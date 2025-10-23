Поезда на Украине задержались из-за отсутствия напряжения в сети

Tекст: Дмитрий Зубарев

Несколько поездов в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях на Украине курсируют с задержками из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры и отсутствия напряжения в сети, передает РИА «Новости».

По информации компании «Украинские железные дороги», на сумском направлении движение ряда поездов затруднено, повреждены подвижной состав и инфраструктура, а на отдельных участках Сумской области отсутствует напряжение в контактной сети.

В компании сообщили: «На сумском направлении движение ряда поездов затруднено… Повреждены подвижной состав и железнодорожная инфраструктура… На отдельных участках Сумской области отсутствует напряжение в контактной сети».

Движение поездов №144 Рахов – Сумы и №787 Терещенская – Киев приостановлено, а пригородный поезд №6888 Сумы – Лебединская задерживается на отправление на неопределенное время. Внесены изменения в маршруты пригородного сообщения: поезд №6012 теперь курсирует по маршруту Сумы – Тростянец – Смородино вместо Ворожба – Тростянец – Смородино.

В Сумской области организовано комбинированное движение с привлечением автобусов. Из-за отсутствия напряжения ряд пригородных рейсов будет курсировать с задержками.

В Днепропетровской и Харьковской областях также возможны изменения маршрутов и задержки пригородных поездов до полутора часов.

