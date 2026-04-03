Белый дом не включил поддержку Украины в бюджет США на 2027 год

Tекст: Вера Басилая

В опубликованном проекте бюджета США на 2027 год отсутствуют какие-либо упоминания о помощи Киеву, включая финансовую, военную и гуманитарную поддержку, передает РИА «Новости». В 92-страничном документе слово «Украина» не упоминается ни разу.

Администрация президента США не предусмотрела выделение средств для Киева, а также не заложила передачу вооружения или боеприпасов. В проекте также не нашлось места для гуманитарной помощи Украине в 2027 году.

Таким образом, на этот период Вашингтон не планирует каких-либо форм поддержки Киева, говорится в документе.

Белый дом планирует увеличить военный бюджет США до рекордных 1,5 трлн долларов в 2027 году.

Президент США сообщил о прекращении прямой финансовой поддержки Киева и передаче вооружений через НАТО.

Европейские политики опасаются прекращения американской военной помощи киевскому режиму, если Евросоюз не поддержит действия Вашингтона на Ближнем Востоке.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполнил обещание по предоставлению Киеву финансовой помощи в размере 90 млрд евро.