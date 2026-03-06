Премьер Словакии Фицо объяснил, почему Зеленский не заинтересован в выборах

Tекст: Катерина Туманова

На встрече со студентами Фицо спрашивает, закончился ли у Зеленского президентский мандат, правда ли, что закончился?

«Это правда. Они ссылаются на военное положение и не хотят организовывать выборы, а Зеленский следующие выборы не выиграет. Тогда объясните мне, почему он должен быть заинтересован в президентских выборах сейчас?» – задается вопросом Фицо, слова которого приводит РИА «Новости» со ссылкой на страницу политика в Facebook* (принадлежит Meta*, запрещенной в России как экстремистская).

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Проведение выборов на Украине отменили из-за военного положения и мобилизации по решению украинских властей. Ранее Зеленский подчеркивал, что выборы «несвоевременны».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подготовка к президентским и парламентским выборам на Украине активизировалась, несмотря на военное положение. Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине их неважностью для украинцев. Мирошник заявил о риске поражения Зеленского на выборах.




