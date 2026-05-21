По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.
Тегеран раскрыл точные границы зоны контроля в Ормузском проливе
Исламская республика Иран зафиксировала четкие морские рубежи для надзора за судоходством, обозначив пределы своего влияния вплоть до побережья Объединенных Арабских Эмиратов.
Специальное ведомство по делам Персидского залива разместило схему подконтрольных акваторий в социальной сети X, передает агентство Anadolu. Данная структура была специально создана для тщательного контроля за навигацией в стратегически важном регионе.
Восточная граница обозначенной территории проходит от иранской горы Мубарак до линии Южной Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах. Западный рубеж закреплен между островом Кешм и городом Умм-эль-Кувейн.
Аналогичные координаты ранее уже фигурировали в официальных сообщениях военного руководства страны. Четвертого мая командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции показывало идентичную карту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран десятикратно увеличил зону своих операций в Ормузском проливе.
Накануне более двух десятков торговых судов благополучно пересекли эту акваторию под контролем элитных подразделений иранских вооруженных сил.