    Зеленский зря радуется победе Мадьяра в Венгрии
    Страна ЕС собралась провести референдум о выходе из НАТО
    В Киргизии пообещали заменить все русскоязычные названия сел
    Религиовед объяснил возбуждение уголовного дела из-за кальяна на куличе
    За неделю от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей России
    ЗАЭС полностью лишилась внешнего электроснабжения
    Иран потребовал компенсации от пяти стран Персидского залива
    Эрдоган пригрозил военными действиями против Израиля
    Си Цзиньпин предложил план мира на Ближнем Востоке
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поле битвы – сознание каждого человека

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждёт неопределённость, но это не повод складывать руки.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    14 апреля 2026, 10:07 • Новости дня

    ФСБ в Крыму задержала шпионившего за Черноморским флотом агента СБУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Выявлен житель Крымского полуострова, который через мессенджер отправлял украинской стороне координаты объектов военного флота, сообщили в ФСБ.

    Мужчина 1993 года рождения сам вышел на связь с представителями Службы безопасности Украины, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Через Telegram подозреваемый по собственной инициативе передавал на подконтрольный СБУ электронный ресурс сведения об объектах Черноморского флота.

    Уголовное дело завели по статье о государственной измене. За совершение этого преступления мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Суд уже отправил фигуранта под стражу.

    В декабре 2024 года сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты за передачу украинской разведке данных о российской военной технике. В январе прошлого года силовики арестовали севастопольца за сбор сведений о подразделениях Черноморского флота.

    13 апреля 2026, 12:50 • Новости дня
    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе

    Депутат Рады Вениславский сообщил об испытаниях системы перехвата «Орешника»

    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе
    Tекст: Вера Басилая

    На Украине проходят испытания технологий, предназначенных для якобы «перехвата» российских ракет средней дальности «Орешник», сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

    По словам Вениславского, наивысшая эффективность перехвата якобы достигается до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе, передает «Газета.Ru».

    Вениславский сообщил, что подразделения Главного управления разведки Украины дважды осуществляли секретные запуски ракетоносителей, первый раз достигнув высоты более 100 км, а второй – 204 км. По его словам, в стране создается система «воздушный космодром», предназначенная для запуска и перехвата ракет «Орешника» в космосе.

    Депутат добавил, что создание полноценных Космических сил на Украине запланировано в ближайшие три-пять лет. Ожидается, что новая система повысит возможности страны по противодействию российским ракетным средствам в ходе военного конфликта.

    Ранее украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    В то же время Зеленский сообщил о невозможности уничтожения этого оружия существующими системами обороны.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для блокировки комплекса «Орешник».

    13 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    Сопредельные страны являются соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете». По его словам, маршрут пролета БПЛА требует тщательной координации и согласия руководства стран, над которыми проходят беспилотники.

    Патрушев отметил: «Полагаю, что соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море. Судите сами. Расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области более 1400 километров. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит».

    Особо Патрушев подчеркнул, что предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролёта ударных БПЛА означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Он добавил, что это влечёт за собой соответствующие выводы и последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности России принять ответные меры в случае игнорирования странами Прибалтики предупреждения о недопустимости использования их воздушного пространства украинскими беспилотниками.

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    13 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаруженные за последние две недели четыре беспилотника в Финляндии оказались украинскими и были обезврежены, заявил старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.

    По словам Лохи, все четыре беспилотника, которые упали на территории Финляндии за последние две недели, оказались украинскими, передает РИА «Новости».

    В субботу полиция Финляндии обнаружила очередной беспилотник в районе общины Иитти на юго-востоке страны. Аппарат нес боеприпас, который был обезврежен контролируемым взрывом, уточнили правоохранители.

    Лохи отметил, что все инциденты с найденными дронами относятся к одной совокупности событий. Он также не исключил, что подобные случаи могут повториться в будущем.

    В конце марта в Финляндии зафиксировали три падения украинских беспилотников. Два из них нашли возле города Коувола, один из аппаратов имел неразорвавшийся боеприпас.

    Премьер-министр страны Петтери Орпо назвал падение аппаратов серьезным нарушением территориальной целостности.

    Ранее финское агентство STT сообщило об украинском происхождении трех упавших беспилотников.

    Пограничная служба Финляндии обнаружила еще один дрон на льду озера Пюхяярви.

    13 апреля 2026, 13:39 • Новости дня
    Песков заявил о намерении России достичь мира на Украине переговорами
    Песков заявил о намерении России достичь мира на Украине переговорами
    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова достичь мира на Украине политико-дипломатическим путем, однако спецоперация будет продолжаться, потому что пока не получается это сделать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия нацелена на мирное урегулирование ситуации на Украине с помощью переговорного процесса, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что приоритетным вариантом для Москвы остается достижение целей через политико-дипломатические переговоры.

    Он отметил, что до тех пор, пока переговоры не дали результата, специальная военная операция будет продолжаться.

    Ранее Песков сообщал, что Москва сохраняет открытость к мирному урегулированию конфликта.

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в обязательном выполнении всех задач спецоперации.




    13 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Украинским ватерполистам присудили поражение за отказ играть с россиянами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Международная федерация водных видов спорта присудила украинской сборной по водному поло поражение 0:5 за отказ выходить на матч против России.

    Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) зафиксировала техническое поражение сборной Украины по водному поло. Решение принято из-за отказа украинских спортсменов проводить матч против россиян в рамках розыгрыша Кубка мира, передает РИА «Новости».

    Встреча должна была состояться в понедельник в Гзире, на Мальте, и определяла седьмое место во втором дивизионе турнира. Федерация водного поло Украины обратилась с просьбой к World Aquatics отменить игру, но получила отказ и затем приняла решение бойкотировать матч.

    Сборная России по водному поло была допущена к участию в международных соревнованиях в ноябре 2025 года. В тот же период глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил на форуме «Россия – спортивная держава», что российская команда будет стремиться к победе, соблюдая спортивный принцип и уважение к соперникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский борец Артур Костюк сошел с пьедестала и отвернулся от флагов во время гимна России на молодежном чемпионате Европы по спортивной борьбе.

    Каноист с Украины Виталий Пристай отказался пожимать руку россиянину Сергею Свинареву после финала на молодежном чемпионате мира по гребле в Португалии.

    Спортсменка с Украины Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками после награждения на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду.

    13 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Минобороны зафиксировало 6 тыс. 558 нарушений Украиной пасхального перемирия
    Минобороны зафиксировало 6 тыс. 558 нарушений Украиной пасхального перемирия
    Tекст: Мария Иванова

    За время пасхального перемирия зафиксировано более 6,5 тыс. нарушений со стороны Украины: ВСУ нанесли 5844 удара квадрокоптерами, а также 694 раза обстреляли позиции ВС России из РСЗО и танков. Во Льгове в Курской области БПЛА ВСУ повредил АЗС «Роснефти», сообщили в Минобороны.

    В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего ВС России все группировки войск в зоне спецоперации с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, говорится в канале Max Минобороны.

    Однако, несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям войск России, а также гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

    Всего было зафиксировано 6558 нарушений режима перемирия, отчитались в Минобороны.

    В частности, во время перемирия беспилотный летательный аппарат противника повредил АЗС «Роснефти» в населенном пункте Льгов Курской области.

    Кроме того, уничтожено 11 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей.

    ВСУ совершили 694 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков.

    Также украинские формирования нанесли 5844 удара с использованием квадрокоптеров, в том числе 4685 ударов FPV-дронами, 266 октокоптерного типа, 144 самолетного типа и 749 сбросов боеприпасов с беспилотников, перечислили в Минобороны.

    В целом в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была снижена.

    С окончанием действия перемирия ВС России продолжили проведение спецоперации, подытожили в оборонном ведомстве.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал передать заинтересованным странам информацию о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ.

    13 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не намерена поддерживать ускоренное вступление Украины в Европейский союз, сообщил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

    «Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС», – приводит Bloomberg слова Мадьяра, передает «Интерфакс».

    Он также подчеркнул, что Будапешт готов обсуждать с другими странами Евросоюза вопрос о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

    Ранее Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

    Газета Politico писала, что победа Мадьяра сулит проблемы главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

    14 апреля 2026, 06:14 • Новости дня
    Европа заменила поставки снарядов на Украину передачей дронов
    Европа заменила поставки снарядов на Украину передачей дронов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Западные союзники киевского режима изменили структуру военной помощи, сделав главную ставку на отправку беспилотников самолетного типа, заявил источник в российских силовых структурах.

    Основной статьей военных поставок стали дроны-камикадзе, произведенные в странах Европы, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Многократные свидетельства бойцов, которые видят обломки, дают нам понять, что такие страны, как Британия, Германия, Франция и другие сделали упор на сборке и снабжении ВСУ дронами собственного производства», – добавил он.

    Найденные на фрагментах аппаратов маркировки прямо доказывают причастность указанных государств к их созданию. При этом киевские власти активно применяют полученные самолетные дроны для осуществления атак на мирные объекты.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о росте числа атак европейскими беспилотниками. Военный эксперт Андрей Марочко отмечал выгоду Запада от поставок дешевых дронов вместо дорогой артиллерии.

    13 апреля 2026, 13:23 • Новости дня
    Украинскому блогеру пригрозили расправой после разоблачения фальсификаций ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский блогер Василий Мойсеенко под псевдонимом «Киевский ревизор» заявил, что его вместе с дочерью угрожают убить после расследования фальсификаций в Винницкой военно-врачебной комиссии.

    Украинский блогер Василий Мойсеенко, известный под псевдонимом «Киевский ревизор», рассказал, что ему и его дочери поступают угрозы убийством после публикации расследования о фальсификациях в Винницкой военно-врачебной комиссии, передает ТАСС.

    По информации издания «Страна», Мойсеенко считает себя независимым журналистом и общественным деятелем организации «Бюро по борьбе с экологическими преступлениями». Он также активно ведет страницу в TikTok, где на него подписаны почти 250 тыс. человек.

    В феврале, по словам Мойсеенко, его задержали сотрудники территориального центра комплектования, а после этого избили и признали годным к военной службе. Блогер начал собственное расследование и заявил: «Вывод медкомиссии был подделан, чтобы уничтожить «неудобного» журналиста». После публикации аудиозаписей разговоров с чиновниками военной медкомиссии, ему начали поступать угрозы.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую власти неоднократно продлевали. В украинских соцсетях регулярно появляются видео с насильственной мобилизацией и конфликтами между гражданами и сотрудниками военкоматов. На фоне нехватки людей в армии такие случаи приобретают массовый характер, а призывников в общественных местах часто задерживают силой, что вызывает негативную реакцию общества и появление новых терминов вроде «бусификация».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские военкомы силой вытащили мужчину из маршрутки на глазах у пассажиров.

    Украинцы предупреждают сограждан о расположении патрулей в текстах частных объявлений.

    Жители Херсонской области мстят сотрудникам центров комплектования передачей координат российским военным.

    14 апреля 2026, 05:27 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ наводнили Херсон пунктами управления дронами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Украины оборудовали в Херсоне масштабную площадку для временного базирования операторов дронов, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Населенный пункт активно используется противником для координации воздушных атак, сказал Сальдо ТАСС.

    «Он все больше и больше превращается в большую площадку для временного размещения пунктов управления беспилотными системами. Потому что боевые действия все больше и больше уходят в небо», – заявил губернатор.

    Глава области также добавил, что сейчас город переживает глубокую стагнацию. Оставшиеся там мирные жители вынуждены выживать в тяжелых условиях непрекращающихся боевых действий.

    В 2025 году Сальдо говорил о переоборудовании высотных зданий Херсона под базы беспилотников. Также в прошлом году российские военные нанесли ракетный удар по штабу управления дронами в здании областной администрации.

    14 апреля 2026, 07:21 • Новости дня
    МИД: За неделю от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей России
    МИД: За неделю от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате регулярных ударов украинской армии по гражданским объектам скончались почти 30 мирных жителей, включая троих детей, заявил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник.

    За период с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России, пояснил Мирошник, передает РИА «Новости».

    Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, погибли 29 человек, в том числе трое детей.

    Дипломат подчеркнул, что всего по гражданским объектам на российской территории за семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2892 боеприпасов.

    В начале февраля Родион Мирошник сообщал о гибели 12 мирных граждан за неделю.

    14 апреля 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как в Мирополье в домах складируют погибших солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Новоивановки, Катериновки, Ястребщины, Корчаковки, Павловки и Краснополья на Сумском направлении фронта.

    «Вдовы украинских солдат жалуются в соцсетях, что в некогда жилых строениях Мирополья складированы десятки тел их родных и близких. В официальных отписках командование 14 АК ВСУ жалуется на отсутствие эвакуационного транспорта», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что некрологи уничтоженных украинских националистов свидетельствуют о том, как в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот ВСУ.

    В то же время «Северяне» за прошедшие сутки в Шосткинском районе зачищали  приграничные лесные массивы, а штурмовые группы продвинулись до 150 метров.

    В Сумском районе на 17 участках продвижение составило до 450 м. В Краснопольском районе бои продолжаются в районе села Новодмитровка, штурм- группы продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении фронта борьба с националистами и их техникой велась в районах Рубежного, Терновой, Колодезного, Великого Бурлука, Малиновки и Весёлого. На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на шести участках до 300 метров.

    На Великобурлукском направлении на трех участках бойцы продвинулись на расстояние до 500 метров. Ожесточенные стрелковые бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, а также вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР. Марочко сообщил о потере Киевом более 8,4 тыс. солдат за неделю. ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия.

    13 апреля 2026, 22:29 • Новости дня
    На Украине заявили о планах Брюсселя и Мадрида выделить по 1 млрд евро помощи

    Минобороны Украины заявило о выделении Брюсселем и Мадридом помощи Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о решении Бельгии и Испании предоставить Киеву по 1 млрд евро военной помощи уже в этом году.

    Федоров заявил, что Бельгия и Испания выделят по одному миллиарду евро военной помощи Украине в текущем году, передает ТАСС. Он отметил, что провел переговоры с министрами обороны двух стран – Тео Франкеном из Бельгии и Маргаритой Роблес из Испании.

    Он уточнил: «Бельгия выделяет в этом году 1 млрд евро оборонной помощи Украине. В этом году Испания также предоставляет 1 млрд евро». Эта информация была опубликована в его телеграм-канале.

    Кроме того, Федоров сообщил, что Бельгия подтвердила намерение передать дополнительные истребители F-16 и запчасти к уже имеющимся самолетам.

    Ранее украинское министерство обороны информировало о проведении 15 апреля заседания контактной группы по поставкам вооружений в формате «Рамштайн».

    Франкен анонсировал выделение Украине одного миллиарда евро в 2026 году.

    Депутат Верховной рады Вадим Ивченко выразил недовольство задержкой поставок бельгийских истребителей F-16.


    14 апреля 2026, 07:25 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 97 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны поразили 97 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    Дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областями, указало ведомство в Max.

    Также их уничтожили над Крымом и Азовским морем.

    Все пораженные дроны относились к самолетному типу.

    В ходе атаки БПЛА в Ельце в Липецкой области погибла местная жительница.

    В понедельник во второй половине дня над страной уничтожили 23 украинских дрона.

    13 апреля 2026, 12:55 • Новости дня
    ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия

    Tекст: Мария Иванова

    Сорваны пять попыток выдвижения противника на позиции российских войск в районах Кондратовки, Новой Сечи (две попытки), Варачино в Сумской области и Калеников в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Также отражены три атаки ВСУ на Запорожском направлении из района Покровского в направлении пунктов Гай и Отрадное в Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Новоивановки и Катериновки в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанскими Хуторами, Ветеринарным и Зыбино.

    Противник при этом потерял до 25 военнослужащих и радиолокационную станцию.

    Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Кутьковки и Боровой в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

    Потери ВСУ составили свыше 35 военнослужащих и шесть бронемашин.

    Параллельно подразделения Южной группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Ильиновки и Артема в ДНР.

    При этом противник потерял более 55 военнослужащих и четыре бронемашины, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ у Новопавловки, Новоподгородного в Днепропетровской области и Белицкого в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 165 военнослужащих, а также девять бронемашин.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Диброва, Подгавриловки и Маломихайловки в Днепропетровской области и Воздвижевки в Запорожской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, два танка, пять бронемашин, отчитались в Минобороны.

    Напомним, Минобороны было зафиксировано 6558 нарушений Украиной режима перемирия. При этом ВС России продолжили проведение спецоперации только с окончанием действия перемирия.

    Главное
    ФСБ поймала шпионившего за Черноморским флотом агента СБУ
    Задержан организатор грабежей бойцов СВО в Шереметьево
    Европа заменила поставки снарядов на Украину передачей дронов
    Стало известно о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»
    Каллас не поняла действий США в конфликте с Ираном
    Жена пропавшего Героя России Асылханова исключила потерю памяти у мужа
    В России первый пациент успешно перенес введение вакцины от рака

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Зеленский зря радуется победе Мадьяра в Венгрии

    Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии вызвало нескрываемую радость в Киеве и Брюсселе. Там надеются, что будущий премьер Петер Мадьяр будет вести более удобную для Украины и Евросоюза политику. Однако первые заявления лидера победившей партии «Тиса» заставляют в этом усомниться. Почему смена власти в Венгрии вряд ли сыграет на руку Владимиру Зеленскому? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

