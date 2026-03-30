Puma подала заявки на новые товарные знаки в России

Puma подала в Роспатент заявки на King, «Король» и фирменные полоски

Tекст: Мария Иванова

Компания Puma подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков в России, выяснило РИА «Новости», изучив базу данных Роспатента.

Заявки на регистрацию обозначений King, «Король», а также фирменных полосок поступили в ведомство 27 марта.

В случае успешной регистрации новые товарные знаки позволят выпускать и продавать под ними обувь, одежду, сумки, головные уборы и гимнастические товары. Заявки распространяются на широкий спектр продукции, связанной с основной спортивной линейкой бренда.

Ранее, в марте 2022 года, Puma прекратила поставки в Россию и закрыла магазины в стране. Новые действия компании связаны только с оформлением прав на товарные знаки на российском рынке.

