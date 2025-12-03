Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
На конкурс культурных инициатив поступило более 9 тыс. заявок
Прием заявок на второй грантовый конкурс 2026 года от Президентского фонда культурных инициатив ознаменовался рекордным интересом участников со всех уголков России, на участие в нем было подано 9 232 заявки.
Свои инициативы на конкурс подали некоммерческие и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения. Все проекты отвечают традиционным духовно-нравственным ценностям, зафиксированным в указе президента России. Наиболее востребованными направлениями стали «Культурный код», «Место силы», «Единство с судьбой России» и «Страна возможностей».
По числу заявок лидируют Москва, Омская область, Республика Башкортостан, Белгородская и Нижегородская области, Татарстан, Петербург, Кемеровская область, Удмуртия и Якутия. В конкурсе активно участвуют и освобожденные территории: из Донецкой Народной Республики поступило 55 заявок, из Луганской Народной Республики – 17, из Херсонской области и Запорожской области – по шесть.
Генеральный директор фонда Роман Карманов отметил: «Заявочная кампания второго грантового конкурса 2026 года завершена. Теперь стартует не менее важный этап – экспертиза. Каждую идею ждёт многосторонний профессиональный анализ… Победителей мы объявим в конце апреля, а уже с июня 2026 года лучшие идеи начнут воплощаться в жизнь».
Президентский фонд культурных инициатив создан по решению президента России и обеспечивает поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. С момента основания завершено 15 конкурсов, профинансировано 11 027 проектов на сумму более 45,5 млрд рублей.