Ким Чен Ын заявил о вершине развития корейско-российских отношений

Tекст: Ирма Каплан

«На этом пути, где пролита алая кровь, мы поднялись на великую вершину развития корейско-российских отношений, продолжающихся в течение двух столетий, и тем самым еще раз подтвердили глубокие непоколебимые корни истории сплоченности, убедились в еще более великом и светлом завтра», – приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что прочность корейско-российских отношений серьезно проверена на поле боя, где сталкиваются справедливость и коварство всего мира.

«Наши герои, беспощадные к агрессорам, и их сокрушительный дух разгромили свирепых неонацистов и привели лагерь международных противников к крайней тревоге и страху, а также защитили достоинство и благополучие братского народа, чем внесли огромный вклад в общее дело человечества в борьбе за справедливость и мир», – сказал он.

Напомним, в 2024 году Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предполагающий взаимную оборону.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР и отметил, что вклад корейских воинов стал частью борьбы с неонацизмом. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в регионе. Министерство иностранных дел КНДР заявило о начале периода бурного развития отношений между Москвой и Пхеньяном.