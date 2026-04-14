Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждёт неопределённость, но это не повод складывать руки.
ФСБ в Крыму задержала шпионившего за Черноморским флотом агента СБУ
Выявлен житель Крымского полуострова, который через мессенджер отправлял украинской стороне координаты объектов военного флота, сообщили в ФСБ.
Мужчина 1993 года рождения сам вышел на связь с представителями Службы безопасности Украины, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Через Telegram подозреваемый по собственной инициативе передавал на подконтрольный СБУ электронный ресурс сведения об объектах Черноморского флота.
Уголовное дело завели по статье о государственной измене. За совершение этого преступления мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Суд уже отправил фигуранта под стражу.
В декабре 2024 года сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты за передачу украинской разведке данных о российской военной технике. В январе прошлого года силовики арестовали севастопольца за сбор сведений о подразделениях Черноморского флота.