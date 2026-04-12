Астроном Алексеев сообщил о видимости яркой кометы и пике Лирид в апреле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Алексеев рассказал, что жители России смогут наблюдать сразу несколько зрелищных астрономических событий в апреле, передает ТАСС. Он добавил, что с середины месяца ожидается хорошая видимость яркой кометы PANSTARRS (C/2025 R3), а также максимум метеорного потока Лириды.

«20 апреля – комета PANSTARRS (C/2025 R3) в перигелии, эта комета более перспективна для наблюдений, она будет иметь хорошую утреннюю видимость примерно с 15 апреля и, приближаясь к перигелию, ее яркость должна повысится до третьей звездной величины, возможно ее наблюдение в бинокли и телескопы. Можно даже снять на мобильный телефон, но смотреть надо будет утром, часа в 4», – рассказал Алексеев. Максимум потока Лириды ожидается 22 апреля, когда можно будет наблюдать до 18 падающих звезд в час.

С 19 по 20 апреля произойдет сближение Марса, Сатурна и Меркурия – они окажутся в небе на расстоянии менее двух градусов друг от друга. Поблизости будет и Нептун, что, по словам специалиста, может быть названо «парадом планет» в СМИ, но формально таковым не является.

Апрель особенно подходит для наблюдения звезд в Центральной России – на небе хорошо видны созвездия Рак, Гончие Псы, а также шаровое скопление М3 между Волосами Вероники и Волопасом. Обладатели мощных телескопов смогут увидеть кластер галактик в скоплении Волосы Вероники, который считается ближайшим к нашему сверхскоплению Девы.

Вечером в зените будет находиться Большая Медведица, благодаря чему можно полюбоваться галактикой Боде и галактикой Сигара. Все эти явления создадут уникальные условия для любителей астрономии по всей России.

