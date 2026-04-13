Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.0 комментариев
В центральной части Украины произошел пожар на объекте инфраструктуры
Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Кировоградской области в центральной части Украины, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.
Пожар на объекте инфраструктуры в Кировоградской области произошел в ночь на понедельник, передает ТАСС. Райкович сообщил, что к месту инцидента были направлены все необходимые подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Райкович сообщил: «На одном из объектов возник пожар. К тушению были привлечены все необходимые подразделения Госслужбы по ЧС». О причинах возгорания и о возможных последствиях не сообщается.
Ранее в Елизаветграде, который является административным центром области, также зафиксировали взрыв, подробности которого официально не раскрывались.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кировоградской области пострадала критическая инфраструктура.
