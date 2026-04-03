В Твери стартовала Всероссийская акция «Вахта Памяти – 2026»

Tекст: Ольга Иванова

В историческом парке «Россия – моя история» в Твери 3 апреля состоялось торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2026». Более 150 поисковиков из разных регионов России приехали в город, чтобы принять участие в мероприятии.

В адрес участников поступило приветствие от первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко, который отметил, что мероприятие проходит в Год единства народов России.

«В годы Великой Отечественной войны представители разных национальностей плечом к плечу сражались на фронтах, ковали Победу в тылу, защищая общую Родину. И сегодня вы, участники поискового движения, продолжаете эту традицию народного единства. Ваша благородная деятельность объединяет людей разных возрастов, профессий и национальностей вокруг общей великой цели – сохранения исторической правды и увековечения памяти павших защитников Отечества», – сказал Кириенко.

Заместитель председателя правительства Тверской области Владислав Белорусов зачитал обращение временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Королева. В нем отмечается особая миссия поисковиков по увековечению памяти павших защитников Родины, а также значимость этой работы в условиях специальной военной операции.

Директор департамента Министерства обороны по увековечению памяти погибших Олег Погорелов поблагодарил поисковиков за мужество и верность долгу, выразив пожелание, чтобы «каждая ваша находка стала уроком для нового поколения». Ответственный секретарь «Поискового движения России» и депутат Госдумы Елена Цунаева подчеркнула уникальную роль движения, напомнила о более двух тысячах экспедиций в 37 регионах и пожелала поисковикам удачи в поиске и идентификации павших бойцов.

В рамках церемонии были вручены Памятные знаки «Журавли» и медали за вклад в поисковую деятельность. Ключевым событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между «Волонтёрской Ротой Боевого Братства» и «Поисковым движением России», что откроет новые возможности для совместной работы.

Одним из самых эмоциональных моментов стала передача личных вещей бойцов их землякам. Среди них – медаль «За отвагу» Юнусова Галима Рахманиновича и медаль «За боевые заслуги» Степана Анненкова, а также бланки солдатских медальонов, найденных поисковиками у Дубовицкого озера. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания, а ведущий объявил официальный старт акции, впереди участников ждут экспедиции и архивная работа. Организаторами выступили правительство Тверской области, Министерство обороны России и «Поисковое движение России».