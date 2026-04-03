Москва осудила удар по православному собору в Тегеране
Захарова осудила удар по Свято-Николаевскому собору в Тегеране
Российский МИД резко отреагировал на серьезные повреждения уникального Свято-Николаевского собора в Тегеране после американо-израильского удара.
Москва решительно осудила нанесение любого вреда религиозным объектам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя американо-израильский удар по православному Свято-Николаевскому собору в Тегеране, передает РИА «Новости».
«Решительно осуждаем нанесение любого вреда религиозным объектам», – сказала дипломат.
Она отметила, что в Москве шокированы сообщениями о серьезных повреждениях и значительном материальном ущербе, который был нанесен собору 1 апреля в результате, как она выразилась, очередной варварской воздушной атаки американо-израильского тандема.
По словам Захаровой, под удар США и Израиля попал уникальный историко-архитектурный объект, единственный в своем роде православный храм, находящийся в ведении Русской православной церкви и включенный в общенациональный список культурного наследия Исламской республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Свято-Николаевский собор в Тегеране получил серьезные повреждения после ракетных ударов по бывшему посольству США рядом с храмом.
Посольство России в Иране осудило ракетные удары США и Израиля по району собора и нанесенный ему ущерб.
Мария Захарова ранее на брифинге сообщила о повреждении в Иране объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в результате атак США и Израиля.