Тегеран раскрыл точные границы зоны контроля в Ормузском проливе

Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек

Tекст: Мария Иванова

Рим настаивает на финансовых послаблениях из-за экономических потрясений на фоне иранского конфликта и скачка цен на топливо, пишет Politico.

В обращении к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Джорджа Мелони попросила не учитывать экстренные энергетические меры в рамках Пакта стабильности и роста, ограничивающего дефицит бюджета на уровне 3% ВВП.

«Кризис на Ближнем Востоке и напряженность в Ормузском проливе, которые усугубляют последствия спецоперации на Украине, уже оказывают очень тяжелое воздействие на цены на энергоносители, на расходы семей и предприятий», – подчеркнула политик.

Глава правительства отметила, что энергетическая безопасность стала европейским стратегическим приоритетом. По ее словам, Италии будет крайне сложно оправдать участие в программе финансирования обороны Евросоюза, если Брюссель откажется проявить необходимую гибкость. Около 20% мировых поставок нефти проходит через Ормузский пролив, а обострение ситуации привело к истощению запасов авиатоплива.

Ранее статистическое управление Евросоюза подтвердило, что дефицит итальянского бюджета на 2025 год превысил допустимые нормы. При этом представитель Еврокомиссии Олоф Гилл заявил, что объединение уже предоставило государствам ряд вариантов для управления кризисом, но расширять финансовые послабления ради сохранения ответственных ограничений не планирует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предрекла Европе многолетний энергетический кризис из-за американо-израильского конфликта.

Участники недавнего саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые меры для борьбы с топливной проблемой.

По итогам прошлого года дефицит государственного бюджета Италии превысил установленный Евросоюзом лимит в 3%.