Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.
Tasnim: Иран не просил США продлевать перемирие
Тегеран отверг информацию о том, что направлял Вашингтону запрос на продление режима прекращения огня и отказался открывать Ормузский пролив, сообщает Tasnim.
По данным Tasnim, Тегеран не обращался к США с просьбой о продлении режима прекращения огня, передает РИА «Новости» .
В публикации говорится, что Иран не делал запросы американской стороне для продления перемирия. Агентство также отмечает: «Если США захотят сохранить «тень войны» с Ираном, они должны учесть, что Ормузский пролив будет закрыт».
Кроме того, в агентстве предположили, что одним из возможных шагов президента США по урегулированию ситуации может стать односторонний выход США, при котором Израиль продолжит военные действия против Ирана.
Срок текущего перемирия истекает 22 апреля.
Ранее президент США объявил о продлении режима прекращения огня.
Иранская сторона отказалась от участия в запланированных переговорах в Пакистане.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил визит в Исламабад для переговоров с Ираном из-за отсутствия ответа от Тегерана.