Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.
Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке
Более 30 беспилотников были уничтожены в Ростовской области за ночь, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Атака затронула Новошахтинск, Таганрог, Каменск-Шахтинский, Батайск и шесть районов, включая Неклиновский, Октябрьский, Аксайский, Красносулинский, Родионово-Несветайский и Азовский, сообщил Слюсарь в Max.
Самые серьезные последствия от падения обломков зафиксированы в Новошахтинске, где пострадали поселки Соколово-Кундрюченский и Западный – здесь частично повреждены частные дома, в основном выбиты окна, а также поврежден автомобиль. В Неклиновском районе повреждено остекление частного дома.
В общей сложности разрушения затронули 15 частных домовладений и одну машину. Информация о последствиях уточняется, пострадавшим обещано содействие в устранении ущерба. По сообщениям властей, жертв и пострадавших среди населения не зарегистрировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотного летательного аппарата упали в станице Кисляковской Кущевского района Краснодарского края.