В Киевской области в поезде сдетонировал боеприпас

Пассажирский поезд в Киевской области пострадал из-за детонации боеприпаса

Tекст: Денис Тельманов

Взрыв случился при перевозке боеприпаса в поезде в Киевской области, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в районе села Калиновка, где в этот момент по маршруту также следовал пассажирский поезд № 730 Харьков-Перемышль.

«Киевская область: взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд № 730 Харьков-Перемышль.

В результате взрыва была повреждена контактная сеть, что повлекло за собой аварийную остановку поезда из-за отсутствия напряжения», – передает агентство информацию украинских СМИ.

Отмечается, что сотни пассажиров, находившихся в поезде, были эвакуированы в близлежащую лесополосу. По предварительной информации, погибшие или возгорание вагонов зафиксированы не были.

Глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник подтвердил факт взрыва, уточнив, что на месте ЧП работают спасательные службы.

