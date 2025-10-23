Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье
Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Запорожье
В Запорожье, находящемся под контролем Киева, в разных районах города зафиксированы взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.
В нескольких районах Запорожья, который находится под контролем Киева, прогремели взрывы, передает ТАСС. Местные жители сообщили о звуках, раздавшихся в разных частях города на фоне объявленного режима воздушной тревоги.
Ранее на Украине задержались поезда из-за отсутствия напряжения в сети. В Херсоне, который находится под контролем Киева, прогремела серия взрывов.