Минтранс предсказал отказ горожан от управления автомобилем
Через 10 лет управление машиной может стать занятием для специальных трасс, наподобие современного конного спорта, заявил министр транспорта Андрей Никитин.
Вождение автомобиля в привычном ручном режиме постепенно уйдет с улиц и превратится в спортивное занятие, сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».
«У нас езда на автомобиле в течение 10 лет превратится в спорт. Я имею в виду управление автомобилем в ручном режиме. Это будет спорт, которым люди будут заниматься на каких-то специальных площадках... городской трафик будет переходить в беспилотный режим», – указал он.
Министр сравнил будущую роль личного вождения с нынешней ездой на лошади: формально по Невскому проспекту можно промчаться верхом, однако это неудобно из-за потока машин, поэтому конный спорт сосредоточен на ипподромах.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял о намерении сделать Россию одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий. Никитин сообщал о подготовке новой транспортной стратегии с акцентом на развитие беспилотного транспорта и единой системы передвижения.