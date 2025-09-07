  • Новость часаМинобороны опровергло удар по зданию кабмина Украины в Киеве
    Лавров объяснил значение совместного фото Путина, Моди и Си Цзиньпина
    AgoraVox: Макрон обвиняет Россию во всех проблемах Франции
    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО
    Эксперт объяснил первый удар России по ж/д мосту через Днепр
    Рогов: ВСУ выбиты из сумской Юнаковки
    В здании кабмина Украины вспыхнул пожар после падения БПЛА
    Премьер Японии решил уйти в отставку
    Крестным ходом по Москве прошли более 40 тыс. верующих
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    6 комментариев
    7 сентября 2025, 17:04 • Общество

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО
    @ Sergey Soroka/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе?

    Компания «Укржелдорога» («Укрзализныця») заявила, что произошедший в ночь на воскресенье взрыв нанес значительный ущерб железнодорожному и автомобильному Крюковскому мосту через Днепр, что привело к задержкам поездов в Полтавской области. Местные источники пишут, что атака была проведена дроном-камикадзе «Герань», а также сообщают о десятках взрывов, прозвучавших в Кременчуге, и о включенной воздушной тревоге по всей области.

    Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило о поражении объектов ВПК и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, мест сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, складов вооружения и военной техники, военных аэродромов, двух радиолокационных станций ПВО, а также пунктов временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Удары проводились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

    Крюковский мост играет стратегически важную роль – он соединяет два берега Днепра. На правом расположены крупные транспортные узлы и предприятия тяжелой промышленности, включая сталелитейный и вагоностроительный заводы, а на левом – Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. По сообщениям украинских источников, НПЗ также подвергся атаке, что говорит о комплексном характере ударов.

    Крюковский мост в Кременчуге – это единственный мост через Днепр в Полтавской области. Ближайший подобный объект находится в 120 км в Черкассах. Также огневое поражение было нанесено кременчугской трансформаторной подстанции, обеспечивающей движение железнодорожных составов на электрической тяге, пишет «Военное обозрение».

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо напомнил, что российская сторона долго не реагировала на удары ВСУ по своей гражданской инфраструктуре.


    «На протяжении долгого времени, еще пару лет назад не предпринимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры, особенно в зимний период. И очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, так скажем, серьезно, это правда», – сказал он.

    «В начале СВО удары по мостам обходились России слишком дорого. На Украине была выстроена распределенная интегрированная система ПВО, которая испытывалась для применения в США и Европе. Она основана на информационном обмене о состоянии воздушной обстановки между космической разведкой, активными и пассивными источниками РЛС и другими звеньями системы», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «В итоге Россия потеряла несколько ударных самолетов и два года подбирала ключи к этой системе. Теперь наша разведка научилась определять расположение комплексов ПВО, а авиация поняла, как эффективнее их уничтожать. Российские силы завоевали превосходство в воздухе. Наша авиация выполняет боевые задачи в свободном воздушном пространстве без потерь», – указал аналитик.

    «Я не исключаю, что мосты через Днепр, а также дорога по дамбе Днепрогэса были частью неафишируемых договоренностей между Москвой и Западом, которые нарушил кто-то с западной стороны, и теперь Россия будет наносить удары по этим объектам», – предположил в свою очередь военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Под удар попал двухъярусный автомобильно-железнодорожный разводной мост, который расположен примерно в 200 км от места, где можно безопасно запустить «Герань». Таким образом, Россия дала понять, что в состоянии физически ударить по всем мостам через Днепр и обрушить логистику противника на всем восточном берегу», – отметил собеседник.

    «Опоры всех мостов через Днепр, а их больше 20, трудно уничтожить. Но поддерживать их в нерабочем состоянии периодическими атаками по самому полотну Россия вполне в состоянии. Это создаст почти катастрофические последствия для нашего противника.

    Полумиллионная группировка ВСУ останется без вооружения, боеприпасов и топлива, а на понтонных переправах все это доставить невозможно», – заметил он.

    «Естественно, это крайне ухудшит и переговорные позиции Киева. Не уверен, можно ли говорить о том, что они подпишут все, что скажет администрация Трампа, но у украинской стороны практически не будет пространства для дипломатических маневров», – спрогнозировал аналитик.

    Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО, видит в ударе по мосту через Днепр политические причины. «Вчерашняя атака – это новый этап СВО и реакция Москвы на ряд внешних факторов. Уничтожение военной инфраструктуры не убедило Банковую в необходимости демилитаризации. Киев и Брюссель решили выводить производство в приграничные с Украиной страны, например, Польшу и Румынию», – напомнил он.

    «Таким образом, Москва дает понять так называемой партии войны тщетность организации в Европе предприятий ВПК для снабжения ВСУ. Чем меньше будет действующих мостов через Днепр, тем меньше вооружения получат украинские группировки. Это можно считать следующей итерацией уничтожения украинских производств, например, ОТРК «Сапсан», – подчеркнул собеседник.

    «Администрация Трампа не может убедить Киев и Брюссель двигаться к потенциальному мирному соглашению с Москвой с учетом реалий, сложившихся на фронте. Более того, Запад активно выступает за наращивание поставок дальнобойного высокоточного оружия ВСУ. Также 26 стран из «коалиции желающих» ратуют за размещение иностранных контингентов на Украине до подписания мирного соглашения», – напомнил он.

    «Все эти обстоятельства поменяли политическую обстановку переговорного процесса. Москва отвечает на эскалацию со стороны Европы и Украины. Возможно, Россия также не исключает помощи Украине после окончания конфликта, поэтому еще не затрагивала в полной мере гражданскую инфраструктуру. Таким образом, недавний удар пока можно считать давлением на Брюссель и Киев с тем, чтобы посадить их за стол переговоров», – резюмировал аналитик.

    Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты

    Первый полет импортозамещенного серийного самолета SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре войдет в историю. Более двадцати лет назад этот проект стал для России первым со времен развала СССР. На нем авиастроители учились заново создавать самолеты. Делали это вместе с иностранными партнерами, которые сильно подвели. Санкции привели Россию к уникальному пути. По сути, этот SJ-100 – вновь созданный самолет. Такого в мире еще никто не делал. Чему Россия научилась и в чем уникальность проекта? Подробности

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солд

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

