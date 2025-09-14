Из-за взрыва в Киевской области несколько поездов сменили маршруты

Tекст: Ирма Каплан

«Чтобы предупредить утренние осложнения движения на участке, где случилась чрезвычайная ситуация, организовываем тактовое движение пригородных поездов в/из Боярки в течение всего воскресенья», – сообщила в соцсетях «Украинская железная дорога».

До этого сообщалось, что «из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту».

Как сообщало в ночь на воскресенье РИА «Новости», в районе села Калиновка на железной дороге произошла детонация боеприпаса, из-за чего сотни людей были вынуждены покинуть поезд.

В момент взрыва рядом проходил пассажирский поезд №730 Харьков-Перемышль, из-за повреждения контактной сети он произвел аварийную остановку.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Киевской области зафиксировали взрыв на нефтебазе, при этом режим воздушной тревоги не вводили.