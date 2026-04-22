Tasnim: Иран не просил США продлевать перемирие

Tекст: Вера Басилая

По данным Tasnim, Тегеран не обращался к США с просьбой о продлении режима прекращения огня, передает РИА «Новости» .

Агентство также отмечает: «Если США захотят сохранить «тень войны» с Ираном, они должны учесть, что Ормузский пролив будет закрыт».

Кроме того, в агентстве предположили, что одним из возможных шагов президента США по урегулированию ситуации может стать односторонний выход США, при котором Израиль продолжит военные действия против Ирана.

Срок текущего перемирия истекает 22 апреля.

Ранее президент США объявил о продлении режима прекращения огня.

Иранская сторона отказалась от участия в запланированных переговорах в Пакистане.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил визит в Исламабад для переговоров с Ираном из-за отсутствия ответа от Тегерана.