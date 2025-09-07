Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Компания «Укржелдорога» («Укрзализныця») заявила, что произошедший в ночь на воскресенье взрыв нанес значительный ущерб железнодорожному и автомобильному Крюковскому мосту через Днепр, что привело к задержкам поездов в Полтавской области. Местные источники пишут, что атака была проведена дроном-камикадзе «Герань», а также сообщают о десятках взрывов, прозвучавших в Кременчуге, и о включенной воздушной тревоге по всей области.

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило о поражении объектов ВПК и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, мест сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, складов вооружения и военной техники, военных аэродромов, двух радиолокационных станций ПВО, а также пунктов временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Удары проводились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Крюковский мост играет стратегически важную роль – он соединяет два берега Днепра. На правом расположены крупные транспортные узлы и предприятия тяжелой промышленности, включая сталелитейный и вагоностроительный заводы, а на левом – Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. По сообщениям украинских источников, НПЗ также подвергся атаке, что говорит о комплексном характере ударов.

Крюковский мост в Кременчуге – это единственный мост через Днепр в Полтавской области. Ближайший подобный объект находится в 120 км в Черкассах. Также огневое поражение было нанесено кременчугской трансформаторной подстанции, обеспечивающей движение железнодорожных составов на электрической тяге, пишет «Военное обозрение».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо напомнил, что российская сторона долго не реагировала на удары ВСУ по своей гражданской инфраструктуре.





«На протяжении долгого времени, еще пару лет назад не предпринимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры, особенно в зимний период. И очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, так скажем, серьезно, это правда», – сказал он.

«В начале СВО удары по мостам обходились России слишком дорого. На Украине была выстроена распределенная интегрированная система ПВО, которая испытывалась для применения в США и Европе. Она основана на информационном обмене о состоянии воздушной обстановки между космической разведкой, активными и пассивными источниками РЛС и другими звеньями системы», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«В итоге Россия потеряла несколько ударных самолетов и два года подбирала ключи к этой системе. Теперь наша разведка научилась определять расположение комплексов ПВО, а авиация поняла, как эффективнее их уничтожать. Российские силы завоевали превосходство в воздухе. Наша авиация выполняет боевые задачи в свободном воздушном пространстве без потерь», – указал аналитик.

«Я не исключаю, что мосты через Днепр, а также дорога по дамбе Днепрогэса были частью неафишируемых договоренностей между Москвой и Западом, которые нарушил кто-то с западной стороны, и теперь Россия будет наносить удары по этим объектам», – предположил в свою очередь военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Под удар попал двухъярусный автомобильно-железнодорожный разводной мост, который расположен примерно в 200 км от места, где можно безопасно запустить «Герань». Таким образом, Россия дала понять, что в состоянии физически ударить по всем мостам через Днепр и обрушить логистику противника на всем восточном берегу», – отметил собеседник.

«Опоры всех мостов через Днепр, а их больше 20, трудно уничтожить. Но поддерживать их в нерабочем состоянии периодическими атаками по самому полотну Россия вполне в состоянии. Это создаст почти катастрофические последствия для нашего противника.

Полумиллионная группировка ВСУ останется без вооружения, боеприпасов и топлива, а на понтонных переправах все это доставить невозможно», – заметил он.

«Естественно, это крайне ухудшит и переговорные позиции Киева. Не уверен, можно ли говорить о том, что они подпишут все, что скажет администрация Трампа, но у украинской стороны практически не будет пространства для дипломатических маневров», – спрогнозировал аналитик.

Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО, видит в ударе по мосту через Днепр политические причины. «Вчерашняя атака – это новый этап СВО и реакция Москвы на ряд внешних факторов. Уничтожение военной инфраструктуры не убедило Банковую в необходимости демилитаризации. Киев и Брюссель решили выводить производство в приграничные с Украиной страны, например, Польшу и Румынию», – напомнил он.

«Таким образом, Москва дает понять так называемой партии войны тщетность организации в Европе предприятий ВПК для снабжения ВСУ. Чем меньше будет действующих мостов через Днепр, тем меньше вооружения получат украинские группировки. Это можно считать следующей итерацией уничтожения украинских производств, например, ОТРК «Сапсан», – подчеркнул собеседник.

«Администрация Трампа не может убедить Киев и Брюссель двигаться к потенциальному мирному соглашению с Москвой с учетом реалий, сложившихся на фронте. Более того, Запад активно выступает за наращивание поставок дальнобойного высокоточного оружия ВСУ. Также 26 стран из «коалиции желающих» ратуют за размещение иностранных контингентов на Украине до подписания мирного соглашения», – напомнил он.

«Все эти обстоятельства поменяли политическую обстановку переговорного процесса. Москва отвечает на эскалацию со стороны Европы и Украины. Возможно, Россия также не исключает помощи Украине после окончания конфликта, поэтому еще не затрагивала в полной мере гражданскую инфраструктуру. Таким образом, недавний удар пока можно считать давлением на Брюссель и Киев с тем, чтобы посадить их за стол переговоров», – резюмировал аналитик.