  В Дагестане свыше 4 тыс. человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    2 апреля 2026, 07:28 • Новости дня

    Марочко сообщил об использовании ИИ для создания позитивных комментариев о ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники так называемого украинского Центра противодействия дезинформации используют ИИ для генерации позитивных комментариев о Вооруженных силах Украины в соцсетях, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что сотрудники украинского Центра противодействия дезинформации активно используют искусственный интеллект для генерации позитивных комментариев о Вооружённых силах Украины в социальных сетях, передает ТАСС.

    По его словам, Киев существенно увеличил количество публикаций, прославляющих успехи украинской армии, а также распространяет фейковые сообщения о действиях российских сил. Марочко отметил, что подобные материалы часто сопровождаются удалением негативных отзывов и массовым размещением позитивных комментариев, сгенерированных искусственным интеллектом.

    «Так называемый украинский Центр противодействия дезинформации, призванный бороться якобы с российской пропагандой, на самом деле распространяет откровенную ложь и действует в интересах ЦИПсО», – заявил Марочко. Он добавил, что в украинских соцсетях активно подчищают гневные отзывы и заменяют их искусственно созданными положительными комментариями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил о резком увеличении числа фейковых публикаций против российских военных на период пасхального перемирия.

    Украинский Центр противодействия дезинформации опубликовал сообщение с попыткой выдать видео с избиениями граждан сотрудниками ТЦК за российские постановки в новых регионах.

    Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности с помощью нейросетей на базе американских технологий.

    4 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    Ветеран СВО рассказал, как дразнил польских наемников ВСУ фразой-мемом
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ветеран спецоперации Андрей Мазуренко поделился случаем, когда дразнил польских наемников ВСУ по радиосвязи, используя популярную интернет-фразу.

    Мазуренко поделился историей о том, как дразнил польских наемников ВСУ по рации, используя популярное интернет-выражение «бобр, курва», передает РИА «Новости». Мазуренко отметил, что владеет польским языком и специально отвечал противнику на их родном языке во время радиоперехватов.

    Ветеран рассказал: «Были наемники польские, (по радиосвязи) ругались очень сильно, а мы им отвечали на том же польском, я немножко знаю. Что-то вроде «бобр, курва». По его словам, в подобных разговорах иногда участвовали и другие иностранные наемники, например, из Франции и Германии.

    Мазуренко подчеркнул, что знание языков помогало ему понимать противника и отвечать им, чтобы показать, что их перехватывают и понимают. По его словам, это оказывало на противника психологическое воздействие. Он добавил, что подобные радиоперехваты часто превращались в неформальный обмен репликами между сторонами.

    Фраза «бобр, курва» стала мемом после появления вирусного видео, в котором мужчина, столкнувшись с бобром, выкрикнул польское ругательство. Мем быстро распространился в российском интернете и вдохновил появление множества роликов и даже отдельной песни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, громкая брань на польском языке выдала местоположение польских наемников в многоэтажке Димитрова. В Курской области радиоперехваты подтвердили присутствие польскоязычных и англоязычных наемников среди удерживавших населенный пункт Гуево боевиков ВСУ. Взятый в плен боевик ВСУ заявил об участии носителей английского, польского и французского языков в атаке на Курскую область.

    5 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    Марочко: Киев удерживает фронт расстрелами дезертиров ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о применении заградотрядами ВСУ расстрелов для поддержания дисциплины среди солдат и контроля на линии фронта.

    Марочко заявил, что расстрелы дезертиров в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) служат инструментом устрашения и контроля на фронте со стороны киевских властей, передаёт ТАСС. Он добавил, что бойцы украинских заградотрядов получили разрешение на такие действия ещё в начале спецоперации.

    «Это помогает Киеву хоть как-то стабилизировать фронт. К сожалению, эти карательные меры приносят свои результаты: действительно украинские боевики очень сильно боятся своих заградотрядов, они являются по сути их заложниками. На данный момент только таким способом изуверы военно-политического руководства Украины могут хоть как-то контролировать то, что происходит на линии боевого соприкосновения», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заградотряды у города Константиновка открывают огонь по своим военным, пытающимся самовольно оставить позиции. На украинском учебном полигоне в селе Подлесное командование стреляло по мобилизованным, пытавшимся сбежать. Заградотряды ВСУ у Свердликова обстреляли сбежавших пограничников для устрашения личного состава.

    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    3 апреля 2026, 13:30 • Новости дня
    Кремль опроверг установку дедлайна Зеленскому по Донбассу

    Кремль опроверг установку дедлайна Зеленскому по Донбассу
    Tекст: Вера Басилая

    Никаких дедлайнов по выводу украинских войск из Донбасса для Владимира Зеленского не устанавливалось, он сам должен принять решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия не ставит Владимиру Зеленскому дедлайнов по выводу войск с территории Донбасса. Песков подчеркнул, что вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса позволит урегулировать конфликт политико-дипломатическими методами, передает РИА «Новости».

    «Для этого Зеленский должен взять на себя политическую ответственность и принять соответствующее решение. Никаких сроков здесь нет», – сообщил Песков.

    Он также опроверг сообщения о якобы установленных Россией сроках для вывода украинских войск, назвав такую информацию неверной.

    Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    Песков заявил, что Владимир Зеленский должен принять решение о выводе украинских войск из Донбасса уже сегодня, он должен был еще вчера взять на себя такую ответственность, чтобы остановить эскалацию.

    5 апреля 2026, 08:10 • Новости дня
    Сальдо сообщил о работе подполья против ВСУ в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представители пророссийского подполья в Херсоне успешно ведут работу по ослаблению Вооруженных сил Украины (ВСУ), что поможет при освобождении города российскими войсками, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что представители пророссийского подполья продолжают активную работу на территории города, передает ТАСС. Он подчеркнул, что несмотря на репрессии и карательные меры со стороны Вооруженных сил Украины, подпольщики успешно деморализуют противника и сторонников Владимира Зеленского.

    Сальдо отметил, что действия подполья координируются с контролем воздушного пространства российскими военными, что позволяет методично ослаблять ВСУ и готовить почву для освобождения города. По его словам, жители Херсонщины выражают благодарность участникам подполья за их работу.

    Глава региона уточнил, что подпольщики осуществляют удары по логистическим объектам противника, а также передают важные сведения российским вооруженным силам. «Противник вынужден постоянно бояться удара в неожиданном месте, где его не ждут. Это серьезный фактор, который изматывает ВСУ. Самое главное – моральный эффект. Подпольщики на правом берегу показывают, что Херсон жив и никогда не будет сломлен», – заявил Сальдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов с подразделениями ВСУ. Организация сопротивления «Русский Херсон» сообщила о передаче координат украинских сил и об уничтожении 80 бойцов ВСУ и 15 военных автомобилей. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о занятии российскими военными промзоны Херсона и дачных поселков на островах в низовьях Днепра, фактически обозначив начало операции по освобождению города.

    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    4 апреля 2026, 09:55 • Новости дня
    Житель Костромы получил 20 лет за помощь украинским террористам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Костромы, по собственной инициативе содействовавший украинским террористам, приговорен к 20 годам лишения свободы, сообщила ФСБ России.

    Житель Костромы Ларионов А.С., обвиняемый в содействии украинским террористам, получил 20 лет лишения свободы по решению Второго Западного окружного военного суда, сообщает РИА «Новости». ФСБ России установила, что мужчина по собственной инициативе связался через мессенджер Telegram с представителем запрещённой в России украинской террористической организации и выразил готовность помогать ей.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что Ларионов передавал фото- и видеоматериалы, а также оказывал иную помощь, направленную против безопасности России. По указанию куратора он готовил и распространял информационно-пропагандистские материалы, которые также публиковались на официальных ресурсах украинского вооруженного формирования. Впоследствии ему была поставлена задача составить резюме и трудоустроиться на одно из промышленных предприятий региона, после чего его задержали сотрудники ФСБ.

    Следственный отдел УФСБ России по Костромской области возбудил уголовные дела по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Суд назначил Ларионову наказание: четыре года он проведет в тюрьме, оставшиеся 16 лет – в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Карачаево-Черкесии приговорен к 14 годам лишения свободы за государственную измену за передачу сведений о сотрудниках ФСБ представителям СБУ. Владелец популярного Telegram-канала из Мелитополя получил 16 лет лишения свободы за госизмену за передачу украинским спецслужбам данных о размещении российских военных. Жителя Алтайского края приговорили к 17 годам лишения свободы за государственную измену и участие в деятельности террористической организации из-за намерения воевать на стороне Украины.

    4 апреля 2026, 01:22 • Новости дня
    Медведев не исключил признания Макроном правоты России из-за Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон начал высказывать более взвешенные мнения о политике США после того, как подвергся критике со стороны американского лидера Дональда Трампа, возможно, в дальнейшем Макрон признает правоту России, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «После того как Трамп поиздевался над Макроном, тот так расстроился, что даже сказал умные вещи о том, что операция США в Иране – это бесполезная затея», – отметил Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он также добавил, что если Трамп продолжит критиковать Макрона, тот может даже признать правоту России в конфликте с киевским режимом и бесполезность санкций против Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США и Франции устроили громкий скандал в НАТО. Подобные разногласия западные эксперты расценивают как глубочайший кризис НАТО.

    4 апреля 2026, 22:55 • Новости дня
    Захарова рассказала о потрясении от слов Буша-младшего об убийствах русских

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что слова экс-президента США Джорджа Буша-младшего с призывом убивать русских потрясли ее.

    Захарова выступила на медиафоруме «Юнкор» и вспомнила о разговоре Буша с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) в мае 2022 года.

    «Один из пранков, который меня потряс. <...> Это тот человек, который пожимал руки главам государств, в том числе нашей страны, заверял в том, что они хотят выстраивать с нами прагматичные отношения сотрудничества, что-то обещал», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году Буш-младший заявил, что миссия Украины – уничтожить как можно больше русских войск. Думая, что общается с Владимиром Зеленским, Буш-младший сказал: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск». Буш-младший занимал пост президента США с 2001 по 2009 год.

    4 апреля 2026, 07:27 • Новости дня
    В результате воздушной атаки на Таганрог один человек погиб и четверо пострадали
    Tекст: Антон Антонов

    В результате ночной воздушной атаки на Таганрог погиб один человек, четверо, в том числе иностранец, пострадали, повреждения получило коммерческое судно под иностранным флагом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла трагические последствия. В Таганроге – один человек погиб, четверо пострадали – трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства», – сообщил Слюсарь в Max.

    По данным медиков, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Власти выразили соболезнования семье погибшего и пообещали помощь родным.

    В ходе атаки была повреждена коммерческая инфраструктура – пострадали складские помещения логистической компании, где возник пожар. Людей эвакуировали, возгорание удалось локализовать.

    Отражены и уничтожены беспилотники в акватории Таганрогского залива Азовского моря, а также в Чертковском и Шолоховском районах области.

    В акватории залива от попадания обломков дрона повреждено коммерческое судно под иностранным флагом, на нем возник пожар, который к настоящему времени локализован. Сухогруз находился в нескольких километрах от берега.

    В регионе объявлена беспилотная опасность и продолжаются мероприятия по отражению воздушной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тольятти в результате ночной атаки беспилотников пострадал работник промышленного предприятия.

    3 апреля 2026, 22:59 • Новости дня
    Дацик рассказал подробности гибели сына Ярослава в зоне СВО
    Tекст: Антон Антонов

    Участвующий в спецоперации российский боец ММА Вячеслав Дацик рассказал, что его сын погиб в зоне СВО от сильной кровопотери после атаки дрона.

    Дацик рассказал, что его сын получил смертельные осколочные ранения во время выполнения боевой задачи, когда группа попала под удар беспилотника. «Осколки от БПЛА попали в ноги. Парни их ему бинтовали. А ранение под мышкой и в боку сразу не заметили, не поняли, что кровь льет оттуда, а не с ног. Ярик умер от потери крови, как говорят на фронте, «вытек«, – рассказал он в интервью NEWS.ru.

    Молодой человек нес ящик со снарядами и не бросил его даже во время атаки БПЛА. «Они увидели вээсушный дрон, стреляли по нему из калашей, но попасть тяжело», – рассказал он. Вячеслав Дацик уточнил, что один из осколков попал сыну под сердце, другой – в плечо. «Ударило туда, где не было брони», – отметил он.

    Отец погибшего сообщил, что узнал о трагедии спустя два дня после случившегося. Тело Ярослава было доставлено из Мелитополя в Ростов-на-Дону при содействии сослуживцев. Дацик-старший выразил благодарность за помощь в транспортировке.

    Также он рассказал, что российские бойцы уже мстят ВСУ за гибель Ярослава, уничтожая украинские дроны и позиции. Дацик-старший подчеркнул, что после утраты сына помогает держаться месть: «Месть, только месть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне специальной военной операции погиб 21-летний сын бойца ММА Вячеслава Дацика Ярослав. Сам Вячеслав Дацик находится в зоне спецоперации с 2023 года. Боец также получил ранение при выполнении боевой задачи в 2024 году. Дацик не собирается прекращать участие в СВО после смерти сына. Он пообещал отомстить за погибшего на СВО Ярослава.

    4 апреля 2026, 04:00 • Новости дня
    Матвиенко: Россия не будет flexible для открывающих ВСУ воздушное пространство

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не будет проявлять гибкость по отношению к странам ЕС, открывающим ВСУ воздушное пространство для ударов по России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Матвиенко в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» ИС «Вести» отметила, что Россия сталкивается с террористическими актами, атаками на энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты и людей, передает ТАСС.

    «Мы не будем flexible [«гибкими» – англ.] для всех, мы не будем поддаваться угрозам европейцев или кого-либо. Мы сделали очень жесткие предупреждения этим странам», – сказала она.

    По словам спикера, Литва уже заявила, что не давала Украине разрешения на использование своего воздушного пространства для пролета дронов. Она добавила, что страны ЕС осознали последствия подобных действий и теперь будут осторожнее, хотя публично об этом не заявят: «Я думаю, они сейчас отползут. Вслух не скажут, но отползут».

    Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений. Первое место с результатом 90 очков из 100 заняла Латвия. Поводом для этого серия инцидентов с украинскими БПЛА, которые следовали в сторону России через территорию Латвии. Кремль пригрозил мерами, если страны ЕС дали Украине коридор для ударов по России.

    5 апреля 2026, 08:05 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 87 украинских беспилотников за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение ночи российские средства ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников самолетного типа над рядом областей и республик страны, сообщило Минобороны России.

    В течение ночи с 22:00 мск 4 апреля до 8:00 мск 5 апреля российские силы ПВО перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников самолетного типа, передает Минобороны России в MAX.

    Беспилотники были обнаружены и ликвидированы в воздушном пространстве над несколькими регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Нижегородскую, Курскую, Орловскую, Тамбовскую, Калужскую, Пензенскую, Ульяновскую, Тверскую, Ленинградскую области, а также над Республикой Мордовия и Крымом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО в ночь на пятницу 3 апреля перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотника самолетного типа над рядом российских регионов. Российские средства ПВО 4 апреля с 15.00 до 22.00 мск перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областями и Крымом. В ночь с 1 на 2 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 147 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую области и Крым.

    5 апреля 2026, 06:49 • Новости дня
    Число сбитых над Ленобластью БПЛА выросло до семи
    Tекст: Антон Антонов

    Еще пять беспилотных летательных аппаратов уничтожены силами противовоздушной обороны в небе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Боевая работа продолжается», – говорится в сообщении Дрозденко в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко сообщил об уничтожении двух БПЛА над Ленинградской областью. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

    5 апреля 2026, 12:55 • Новости дня
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на Украине
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска сообщили об улучшении положения на нескольких направлениях и нанесении значительных потерь силам ВСУ в последние сутки, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции, сообщает Минобороны России. В Сумской области подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по механизированным, аэромобильным бригадам и частям территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Очкино, Новодмитровка, Мирополье, Песчаное, Покровка и Ястребщина.

    В Харьковской области поражению подверглись подразделения тяжелых механизированных, механизированных, мотопехотных бригад ВСУ, бригады нацгвардии, территориальной обороны и пограничной службы Украины в восьми населенных пунктах. Потери противника составили до 200 военнослужащих, уничтожено 17 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств и топлива.

    Подразделения группировки войск «Запад» также улучшили тактическое положение, нанеся удары по формированиям пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Противник утратил до 180 военнослужащих, боевую машину пехоты, три бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия НАТО, станцию радиоэлектронной разведки и три склада боеприпасов.

    Части «Южной» группировки заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ, включая штурмовые и горно-штурмовые, а также бригаде генштаба в Донецкой Народной Республике. Потери противника достигли 150 военнослужащих, уничтожено до 19 автомобилей, бронетранспортер М113 производства США, две машины «Казак», пять артиллерийских орудий, три станции РЭБ, радиолокационная станция RADA израильского производства и четыре склада.

    В ходе боев на Донбассе и в Днепропетровской области подразделения войск «Центр» и «Восток» продвинулись вперед, нанеся удары по девяти бригадам ВСУ и подразделениям нацгвардии. Противник потерял более 355 военнослужащих, несколько единиц бронетехники, артиллерии, в том числе установки «Caesar» и «Paladin», а также склады боеприпасов и две станции РЭБ.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по украинским формированиям в Запорожской области и Херсоне, уничтожив свыше 45 военнослужащих, 16 автомобилей, станцию РЭБ и ряд складов. Оперативная авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты аэродромной, энергетической и складской инфраструктуры в 148 районах.

    Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего с начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 131 тыс. беспилотников, 653 зенитных комплекса, почти 29 тыс. танков и других боевых машин, более 1,6 тыс. реактивных систем залпового огня и свыше 34 тыс. орудий артиллерии и минометов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над Потаповкой в Сумской области. Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи в Сумской области. Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции в районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики.

    3 апреля 2026, 11:37 • Новости дня
    Daily Express: Россия потребовала вывода украинских военных из Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Россия потребовала немедленной капитуляции Киева и вывода украинских военных из Донбасса, сообщает Daily Express.

    Издание Daily Express сообщило, что Россия выдвинула ультиматум Владимиру Зеленскому, требуя капитуляции и немедленной сдачи всех территорий Донбасса, находящихся под контролем Киева, в обмен на прекращение активной фазы конфликта, передает РИА «Новости».

    В публикации приводится заявление пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что глава киевского режима должен принять решение о выводе военных из Донбасса уже сегодня.

    В то же время, по данным издания, Киев пока отказывается выполнять это требование.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал вывод войск Украины из Донбасса важной частью мирного плана.

    Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на выполнение этого условия, иначе договор могут изменить.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский должен принять решение о выводе украинских войск из Донбасса уже сегодня и еще вчера взять на себя такую ответственность, чтобы остановить эскалацию.

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией

    Все больше признаков того, что война с Ираном ставит в крайне уязвимое положение еще одну важнейшую страну Ближнего Востока – Турцию. Почему Анкара едва ли не громче всех требует мира, какие геополитические развилки встают сегодня перед Турцией – и почему только плотное сотрудничество с Россией способно обеспечить устойчивость и безопасность этого государства? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

