Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
В Кировоградской области повреждения получила критическая инфраструктура
В ночь на пятницу в подконтрольной киевскому режиму Кировоградской области была повреждена критическая инфраструктура, сообщил глава военной администрации региона Андрей Райкович.
Обесточены оказались 19 населенных пунктов региона, указал Райкович, передает ТАСС.
Он добавил, что повреждения получила инфраструктура в Новоукраинском районе.
В среду в украинской столице были повреждены объекты критической инфраструктуры, часть домов в семи районах осталась без горячей воды.
В четверг в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, зафиксировали взрывы.
В Херсоне, который также находится под контролем киевского режима, произошла серия взрывов.