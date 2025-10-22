  • Новость часаПод руководством Путина выполнены пуски межконтинентальных баллистических ракет
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых
    В Госдуме дали совет, как не страдать от инфобалагана
    Эксперт оценил планы США перерабатывать оружейный плутоний в топливо для АЭС
    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины
    Песков – о саммите в Будапеште: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Сийярто высмеял угрозы Польши посадить самолет Путина
    Минобороны объявило о привлечении резервистов к защите критически важных объектов
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    3 комментария
    22 октября 2025, 14:12 • Новости дня

    В Киеве повредили критическую инфраструктуру

    В Киеве сообщили о повреждении объектов инфраструктуры и перебоях горячей воды

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате повреждения объектов критической инфраструктуры в Киеве часть домов в семи районах осталась без горячей воды, сообщили в столичной городской госадминистрации.

    В городской госадминистрации сообщили: «Часть домов Киева временно без горячей воды», передает ТАСС.

    В настоящее время горячей воды нет в домах, расположенных в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах. В мэрии подчеркнули, что технологический процесс работы оборудования нарушен частично, однако детали о характере повреждений не раскрываются,

    Власти города продолжают мониторить ситуацию и предпринимать меры для скорейшего восстановления подачи горячей воды в пострадавшие районы.

    Ранее сообщалось, что энергетический объект получил повреждения в Черниговской области. Кроме того, складские помещения пострадали после серии взрывов в Измаильском районе Одесской области.

    22 октября 2025, 08:51 • Новости дня
    В Киеве и области начались экстренные отключения света
    В Киеве и области начались экстренные отключения света
    @ Evgen Kotenko/Ukrinform/Cover Images/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экстренные отключения подачи электроэнергии начались в украинской столице и Киевской области, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

    В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения подачи электричества, сообщили в ДТЭК, передает РИА «Новости».

    До этого отключения света происходили в Сумской и Полтавской областях.

    Ранее сообщалось, что в городе Конотоп в Сумской области произошли взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу.

    Во вторник в результате повреждения объекта энергетической инфраструктуры в городе Славутич в Киевской области полностью прекращалась подача электричества.

    Комментарии (6)
    22 октября 2025, 13:28 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России в ночь на среду ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВС России поразили обеспечивающую действия ВСУ энергетическую инфраструктуру. До этого ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.

    За прошлую неделю ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов возмездия по Украине.

    Комментарии (2)
    22 октября 2025, 08:00 • Видео
    Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

    Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    Комментарии (660)
    22 октября 2025, 06:05 • Новости дня
    Российские силы уничтожили украинскую ДРГ на территории ЛНР

    В ЛНР ликвидировали украинских диверсантов в российской форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие России уничтожили украинскую диверсионную группу возле населенного пункта Надия, у которой обнаружили форму армии РФ и поддельные документы.

    Российские военнослужащие в районе населенного пункта Надия в Луганской Народной Республике обнаружили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, передает ТАСС.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские солдаты пытались скрытно пересечь линию боевого соприкосновения, однако были выявлены на замаскированном наблюдательном пункте российских сил.

    Марочко сообщил: «Российские бойцы в районе населенного пункта Надия в ЛНР выявили диверсионную группу противника, которая пыталась скрытно пройти через линию боевого соприкосновения. Замысел противника не был реализован, поскольку диверсанты вышли на замаскированный наблюдательный пункт ВС РФ».

    Он уточнил, что часть диверсантов была ликвидирована, однако точное число уничтоженных не назвал. При осмотре личных вещей ликвидированных украинских солдат были обнаружены гражданские вещи, форменная одежда армии РФ и поддельные документы.

    По мнению эксперта, вероятно, противник планировал провести очередную провокацию в прифронтовой зоне с целью дискредитации российских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение ФСБ уничтожило пять украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Дзержинска. Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке десанта на острова Днепра. В ДНР задержанный агент украинской разведки признался в причастности к подрыву автомобиля, в результате которого погиб мужчина.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Reuters: Россия направила США ноту с условиями мира по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва якобы изложила свои требования по мирному соглашению с Украиной в неофициальном меморандуме, переданном американской стороне и касающемся статуса Донбасса, сообщают информационные агентства.

    Россия направила Соединенным Штатам дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной, сообщили два неназванных американских чиновника Reuters, передает «Газета.Ru».

    Речь идет о документе в формате non-paper, то есть неофициальном дипломатическом меморандуме, который был передан американской стороне.

    В этом документе Москва подтвердила свои предыдущие требования, в числе которых фигурирует установление контроля над всей территорией Донбасса.

    Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским заявлял об отсутствии скорых поставок киевскому режиму ракет Tomahawk.

    Также пресса указывала, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы. По данным Financial Times, президент США призвал Зеленского принять российские условия.

    Комментарии (2)
    21 октября 2025, 23:18 • Новости дня
    Депутат Рады Дмитрук представил доказательства преступлений Зеленского в Лондоне

    Tекст: Денис Тельманов

    В Высоком суде Лондона депутат Артем Дмитрук заявил о масштабных репрессиях и коррупции со стороны режима Владимира Зеленского, представив соответствующие доказательства.

    Судебное заседание по делу об экстрадиции депутата Верховной рады Артема Дмитрука прошло в Лондоне, передает ТАСС. Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования, представил суду доказательства преступлений режима Владимира Зеленского.

    В своем телеграм-канале парламентарий подчеркнул: «Знаете, что самое важное в этом процессе? То, что в очередной раз на международном уровне, и особенно важно, что именно в Лондоне – мы показываем всему миру реальное лицо режима Зеленского».

    По его словам, ключевым моментом заседания стали заявления независимых экспертов, которые открыто охарактеризовали происходящее на Украине.

    Дмитрук отметил, что суд касается не только его дела, а всей системы, построенной Зеленским и его окружением. По мнению депутата, режим организовал самые масштабные репрессии против украинцев, в том числе верующих, духовенства и членов Украинской православной церкви.

    Особую значимость Дмитрук придал тому, что доказательства были озвучены именно в Высоком суде Лондона. Он также заявил: «Я рад, что на столь высоком уровне вслух говорится о коррупции, пытках и репрессиях, которые стали нормой для нынешней власти. Это очередное подтверждение страшных преступлений режима: убийств, пыток, похищений, фабрикации уголовных дел и других тяжких злодеяний».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что на Украине сформирована система устранения неугодных журналистов, политиков и общественных деятелей. Украинские мужчины платят десятки тысяч долларов, чтобы избежать призыва на фронт. Артем Дмитрук указал на существование награды в размере 300 тыс. долларов за его убийство, отмечая практику политических убийств в стране.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил конфискацию российских активов для кредита Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия обсуждает предоставление Киеву нового кредита за счет доходов от замороженных российских активов, не предусматривая их конфискацию, заявил в Европарламенте еврокомиссар Валдис Домбровскис.

    «Это предложение не содержит конфискацию российских активов», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Домбровскис отметил, что Канада и Британия уже выразили готовность присоединиться к инициативе ЕК и использовать замороженные на их территории российские суверенные активы для финансирования кредита Киеву.

    Ведутся аналогичные переговоры с другими странами G7, где также находятся российские средства.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 21:30 • Новости дня
    Оборот взломанного маркетплейса БПЛА ВСУ превысил 2,1 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финансовый оборот маркетплейса беспилотных летательных аппаратов для нужд ВСУ за 2024 год составил более 2,1 млрд долларов.

    Такой объем средств был выявлен после того, как российские хакеры из группировки KillNet взломали внутренние системы площадки, передает РИА «Новости».

    Согласно статистике, оборот маркетплейса за текущий год достиг 82 млрд гривен, что эквивалентно более чем 2 млрд долларов. В результате хакерской атаки KillNet также получили доступ к техническим характеристикам беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, используемых ВСУ, а также к адресам поставок по всей Украине.

    В августе KillNet раскрыли детали взлома базы Генштаба ВСУ. Российские хакеры опубликовали базу данных Генштаба украинских вооруженных сил с информацией о потерях. В базе содержатся данные о 1,7 млн потерь украинской стороны за время спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 15:46 • Новости дня
    Рада одобрила увеличение оборонных расходов почти на 8 млрд долларов

    Рада одобрила увеличение оборонных расходов на 7,78 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Парламент Украины принял решение увеличить оборонные расходы на текущий год на 325 миллиардов гривен (7,78 млрд долларов), часть которых планируется покрыть доходами от замороженных российских активов.

    Парламент Украины поддержал изменения в государственный бюджет, предусматривающие увеличение расходов на оборону на 325 млрд гривен, сообщает РИА «Новости».

    О решении сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, отметив, что за принятие поправок в целом проголосовали 297 депутатов. Железняк подчеркнул, что правительство активно лоббировало изменения, чтобы избежать задержек с выплатой зарплат военным.

    Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) уточнил, что значительную часть дополнительных расходов Украина намерена покрыть за счет доходов от замороженных активов России, а также за счет еще не полученных шести миллиардов евро от Евросоюза. Законопроект был поддержан в ускоренном порядке, чтобы его мог немедленно подписать спикер парламента Руслан Стефанчук и отправить на утверждение Владимиру Зеленскому.

    В последние годы Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая на западную помощь. В 2024 году дефицит бюджета составил 43,9 миллиарда долларов, а проект бюджета на 2025 год уже дважды корректировался в сторону увеличения военных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства рассматривают возможность выделения Киеву 6 млрд евро за счет дохода от замороженных российских активов. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что решение по этому вопросу планируют принять в ускоренном порядке.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 09:02 • Новости дня
    Депутат Рады Гончаренко сообщил о повреждении всей газовой системы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабные повреждения газовой инфраструктуры на Украине поставили под угрозу начало отопительного сезона, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    По словам Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), отопительный сезон на Украине оказался под вопросом из-за масштабных повреждений газовой системы, передает ТАСС.

    «Нам выбили практически всю газовую систему. К этому мы тоже не готовились», – заявил украинский депутат.

    По данным Bloomberg, после повреждения объектов в Харьковской и Полтавской областях Украина лишилась более 60% своих добывающих мощностей, теперь потребуется порядка 1,9 млрд евро для импорта топлива этой зимой.

    В ночь на 22 октября в ряде городов Украины были зафиксированы взрывы.

    Ранее Украина ввела ограничения на подачу электроэнергии для промышленности.

    В столице страны остановили работу две теплоэлектроцентрали после массированной атаки ВС России на энергосистему.

    В Киеве и Киевской области начались экстренные отключения электричества. Жителей страны призвали делать дыхательные упражнения во время зимних блэкаутов.

    Власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив его на месяц позже обычного.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 03:02 • Новости дня
    Одесское подполье заявили о росте числа последователей

    Tекст: Денис Тельманов

    Число последователей одесского пророссийского подполья стало увеличиваться, несмотря на попытки СБУ внедрить своих агентов в организацию.

    Представитель одесского и николаевского пророссийского подполья сообщил об увеличении числа участников, передает ТАСС.

    Он отметил, что «работа подполья продолжается» и каждый день становится все больше последователей.

    По словам представителя, несмотря на рост поддержки, организация сталкивается с действиями украинских спецслужб. Сотрудники Службы безопасности Украины пытаются внедрить в подполье своих людей, однако пока эти попытки оказываются безуспешными.

    «Работа подполья продолжается. Работы много, последователей становится с каждым днем больше. Хотя нам известны и случаи, когда сотрудники СБУ пытаются подослать к нам своих людей, но пока не выходит», отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области удары ВС России пришлись по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, а также детонировал один из складов в восточном пригороде Сум.

    Под Запорожьем российские войска уничтожили цех по сборке дронов, склад и группу операторов БПЛА, среди которых были иностранцы. На нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве ночной взрыв привел к тяжелым ранениям десятков иностранных военных, находившихся на объекте.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 05:48 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали предприятие в Мордовии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки беспилотников в Мордовии зафиксированы повреждения на одном из местных предприятий, экстренные службы уже работают на месте.

    Как передает ТАСС, ночью на территорию Мордовии была совершена массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов.

    Губернатор заявил: «Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства».

    По словам Здунова, в ликвидации последствий участвуют все необходимые службы. Других подробностей о характере повреждений и о пострадавших не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки на промышленный объект в Оренбургской области, в результате частично пострадала инфраструктура газзавода.

    В Свердловской области ряд предприятий перевели в упреждающий режим реагирования на угрозу атак беспилотников и эвакуировали работников. Украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС в ночь с шестого на седьмое октября.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 06:39 • Новости дня
    Силовики сообщили о разгроме лагеря наемников ВСУ в Чернигове

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате комбинированного удара по лагерю подготовки иностранных наемников в Черниговской области ВСУ лишились значительных сил и техники.

    Российские силовые структуры сообщили, что в Черниговской области по лагерю подготовки иностранных наемников был нанесен комбинированный удар, передает ТАСС.

    Удар осуществлялся расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» по полигону Гончаровский.

    По словам собеседника агентства, потери украинской стороны составили около 200 человек живой силы и до десяти единиц военной техники.

    Собеседник уточнил: «В Черниговской области расчетами ОТРК «Искандер-М» и БПЛА «Герань-2» нанесен комбинированный удар по лагерю подготовки иностранных наемников на полигоне Гончаровский. Потери противника составили около 200 человек живой силы и до 10 единиц техники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР была ликвидирована группа иностранных наемников, вооруженных натовскими винтовками и разговаривающих на польском языке.

    Житель Ямполя Руслан Гасанов рассказал, что заметил группу иностранцев с французскими нашивками на территории Славянска.

    Иностранные формирования, включая грузинских боевиков, были задействованы на запорожском и херсонском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 07:09 • Новости дня
    Трамп заявил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможность проведения российско-американских переговоров в венгерской столице определится в ближайшие несколько дней, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, комментируя свои слова о том, что он не хочет «понапрасну тратить время», заявил, что «Я не говорил, что это стало бы [впустую потраченным временем]», передает ТАСС.

    «На этом фронте происходит очень многое. <…> Мы в ближайшие два дня уведомим вас о наших действиях. Происходит очень многое», – указал американский лидер.

    Ранее Трамп объявлял, что пока пытается решить, стоит ли ему ехать на встречу с президентом Владимиром Путиным.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова называла слухи о срыве переговоров между двумя президентами «инфобалаганом партии войны». Генсек НАТО Марк Рютте на ближайшие сутки запланировал внеплановую поездку в Вашингтон для встречи с Трампом.

    Комментарии (3)
    22 октября 2025, 13:33 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Ивановку в Днепропетровской области, а группировка «Восток» – Павловку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Гришино, Сергеевки, Кучерова Яра, Николайполья, Торецкого, Белицкого, Димитрова и Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 520 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и два пикапа.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Павловку в Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Александровки, Орестополя, Алексеевки в Днепропетровской области, Рыбного, Новоуспеновского, Зеленого Гая и Вишневого в Запорожской области.

    При этом противник потерял более 315 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям егерской бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и центра сил спецопераций ГУР в районах Храповщины, Кондратовки, Хотеня, Ленинского, Новой Сечи, Варачино в Сумской области, Новоселовки и Новгород-Северского в Черниговской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, бронемашину, станцию РЭБ и три склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Шийковки, Новосергеевки, Петропавловки, Купянска в Харьковской области, Масляковки и Ямполя в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 230 военнослужащих, три бронемашины и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены девять станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии поблизости от Северска, Федоровки, Васюковки, Пазено, Дроновки, Николаевки, Степановки и Иванополья в ДНР.

    Противник потерял до 220 военнослужащих, три танка, бронемашину и три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены четыре склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили Ленино в ДНР. Кроме того, они освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку, а также Плещеевку в ДНР.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    В Брянской области уничтожены шесть украинских беспилотников

    Минобороны: В Брянской области уничтожены шесть украинских беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дежурные средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, средства ПВО зафиксировали и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за период 12.00 до 16.00 по московскому времени.

    Ранее несовершеннолетний житель города Клинцы в Брянской области получил травмы в результате атаки украинского беспилотника.

    До этого в Брянской области умер мужчина, который получил ранение при атаке дронов.

    Напомним, над Россией за ночь нейтрализовали 55 украинских дронов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку
    Вучич назвал стрельбу у парламента Сербии терактом
    Неизвестные ограбили музей Дени Дидро во Франции
    Трампа обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома
    План Лиз Трасс приучить японцев к британскому сыру провалился
    OpenAI представила новый браузер Atlas на базе Chromium
    Роскомнадзор объяснил ограничения работы WhatsApp и Telegram

    Спасением для нефтяного рынка станут США

    На рынке нефти появился индикатор, который указывает на риск падения Brent ближе к 50 долларам за баррель. Такого не было со времен ковида в 2020 году. Что это за опасный биржевой фактор? И каким образом США могут спасти нефтяной рынок от сильного обвала? Подробности

    Перейти в раздел

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых

    В России резко увеличен выпуск снайперских винтовок, базовая модель для которых впервые появилась еще свыше шестидесяти лет назад – десантной модификации СВД (СВДС). Чем примечателен этот образец стрелкового оружия и почему в текущих условиях спецоперации именно он оказался крайне востребован? Подробности

    Перейти в раздел

    Талибан-сан встала во главе Японии

    Премьером Японии впервые стала женщина – Санаэ Такаити. Ее политическое возвышение мало похоже на путь женщин-лидеров в ЕС. Талибан-сан, как Такаити окрестили коллеги за радикализм и жесткость, многого добилась сама, поэтому для оппонентов она гораздо опаснее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации