливых, неравнодушных людей, искренне стремящихся внести свой вклад в развитие отечественной культуры», – говорится в обращении. Он подчеркнул патриотическую направленность проектов, внимание к инициативам ветеранов спецоперации и их семей, а также работу по интеграции исторических регионов Донбасса и Новороссии в единое культурное пространство России.
В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский, гендиректор фонда Роман Карманов, глава музея Ирина Великанова, народные артисты России Владимир Машков и Игорь Матвиенко. Почетные гости оставили подписи в Книге памяти фонда.
Современная история России на выставке показана через проекты, реализованные при поддержке фонда, отдельный раздел посвящен работе в исторических регионах и их интеграции в общее культурное пространство страны. Представлена информация о благотворительной программе для учреждений культуры и спорта исторических регионов, действующей с 2023 года, и программе «Музконтент ПФКИ», в рамках которой с 2025 года создано более 1500 ценностно ориентированных песен и музыкальных клипов, набравших свыше 500 млн просмотров и прослушиваний.
Посетители могут увидеть интерактивную карту России с данными о работе 37 проектных офисов фонда в 34 регионах и двух представительствах ПФКИ в Хабаровске и Красноярске. Экспозиция сочетает символические предметы, мультимедийные технологии, интерактивные инсталляции, викторины и информационные материалы, позволяя узнать о результатах деятельности фонда и механизмах взаимодействия с авторами проектов. Выставка «Культура нового» будет открыта для посетителей с 16 июня до декабря 2026 года.
Напомним, за пять лет работы Президентский фонд культурных инициатив поддержал более 11 тыс. творческих проектов по всей стране.
В апреле Координационный комитет фонда утвердил список победителей второго грантового конкурса 2026 года.
На участие в этом отборе авторы инициатив подали свыше девяти тысяч заявок.