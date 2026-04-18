Россия и Иран подали протест в ЮНЕСКО из-за удара по православному собору
Постоянные представительства России и Ирана направили совместное письмо руководству ЮНЕСКО, осудив повреждение Свято-Николаевского собора в Тегеране при недавних ракетных атаках США и Израиля.
Российские и иранские дипломаты выразили решительный протест директору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани в связи с ракетными ударами по Тегерану, передает ТАСС.
В результате атаки США и Израиля серьезно пострадал Свято-Николаевский собор Русской православной церкви и прилегающая к нему территория.
Инцидент произошел 1 апреля, в период Великого поста перед Пасхой.
Постпреды Ринат Аляутдинов и Ахмад Пакачи подчеркнули, что подобные действия нарушают международное гуманитарное право, включая Гаагскую конвенцию 1954 года. Дипломаты призвали организацию решительно осудить атаки, угрожающие культурной самобытности региона.
Как ранее сообщил клирик собора игумен Варлаам, здание было повреждено из-за ударов по соседнему строению бывшего американского посольства. Ущерб также получил расположенный рядом Русский старческий дом, из-за чего праздничное пасхальное богослужение пришлось отменить. Глава иранского МИД Аббас Арагчи в беседе с Сергеем Лавровым назвал произошедшее грубым нарушением международных норм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Иране осудило ракетные удары США и Израиля вблизи Свято-Николаевского православного собора.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту воздушную атаку варварской.
Министерство культуры исламской республики сообщило о повреждении десятков объектов культурного наследия.