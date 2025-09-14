  • Новость часаСБУ объявила в розыск депутата Госдумы и спортсмена Николая Валуева
    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области Украины
    Военкор назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск
    Российские бойцы провели день в окопе вместе с солдатами ВСУ
    Врачи объяснили высокую смертность мужчин от «синдрома разбитого сердца»
    ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации
    При взрыве на железной дороге в Орловской области погибли два человека
    Эксперт объяснил регистрацию Mercedes товарного знака в России
    Профессор Сакс раскрыл мнение Макрона об Украине
    Родченков рассказал о психических трудностях после переезда в США
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    14 комментариев
    14 сентября 2025, 05:11 • Новости дня

    Из-за взрыва в Киевской области несколько поездов сменили маршруты

    Tекст: Ирма Каплан

    Несколько поездов были перенаправлены по другим маршрутам после взрыва в Киевской области, сообщила «Украинская железная дорога».

    «Чтобы предупредить утренние осложнения движения на участке, где случилась чрезвычайная ситуация, организовываем тактовое движение пригородных поездов в/из Боярки в течение всего воскресенья», – сообщила в соцсетях «Украинская железная дорога».

    До этого сообщалось, что «из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту».

    Как сообщало в ночь на воскресенье РИА «Новости», в районе села Калиновка на железной дороге произошла детонация боеприпаса, из-за чего сотни людей были вынуждены покинуть поезд.

    В момент взрыва рядом проходил пассажирский поезд №730 Харьков-Перемышль, из-за повреждения контактной сети он произвел аварийную остановку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Киевской области зафиксировали взрыв на нефтебазе, при этом режим воздушной тревоги не вводили.

    13 сентября 2025, 18:05 • Новости дня
    Российские бойцы провели день в окопе вместе с солдатами ВСУ

    Герой России Мосейко: Российские бойцы провели день в окопе вместе с ВСУ

    Российские бойцы провели день в окопе вместе с солдатами ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе ночного штурма российские военнослужащие вместе с украинскими солдатами оказались в одном окопе, где провели целый день до эвакуации.

    Историю необычного столкновения российских и украинских военнослужащих рассказал Герой России Евгений Мосейко в интервью  «Российской газете».

    По его словам, подразделение российских бойцов ворвалось ночью в окоп, занятый украинскими военными, где начался контактный бой в полной темноте. Некоторым украинским солдатам удалось скрыться, однако утром в укрытии остались двое военнослужащих ВСУ.

    Мосейко отметил, что пленным украинцам оказали первую помощь и предоставили теплую одежду. Все участники событий, как российские, так и украинские военные, провели целый день в одном окопе, ожидая темноты для эвакуации пленных, чтобы избежать риска быть обнаруженными беспилотниками.

    Герой России подчеркнул, что в подобных условиях проявлять агрессию к противнику бессмысленно. «Не поверите, но на передовой нет слепой ненависти друг к другу, как транслируют в соцсетях», – заявил Мосейко.

    Ранее офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении.

    Комментарии (6)
    13 сентября 2025, 15:54 • Новости дня
    Профессор Сакс раскрыл мнение Макрона об Украине
    Профессор Сакс раскрыл мнение Макрона об Украине
    @ Global Loom Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский профессор Джеффри Сакс рассказал о частном разговоре с французским лидером, в котором тот возложил ответственность за украинский кризис на НАТО.

    Сакс сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон в личной беседе обвинил НАТО в возникновении кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    Сакс отметил: это произошло после того, как Макрон вручил ему орден Почетного легиона.

    «Макрон вручил мне орден Почетного легиона, а в частной беседе сказал то, чего не говорит публично: эта война – вина НАТО. Я хочу, чтобы об этом знали, потому что мне это неприятно», – процитировал Сакс французского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марин Ле Пен сыграла ключевую роль в смене премьер-министра Франции Франсуа Байру. Президенту Франции Эммануэлю Макрону грозит политический кризис после ухода Байру. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен ранее заявила, что страной управляют «ослы».

    Комментарии (10)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 20:47 • Новости дня
    Ганчев сообщил о почти полном выводе ВСУ из Купянска

    Ганчев: ВСУ практически покинули Купянск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины практически покинули Купянск Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    В эфире телеканала «Соловьев Live» Ганчев сообщил, что российские штурмовые группы уже заходили в город и достигли его центра, передает ТАСС.

    «Передовые наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, мы все видели эти кадры. Ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город, они остались только на определенных укреппозициях своих, которые хорошо защищены. С передовых позиций они стараются, конечно, отходить. Понимают, что для них остаться в Купянске сейчас смерти подобно», – сказал он.

    Ганчев также отметил, что, по данным российских разведчиков, в Купянске по-прежнему находится значительное количество гражданских жителей.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

    Военкор Федор Громов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 17:58 • Новости дня
    Британский эксперт заявил о возможной провокации Зеленского с дронами в Польше

    Аналитик Меркурис: Зеленский мог устроить провокацию с БПЛА в Польше

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский геополитический аналитик Александр Меркурис высказал предположение, что украинские спецслужбы по согласованию с Владимиром Зеленским могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.

    По его словам, мотивом такой акции могла стать попытка добиться поставок западных систем ПВО и авиации, передает РИА «Новости».

    Во время эфира YouTube-канала The Duran Меркурис описал возможный сценарий: Зеленский, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список экстремистов и террористов) и глава СБУ Василий Малюк (внесен в России в список экстремистов и террористов) могли принять решение собрать все имеющиеся дроны и отправить их в Польшу после мощной атаки России по западной Украине.

    Меркурис процитировал возможную логику переговоров украинского руководства: «А потом, мол, скажем, что это сделали русские и потребуем, чтобы европейцы и американцы разобрались с этим с помощью ВВС и ПВО».

    Эксперт подчеркнул, что у Зеленского, по его мнению, «есть мотивы и средства» для осуществления подобных провокаций.

    Ранее в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше.

    Комментарии (2)
    14 сентября 2025, 02:26 • Новости дня
    В Киевской области в поезде сдетонировал боеприпас

    Пассажирский поезд в Киевской области пострадал из-за детонации боеприпаса

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе села Калиновка на железной дороге произошла детонация боеприпаса, из-за чего сотни людей были вынуждены покинуть поезд.

    Взрыв случился при перевозке боеприпаса в поезде в Киевской области, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в районе села Калиновка, где в этот момент по маршруту также следовал пассажирский поезд № 730 Харьков-Перемышль.

    «Киевская область: взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд № 730 Харьков-Перемышль.

    В результате взрыва была повреждена контактная сеть, что повлекло за собой аварийную остановку поезда из-за отсутствия напряжения», – передает агентство информацию украинских СМИ.

    Отмечается, что сотни пассажиров, находившихся в поезде, были эвакуированы в близлежащую лесополосу. По предварительной информации, погибшие или возгорание вагонов зафиксированы не были.

    Глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник подтвердил факт взрыва, уточнив, что на месте ЧП работают спасательные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Измаильском районе Одесской области произошли взрывы, в результате которых пострадали складские помещения. В Киевской области зафиксировали взрыв на нефтебазе, при этом режим воздушной тревоги не вводили.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наступления подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Коломийцей, Калиновского Днепропетровской области, Червоного и Дорожнянки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли более 240 военнослужащих и 155-мм америкаснкую гаубицу М777. Уничтожен склад с материальными средствами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Волчанском, Чугуновкой и Артельным Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, бронемашину и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, восемь складсов боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Подолов, Глушковки Харьковской области, Крымков и Кировска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили более 240 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, семь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны, нацгвардии и «Иностранного легиона» у Северска, Пазено, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки ДНР.

    Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ, семь складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейска и Муравки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Сосновку в Днепропетровской области.

    Ранее российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 16:09 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о сектантских ритуалах «Азова»
    Пленный ВСУ рассказал о сектантских ритуалах «Азова»
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пленный военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Федотов сообщил о ритуалах, проводимых в группировке «Азов» (признана террористической, запрещена в России).

    По его словам, бойцы становятся строем, ударяют себя в грудь характерным для нацистов жестом и читают специальную молитву: «Украина святая маты героям», передает ТАСС.

    «Говорят, ты должен выучить эту молитву обязательно, потому что они националисты. Своего рода секта получается», – заявил пленный. Федотов отметил, что сам копировал националистические ритуалы, чтобы «просто влиться в коллектив».

    Пленный рассказал, что в группировку сейчас принимают всех подряд, включая дезертиров и бывших заключенных, из-за необходимости пополнения личного состава. По его оценке, потери в рядах ВСУ по всем направлениям остаются высокими, однако эта информация скрывается командованием.

    Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный предложил заменить гуманитарную подготовку в школах на изучение подвига националистического формирования «Азов».

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 01:08 • Новости дня
    ВСУ атаковали север Константиновки

    Марочко сообщил о попытках ВСУ отбить позиции на севере Константиновки

    Tекст: Денис Тельманов

    Северные районы Константиновки подвергаются активным атакам украинских сил, которые пытаются вернуть контроль над утраченной ранее территорией.

    Об интенсивных атаках украинских войск на северные окраины Константиновки рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС. По его словам, восточные окраины населенного пункта сейчас охвачены серьезными боевыми действиями, а подразделения ВСУ проводят ряд попыток вернуть утраченные позиции.

    Марочко отметил: «Касаемо Константиновки: сейчас восточные окраины данного населенного пункта подвергаются серьезным боевым действиям. Украинские боевики проводят ряд контратак».

    Ранее эксперт сообщал, что российские силы уничтожили зажатую в огневом кармане группировку ВСУ на севере Константиновки. По его оценке, у украинских военных в этом районе практически отсутствуют шансы на выживание из-за массированной артподготовки российской армии перед продвижением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.

    Подразделения этой же группировки освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Украинские войска на константиновском направлении испытывают трудности с подвозом боеприпасов и ротацией из-за ударов российских БПЛА по логистике.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали переброску резервов ВСУ к Купянску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское командование может направить дополнительные силы к Купянску в ответ на продвижение российских военных по газопроводу, сообщают украинские СМИ.

    Причиной может послужить операция российских военных «Труба-3», в ходе которой они продвинулись по газопроводу к этому городу, пишет издание «Страна», передает «Российская газета».

    Авторы материала отмечают, что усиление этого участка приведет к ослаблению других позиций украинских войск. В издании добавили, что при возникновении проседания на других направлениях командование будет вынуждено вновь перебрасывать военных, что может повторяться и далее.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

    Сообщалось, что ВС России вытеснили ВСУ из части Купянска.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 17:34 • Новости дня
    «Укрнафта» отказалась закупать топливо у Индии

    Украинская «Укрнафта» отказалась закупать топливо у Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная компания «Укрнафта» приняла решение не закупать горючее индийского производства.

    Компания объявила второй этап тендеров на поставку бензина, дизельного топлива и сжиженного газа на октябрь и весь четвертый квартал 2025 года, подчеркнув, что продукция из России, Белоруссии, Ирана и Индии не рассматривается, сообщило украинское издание «Нефтерынок», передает ТАСС.

    В пресс-службе компании отметили, что страна происхождения топлива теперь обязательно должна указываться в заявках на участие в тендерах.

    По информации издания, Индия впервые попала в список стран, откуда не будут закупать нефтепродукты. При этом в августе 2025 года на фоне роста поставок с индийских заводов на Украину доля импорта дизтоплива из Индии достигла 11,6% против 1,7% за аналогичный период прошлого года, общий объем импорта вырос более чем в шесть раз за первые восемь месяцев.

    Издание связывает это решение с тем, что Индия и Китай остаются крупнейшими покупателями российской нефти.

    Ранее власти Индии заявили о намерении продолжить импорт российской нефти, несмотря на введенные США тарифы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти. Сообщалось, что Индия продолжает покупать российскую нефть, мощности НПЗ полностью загружены, идут переговоры об оптовой закупке сырья в сентябре.

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 19:40 • Новости дня
    Посол Аргентины допустил отправку военных на Украину

    Посол Виейра: Аргентина может рассмотреть отправку войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аргентинские власти допускают обсуждение вопроса участия вооруженных сил в обеспечении безопасности на Украине при необходимости такого решения, сообщил посол страны Энрике Игнасио Феррер Виейра.

    «Такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне, но, если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность», – сказал он в интервью РБК.

    Дипломат напомнил, что Аргентина ранее неоднократно участвовала в миротворческих миссиях ООН и предложил рассматривать подобную возможность в рамках нынешнего конфликта на Украине.

    Виейра пояснил, что лично не обсуждал этот вопрос со своим правительством, однако считает важной роль ООН в процессе урегулирования и предоставления гарантий безопасности для обеих сторон конфликта.

    Посол добавил, что президент Аргентины Хавьер Милей выступает за мир в регионе и разрешение противоречий без применения силы. По его словам, обе страны должны стремиться к взаимопониманию и устойчивому миру.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 14:11 • Новости дня
    AG: Желание украинцев избрать нового президента сделало Зеленского уязвимым

    American Greatness указал на растущее недовольство Зеленским среди украинцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское общество демонстрирует усталость от конфликта и все чаще выражает стремление к смене руководства страны, пишет American Greatness.

    Украинцы устали от боевых действий и хотят выбрать нового президента, что делает Владимира Зеленского уязвимым, пишет RT со ссылкой на издание American Greatness.

    В материале подчеркивается: «Этот факт делает Зеленского не столько героическим государственным деятелем, сколько уязвимым...».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Владимир Зеленский отказался приезжать в Москву для личной встречи с российским лидером.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 11:15 • Новости дня
    Борис Джонсон посетил Одессу

    Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон посетил Одессу

    Tекст: Мария Иванова

    Борис Джонсон прибыл в Одессу, где его запечатлели на видео и фото в окружении местных жителей и представителей украинских властей.

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон был замечен в Одессе, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Обозреватель».

    В телеграм-канале издания говорится: «Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе».

    В подтверждение появились видеозаписи, на которых видно, как Джонсон садится в автомобиль. Также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал фотографию с экс-премьером на своей странице в социальных сетях.

    Подробности и цели визита Бориса Джонсона на Украину пока не раскрываются. Официальных заявлений со стороны Джонсона или британских властей на данный момент не поступало.

    Напомним, накануне младший сын короля Британии принц Гарри приехал в столицу Украины для обсуждения программ помощи раненым военным из фонда Invictus Games.

    В тот же день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев для переговоров о безопасности и перспективах евроатлантической интеграции Украины.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 20:40 • Новости дня
    Стало известно о сокрытии потерь ВСУ возле Садков

    Командование ВСУ отказалось эвакуировать тела погибших у Садков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не организует вывоз тел погибших бойцов с позиций возле Садков в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    «В 80-й одшбр командование не вывозит тела с позиций возле Садков, чтобы занизить статистику потерь», – отметил источник ТАСС.

    По его данным, родственники военнослужащих 80-й бригады направили коллективное обращение государственным органам Украины с просьбой о содействии в поиске пропавших без вести. В обращении говорится, что число пропавших без вести по сравнению с погибшими в этом подразделении значительно выше, чем в других.

    Собеседник агентства добавил, что большинство тел погибших остаются в лесных массивах возле Садков. «Для чего это делается? Чтобы потом их забирали уже российские солдаты и отправляли в заморозку?», – задался он риторическим вопросом.

    Кроме того, собеседник рассказал, что командиры групп 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» наблюдают за гибелью своих подчиненных с дронов. По словам родственников военнослужащих этого полка, командиры не принимают мер по спасению, а после гибели групп объявляют их пропавшими без вести, несмотря на то, что были свидетелями их уничтожения.

    Родственники бойцов 425-го полка уже обратились к Минобороны и СБУ Украины с жалобами на действия командования, однако, по данным источника агентства, обращение не принесет результата, поскольку командование подобных подразделений пользуется поддержкой киевского руководства и часто получает награды.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ за месяц теряют как минимум 11 тыс. человек убитыми и ранеными в ходе боевых действий.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 07:58 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили два танка ВСУ и БТР «Страйкер» в боях южнее Юнаковки

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как авиация ВКС РФ и артиллерия группы громят скопления живой силы ВСУ и технику противника на Сумском направлении.

    «В районе южнее Юнаковки ударами авиации и ОТРК сорвана подготовка к проведению атак нескольких штурмовых групп 47 омбр ВСУ. В ходе ударов уничтожено большое количество личного состава врага, два танка и БТР «Страйкер», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Они уточнили, что на Cумское направление для сдерживания наступления российских бойцов ВСУ с Донецкого направления перебросили 421-й батальон беспилотных систем «Сапсан» десантно-штурмовых войск.

    На Харьковском направлении штурмовые группы «Северян» с тяжелыми боями продвигаются в лесу западнее Синельниково, на левом берегу реки Волчья и на Хатненском участке.

    На левобережье Волчанска бойцы продвинулись на 100 м. и заняли техническое здание, в лесу возле Синельниково – на 200 м, заняв два опорных пункта и огневую позицию ВСУ.

    На участке фронта Меловое-Хатнее, бойцы «Севера» отразили атаку ВСУ и перешли в контрнаступление, продвинувшись на 1000 м и расширив зону безопасности у российской границы.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило о продвижении российских войск на всех направлениях зоны спецоперации. Российские военнослужащие продвинулись на южном направлении у Купянска Харьковской области, взяв под огневой контроль две ж/д станции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Комментарии (0)
    Снижение ключевой ставки затронет каждого

    Ключевая ставка продолжает снижаться. Немного медленнее, чем хотелось бы рынку, но это уже оказывает позитивное влияние на российскую экономику. Как новая ставка Банка Россия скажется на курсе рубля? Когда завершится эпоха выгодных вкладов, а кредиты снова станут массовым явлением? Что будет с ценами на недвижимость? Подробности

    Спектакль с беспилотниками надломил отношения Польши и США

    Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей. В то время как Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать некой ошибкой, польский премьер Дональд Туск и глава МИД республики Радослав Сикорский резко критикуют его точку зрения. По мнению экспертов, столь серьезное расхождение позиций свидетельствует о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами. Подробности

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области Украины

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    Запад стирает основу существования народа, сохраненного в СССР

    Похоже, стремление Латвии отделиться от русского мира и влиться в западный привело к неприятному для латышей результату. Истребляя русский язык, местные националисты не заметили, как латышские дети стали вместо него говорить вовсе не на латышском – и теперь, по оценке экспертов, это «будет иметь катастрофические последствия». О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

