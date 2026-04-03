Минтранс предсказал отказ горожан от управления автомобилем

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вождение автомобиля в привычном ручном режиме постепенно уйдет с улиц и превратится в спортивное занятие, сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

«У нас езда на автомобиле в течение 10 лет превратится в спорт. Я имею в виду управление автомобилем в ручном режиме. Это будет спорт, которым люди будут заниматься на каких-то специальных площадках... городской трафик будет переходить в беспилотный режим», – указал он.

Министр сравнил будущую роль личного вождения с нынешней ездой на лошади: формально по Невскому проспекту можно промчаться верхом, однако это неудобно из-за потока машин, поэтому конный спорт сосредоточен на ипподромах.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял о намерении сделать Россию одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий. Никитин сообщал о подготовке новой транспортной стратегии с акцентом на развитие беспилотного транспорта и единой системы передвижения.