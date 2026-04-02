Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко рассказал, что сотрудники украинского Центра противодействия дезинформации активно используют искусственный интеллект для генерации позитивных комментариев о Вооружённых силах Украины в социальных сетях, передает ТАСС.

По его словам, Киев существенно увеличил количество публикаций, прославляющих успехи украинской армии, а также распространяет фейковые сообщения о действиях российских сил. Марочко отметил, что подобные материалы часто сопровождаются удалением негативных отзывов и массовым размещением позитивных комментариев, сгенерированных искусственным интеллектом.

«Так называемый украинский Центр противодействия дезинформации, призванный бороться якобы с российской пропагандой, на самом деле распространяет откровенную ложь и действует в интересах ЦИПсО», – заявил Марочко. Он добавил, что в украинских соцсетях активно подчищают гневные отзывы и заменяют их искусственно созданными положительными комментариями.

