Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

Военкор Стешин раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву
Стаи дронов пытались зайти на Москву с запада, прорывались в охраняемый периметр, чтобы загрузить ПВО, а затем накапливались для одновременного удара по выбранному объекту, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
Стешин рассказал в Telegram-канале о тактике беспилотников, атаковавших Москву в выходные.
«Как они заходили на Москву. Всего лишь одна стая из десятка. Заходили с запада, иных вариантов нет», – отметил он.
По словам журналиста, беспилотники прорываются через ПВО, после чего барражируют в воздухе и, накопившись, одновременно атакуют цель. Стешин подчеркнул, что частота 7,270 гигагерц является «частотой прорыва» средств радиоэлектронной борьбы для ударных FPV-дронов на дистанциях до 20 километров.
Он добавил, что для дальних перелетов до 2 тыс. километров такие частоты используются эпизодически, если аппаратом управляют через ретранслятор. Расширенный диапазон частот около шести гигагерц стал «серой зоной» для связи, свободной от стандартного подавления.
Эксперт предположил, что в рое беспилотников находился ретранслятор, с которого и следует начинать обезвреживание.
В ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион, она стала самой массовой в этом году.
При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек.
Среди троих погибших в Подмосковье оказался индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.