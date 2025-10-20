Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Задержки поездов на Украине произошли из-за повреждений путей
Движение поездов на сумском направлении оказалось нарушено из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, что привело к значительным задержкам составов, сообщила «Укржелдорога».
Как сообщила компания «Укржелдорога» в своем телеграм-канале, поезда на сумском направлении следуют с заметными задержками из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, передает ТАСС.
Как отмечается, поезда дальнего следования Ужгород – Харьков и Харьков – Львов начали движение от станции Плиски с опозданием более чем на час. Региональные поезда Конотоп – Фастов-1 и Нежин – Конотоп также задерживаются, их отставание составляет 1 час 20 минут и 2 часа соответственно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в двух регионах на Украине оказались без электричества участки железнодорожных путей. Несколько поездов сменили маршруты из-за взрыва в Киевской области.