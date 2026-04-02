Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко рассказал, что офицеры Вооружённых сил Украины требуют у своих подчинённых деньги за эвакуацию с поля боя, передает ТАСС. Он уточнил, что такая практика, по его данным, действует в подразделениях ВСУ, находящихся у линии фронта. Марочко пояснил: «Деньги берут даже за эвакуацию в случае полученного в ходе боев ранения, поскольку «рисковать за бесплатно» эвакуационные команды не хотят. Но даже тех, кто «скидывается», не всегда эвакуируют».

По словам эксперта, недавно подобный случай произошел у Купянска в Харьковской области. Там украинский солдат после штурма российских позиций был ранен и запросил эвакуацию, за что заплатил деньги, однако ему отказали из-за опасности со стороны дронов.

В результате пострадавшему удалось самостоятельно выбраться и вернуться в часть. После выздоровления он потребовал у командира взвода вернуть деньги, но получил отказ. Тогда солдат бросил в кабинет гранату и выбежал – офицер погиб на месте, а против украинского военного возбудили уголовное дело.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские командиры позволяют возвращаться домой подчиненным в обмен на передачу им зарплатных банковских карт.

Военнопленный Дмитрий Пархоменко рассказал о регулярном вымогательстве денег и пьянстве командиров 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ на передовой.

Пленный боец ВСУ Евгений Полторацкий заявил о нежелании командования на курском направлении эвакуировать раненых с поля боя и об оставлении их на верную смерть.