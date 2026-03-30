29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?7 комментариев
Puma подала заявки на новые товарные знаки в России
Puma подала в Роспатент заявки на King, «Король» и фирменные полоски
Немецкий бренд Puma запросил регистрацию знаков King, «Король» и фирменных полосок, которые в случае одобрения будут использоваться для продажи одежды, обуви и аксессуаров.
Компания Puma подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков в России, выяснило РИА «Новости», изучив базу данных Роспатента.
Заявки на регистрацию обозначений King, «Король», а также фирменных полосок поступили в ведомство 27 марта.
В случае успешной регистрации новые товарные знаки позволят выпускать и продавать под ними обувь, одежду, сумки, головные уборы и гимнастические товары. Заявки распространяются на широкий спектр продукции, связанной с основной спортивной линейкой бренда.
Ранее, в марте 2022 года, Puma прекратила поставки в Россию и закрыла магазины в стране. Новые действия компании связаны только с оформлением прав на товарные знаки на российском рынке.
