Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.
В Социальном фонде подсчитали число пенсионеров в стране
В России на начало апреля число пенсионеров превысило 40,4 млн человек, при этом средний размер пенсии составил почти 25,4 тыс. рублей, следует из данных Соцфонда.
Социальный фонд России сообщил, что на учете в системе Соцфонда по состоянию на 1 апреля 2026 года находилось 40,413 млн пенсионеров, передает РИА «Новости».
Средний размер пенсии среди всех работающих и неработающих граждан составил почти 25,4 тыс. рублей. Эти данные отражают ситуацию с пенсионным обеспечением к началу второго квартала текущего года.
