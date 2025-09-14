Взрыв на нефтебазе прогремел в Киевском регионе без тревоги

Tекст: Денис Тельманов

О взрыве на нефтебазе в Киевской области Украины сообщает издание «Страна», передает ТАСС.

По данным источника, громкий взрыв произошел на одном из объектов нефтяной инфраструктуры в регионе. Подробности инцидента пока не раскрываются, информация уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, складские помещения пострадали после серии взрывов в Измаильском районе Одесской области.

Российские истребители, БПЛА и артиллерия нанесли ночную комбинированную атаку по украинской территории, открыв новый этап спецоперации, а удары по железнодорожным мостам через Днепр могут лишить ВСУ снабжения от стран Запада.

Пожар начался на фабрике «Рошен» в Киеве, которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.