На конкурс культурных инициатив поступило более 9 тыс. заявок

Tекст: Ольга Иванова

Более 9 тыс. заявок поступило на второй грантовый конкурс 2026 года, организованный Президентским фондом культурных инициатив. Прием заявок завершился 2 декабря, всего поступило 9 232 проекта из 89 российских регионов. Общая сумма финансового запроса составила почти 38 млрд рублей, а софинансирование – более 29,9 млрд рублей.

Свои инициативы на конкурс подали некоммерческие и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения. Все проекты отвечают традиционным духовно-нравственным ценностям, зафиксированным в указе президента России. Наиболее востребованными направлениями стали «Культурный код», «Место силы», «Единство с судьбой России» и «Страна возможностей».

По числу заявок лидируют Москва, Омская область, Республика Башкортостан, Белгородская и Нижегородская области, Татарстан, Петербург, Кемеровская область, Удмуртия и Якутия. В конкурсе активно участвуют и освобожденные территории: из Донецкой Народной Республики поступило 55 заявок, из Луганской Народной Республики – 17, из Херсонской области и Запорожской области – по шесть.

Генеральный директор фонда Роман Карманов отметил: «Заявочная кампания второго грантового конкурса 2026 года завершена. Теперь стартует не менее важный этап – экспертиза. Каждую идею ждёт многосторонний профессиональный анализ… Победителей мы объявим в конце апреля, а уже с июня 2026 года лучшие идеи начнут воплощаться в жизнь».

Президентский фонд культурных инициатив создан по решению президента России и обеспечивает поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. С момента основания завершено 15 конкурсов, профинансировано 11 027 проектов на сумму более 45,5 млрд рублей.