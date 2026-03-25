    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика
    Иран заподозрил Трампа в новом обмане
    Эксперт высмеял планы Стармера создать коалицию по Ормузскому проливу
    Борис Гребенщиков стал гражданином Британии
    Украина совершила самую массовую атаку дронов на Россию за год
    Росатом заявил о повторном ударе по АЭС «Бушер» в Иране
    Россия решила пересмотреть маршруты поставок энергоресурсов
    Венгрия прекратила транзит газа на Украину
    Премьер Дании подала в отставку после выборов
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    14 комментариев
    25 марта 2026, 14:52 • Новости дня

    Украинский пленный оказался на передовой после ампутации ноги

    Украинский солдат Николай Журба попал на передовую после операции на кишечнике, ампутации ноги и пробитого легкого, несмотря на тяжелое состояние.

    Украинский военнослужащий Николай Журба рассказал на видео Минобороны России, что попал в плен в Сумской области после службы на передовой при серьезных травмах, передает РИА «Новости».

    По его словам, ему удалили около сорока сантиметров кишечника из-за перитонита, было пробито легкое, а также вследствие ДТП ему ампутировали ногу, оставив только сустав с титановым протезом, закрепленным восемью саморезами.

    Журба отметил, что изначально его заверили о службе только в тыловых частях, и в феврале 2025 года его доставили в Хорошевку под Винницей. Там ему сообщили, что он будет находиться в тылу, однако уже через полторы-две недели его отправили на слаживание, а затем на передовую в Сумскую область. Первый выход на передовую длился семь дней.

    После возвращения с передовой Журба пожаловался на натирание титановой пластины, из-за чего нога посинела. Его отправили в больницу, однако необходимые документы не были оформлены должным образом. Замполит обещал лично отвезти его на операцию в Винницу, но этого не произошло. В итоге Журба оказался в плену у российских военных в районе Краснополья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный Дмитрий Литвин рассказал, что бывших украинских заключенных, мобилизованных в ВСУ, избивали бейсбольными битами, иногда до смерти.

    Украинский военнослужащий Александр Семиренко рассказал, как он попал в плен российским солдатам в Сумской области после попытки взять противодроновую сетку.

    Часть пленных украинских военных переходит на сторону России и продолжает службу в российском добровольческом корпусе.

    25 марта 2026, 09:28 • Новости дня
    Украина совершила самую массовую атаку беспилотников на Россию за год
    Украина совершила самую массовую атаку беспилотников на Россию за год
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночная украинская атака беспилотниками 25 марта, когда над регионами России было уничтожено и перехвачено 389 БПЛА, стала самой массовой за год.

    Ночная атака украинских беспилотников 25 марта стала самой масштабной за последний год, передает ТАСС.

     По данным Министерства обороны, над различными регионами страны было уничтожено и перехвачено 389 БПЛА.

    Военные подчеркивают, что предыдущий рекорд по количеству сбитых беспилотников был зафиксирован 10 марта 2025 года, когда системы ПВО отразили атаку из 337 аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью над Россией уничтожили 389 дронов ВСУ

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести летевших к столице дронов.

    Минобороны в ходе предыдущей рекордной атаки перехватило 337 вражеских аппаратов.

    Комментарии (34)
    24 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    Эксперт: Российский «Рассвет» – это не копия Starlink, а эволюция этой технологии

    Эксперт Анпилогов назвал ключевые различия системы «Рассвет» и Starlink

    Эксперт: Российский «Рассвет» – это не копия Starlink, а эволюция этой технологии
    @ Иван Тимошенко/Роскосмос-Медиа/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Рассвет» проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже были заняты иностранными группировками. Перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории России с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Во вторник было объявлено о запуске в России первых 16 спутников связи «Рассвет» для создания национальной низкоорбитальной группировки связи.

    «Запуск первых 16 спутников связи «Рассвет» – это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников. Важно понимать: это не копия Starlink, а по сути, следующий этап эволюции данной технологии», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Эксперт напомнил, что «Рассвет» изначально проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже заняты иностранными группировками. «В этой ситуации перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено: работа на более высоких орбитах и внедрение принципиально иной архитектуры связи», – пояснил собеседник.

    «Ключевым элементом системы стала лазерная межспутниковая передача данных. Это узкий, направленный оптический канал, который, во-первых, кардинально повышает пропускную способность, а во-вторых, делает связь гораздо более защищенной от перехвата. И если, скажем, у Starlink военные версии (Starshield) только сейчас переводят на такие технологии, то у «Рассвета» это заложено в основу с самого начала», – пояснил собеседник.

    Но Анпилогов подчеркивает, что эта спутниковая система не является исключительно военной и имеет большое значение в гражданской сфере. «Для России, с ее огромными территориями, особенно для Дальнего Востока и Крайнего Севера, опора исключительно на наземные каналы связи – это тупиковый путь. Протяженные линии в условиях вечной мерзлоты становятся не просто дорогими, а крайне уязвимыми», – отметил спикер.

    «Рассвет», по его словам, позволит перекрыть те области, где наземная связь экономически неэффективна или технически ненадежна. «Что касается армии, то, безусловно, военные смогут использовать эту систему ровно так же, как сегодня, к примеру, ВСУ применяют Starlink. Но ключевое отличие в том, что это наша суверенная система, которая предоставляет защищенное шифрование и канал связи, который невозможно контролировать извне», – добавил эксперт.

    «Заявления же Украины о возможности сбить спутники «Рассвет», мягко говоря, преувеличены. Во-первых, для поражения аппаратов на высотах в несколько сотен километров необходимы специализированные противоспутниковые средства, которых у Киева нет. Потенциал ракетной отрасли, который когда-то существовал на «Южмаше», остался в прошлом», – пояснил Анпилогов.

    Передача же американских ракет SM-6 или любых других заатмосферных перехватчиков ВСУ означала бы открытие «ящика Пандоры». «Ответные меры в таком случае могут быть симметричными и гораздо более болезненными для тех, кто сильнее зависит от космической инфраструктуры – в первую очередь для Соединенных Штатов», – отмечает он.

    «Удары же по навигационным группировкам, обмену данными или коммерческим спутникам связи – это эскалация, которая обрушит критически важные сервисы как в военной, так и в гражданской сфере. Поэтому ни одна сторона, ответственно подходящая к вопросам стратегической стабильности, на такой шаг не пойдет», – считает собеседник.

    Что касается возможности глушения с Земли или ударов по наземным станциям, то и здесь есть объективные ограничения. «Спутники «Рассвет» работают в высокочастотных Ku- и Ka-диапазонах с использованием узконаправленных антенн. Сигнал идет в узком конусе, и чтобы его заглушить, нужно либо обладать источником помех колоссальной мощности, либо находиться в непосредственной близости от работающего терминала. На линии боевого соприкосновения размещение таких мощных средств РЭБ – задача практически невыполнимая, так как они мгновенно становятся приоритетной целью для уничтожения», – подчеркнул Анпилогов.

    Более того, сама система связи адаптивна: терминалы и спутники умеют менять частоты, подстраиваясь под условия, подобно тому, как они компенсируют помехи от атмосферных явлений. «Опыт попыток глушения Starlink это наглядно подтвердил – полностью и надолго подавить такой канал крайне сложно. Таким образом, запуск «Рассвета» – это не просто военно-техническое достижение. Это формирование новой инфраструктурной основы», – добавляет эксперт.

    По его словам, появление у России такой системы, которая изначально строится с учетом лучших технологий защиты и эффективности – «это закономерный этап развития страны, способной обеспечивать связностью и свои арктические регионы, и свои вооруженные силы, не оглядываясь на внешних поставщиков услуг».

    Ранее Россия вывела на орбиту первые 16 спутников связи «Рассвет». Таким образом, Москва положила начало созданию спутниковой связи с перспективой глобального покрытия. За рубежом уже успели по достоинству оценить проект. Так, Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивает, что Россия стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект пока выглядит скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около 1000 км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы, а не вводятся постепенно, как у Starlink.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

    Украинские политики уже пригрозили ударами по орбитальной инфраструктуре. Как цитирует Lenta.ru депутата Верховной рады Максима Бужанского, «сбить дроном российский спутник в космосе – задача нетривиальная». На практике же у Киева нет собственных средств для систематического поражения низкоорбитальных аппаратов.

    Напомним, на орбите уже работает группировка российских спутников наблюдения «Зоркий», позволяющая создавать цифровые карты в режиме реального времени. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Первые три спутника «Зоркий» были выведены на орбиту в декабре прошлого года. Также к 2031 году будут запущены 99 аппаратов «Зоркий», уточняет РИА «Новости». 

    Комментарии (28)
    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили 543 украинских беспилотника
    Средства ПВО за сутки сбили 543 украинских беспилотника
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки были сбиты три снаряда американской РСЗО HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 543 беспилотника.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам сборки БПЛА дальнего действия и местам их запуска, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 127 465 беспилотников, 652 ЗРК, 28 475 танков и других бронемашин, 1693 боевые машины РСЗО, 34 067 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 766 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в ночь на вторник ВС России ударили по производству ракет и комплектующих на Украине.

    До этого ВС России поразили используемые ВСУ портовые объекты, а также поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    Комментарии (19)
    25 марта 2026, 06:51 • Новости дня
    Рота ВСУ бесследно исчезла в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Целое подразделение вооруженных сил Украины перестало выходить на связь в районе сел Волоховка и Бочково в Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Речь идет о второй роте первого батальона 159-й бригады ВСУ, сказал собеседник РИА «Новости».

    Бригада столкнулась с существенными потерями на этом участке фронта. Критическая ситуация сложилась при попытке украинских бойцов форсировать реку Волчью.

    Ранее российские военные доложили об исчезновении роты 129-й бригады теробороны ВСУ при попытке форсировать Северский Донец. Сотни солдат 159-й механизированной бригады считаются пропавшими без вести в районе села Зыбино. Украинские подразделения понесли колоссальные потери при переправе через реку Волчья.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 12:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Никифоровку в ДНР
    Российские войска освободили Никифоровку в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Никифоровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Дружковки, Константиновки, Рай-Александровки, Липовки, Былбасовки, Новоселовки, Краматорска, Николаевки и Славянска в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник при этом потерял до 200 военнослужащих, три бронемашины, восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, три склада боеприпасов и склад горючего.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Иволжанского, Мануховки, Бубликово, Храповщины и Битицы в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Великой Бабкой и Верхней Писаревкой.

    При этом потери ВСУ составили до 310 военнослужащих, две машины пехоты, бронетранспортер, четыре орудия полевой артиллерии и боевая машина американской РСЗО HIMARS. Уничтожены две израильские станции контрбатарейной борьбы RADA, станция РЭБ, склад боеприпасов и шесть складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и бригады нацгвардии в районах Моначиновки, Шевченково, Соболевки, Паламаревки и Староверовки в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

    Потери противника составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин, три артиллерийских орудия и боевая машина чешской РСЗО Vampire. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Красноярского, Светлого, Торецкого, Веровки, Доброполья, Гришино, Торского, Сергеевки, Белицкого и Новопавловки в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Песчаное в Харьковской области.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. В частности, они освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Житель Чувашии получил 17 лет за участие в боях против армии России

    Суд Чувашии вынес приговор местному жителю за участие в боях против армии России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Чувашии заочно получил 17 лет колонии строгого режима за участие в боевых действиях против российских военных, будучи признанным виновным в государственной измене.

    Верховный суд Чувашии заочно приговорил 34-летнего жителя республики к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, сообщает прокуратура республики. Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ за участие в боевых действиях против Вооруженных сил России.

    В надзорном ведомстве уточнили, что осужденный является уроженцем Украины. В мае 2022 года он добровольно вступил в состав Вооруженных сил Украины и, используя военную технику и снаряжение, принимал участие в боевых действиях против армии России.

    Государственное обвинение поддержал прокурор Чувашии Эдуард Гиматов. Обвиняемый объявлен в розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чувашии суд назначил два условных срока членам организации «Граждане СССР» за публичные призывы к насилию на национальной почве и экстремистскую деятельность через интернет.

    Ранее гражданка России Юлия Толопа получила девять лет лишения свободы заочно за участие в запрещенном батальоне «Айдар».

    До этого житель Московской области Артем Чернов был приговорен к 14 годам лишения свободы за организацию диверсий в интересах украинской разведки, а также получил штраф и ограничение свободы.


    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 08:16 • Новости дня
    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ под Гуляйполем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские бойцы сразу на нескольких участках вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Гуляйполем Запорожской области, сообщилвоенный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что российские военные сразу на нескольких направлениях прорвали оборону Вооружённых сил Украины под Гуляйполем в Запорожской области, передает ТАСС.

    Он добавил, что сейчас ведется работа по окружению и разгрому украинских подразделений в районах населённых пунктов Бойково, Воздвижевка, Верхняя Терса и Мирное.

    Марочко отметил: «Ведется работа по охвату и разгрому подразделений украинских боевиков в районах населённых пунктов Бойково, Воздвижевка, Верхняя Терса и Мирное. Подразделениям российских войск на ряде участков удалось улучшить тактическое положение и вклиниться в глубину обороны противника. Ожесточённые бои продолжаются».

    Он также сообщил, что с начала недели российская армия успешно отразила ряд контратак украинских войск в районах населённых пунктов Терноватое, Рождественское и Цветковое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко ранее сообщал о выравнивании линии фронта в районе Гуляйполя.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал о ведении уличных боев за этот населенный пункт.

    Российские подразделения освободили село Новоуспеновское на запорожском направлении.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 06:17 • Новости дня
    Марочко рассказал, что получат ВС России и ВСУ от освобождения Песчаного

    Марочко рассказал, что даёт ВС России и ВСУ освобождение Песчаного

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение поседения Песчаное в Харьковской области позволяет российским военным создавать буферную зону, обеспечивая дополнительную безопасность приграничных территорий, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «После освобождения Дегтярного наши военнослужащие продолжили выполнять задачи специальной военной операции, а именно формировать буферную зону в данном районе. Сейчас с освобождением населенного пункта Песчаное буферная зона начала приобретать свои очертания», – сказал он ТАСС.

    Марочко сообщил, что военные, продвинувшись от Волчанских Хуторов до Песчаного, создают достаточно протяженную буферную зону в районе.

    При этом освобождение Песчаного стало неожиданностью для боевиков ВСУ и открыло новый участок фронта. На нем, по мнению Марочко, ВСУ получат новую  проблему, которая осложнит ситуацию для противника в зоне спецоперации.

    Напомним, российские войска 24 марта освободили Песчаное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. В частности, освобождены Павловка и Федоровка Вторая в ДНР. А за день до этого освободили Александровку в ДНР.


    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 14:06 • Новости дня
    После ударов по СБУ на Украине в польский Жешув прибыли три борта

    Tекст: Вера Басилая

    В польский Жешув экстренно прилетели три самолета с отключенными системами опознавания, что совпало с атаками по управлениям СБУ на Украине, сообщает «Военная хроника».

    Три воздушных судна с отключенными системами опознавания экстренно прибыли в польский город Жешув, передает RT.

    По данным источника, транспондеры были включены только на подлете к аэропорту. Предполагается, что речь идет о медицинской авиации для эвакуации раненых из приграничной зоны.

    Активность совпала по времени с серией скоординированных ударов Вооруженных сил России по объектам Службы безопасности Украины в Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе и Житомире. Telegram-канал отмечает, что скрытная эвакуация может свидетельствовать о серьезных потерях среди руководства или иностранных советников СБУ, находившихся на этих объектах во время атак.

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о гибели иностранных специалистов при ударах по зданиям СБУ в Ивано-Франковске и Виннице.

    Глава Львовской области Максим Козицкий ранее подтвердил информацию о разрушениях в региональном управлении ведомства после атаки беспилотника.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о сопротивлении ВСУ в Шосткинском районе Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» сообщили, как командование ВСУ пытается остановить их продвижение в Шосткинском районе на Сумском направлении фронта, перебрасывая резервы из тыловых районов.

    «Противник попытался провести контратаку силами штурмовой группы 210 ошп, большая часть живой силы которой уничтожена в результате стрелкового боя, один военнослужащий ВСУ взят в плен», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Военнослужащие пояснили, что на Украине оно считается «элитным» подразделением, которое принимало участие в нескольких знаковых сражениях конфликта, но всегда оперативно выводилось на восстановление и ротацию. Службу в нем проходят в основном жители Киева и области.

    Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Вольной Слободы, Бубликово, Иволжанского, Храповщины, Битицы и села Хотень. Штурмовики «Севера» в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на 18 участках, в Глуховском – на двух. За сутки продвижение составило до 400 м.

    В Краснопольском районе штурмовые отряды сломили сопротивление противника и продвинулись на расстояние до 1400 метров.

    На Харьковском направлении штурмовики-гвардцейцы 69 мсд 6 А группы войск  «Север» зачистили лесные массивы в районе населенного пункта Песчаное (Чугуевский, ранее Волчанский, район Харьковской области).

    А также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Избицкого, Верхней Писаревки, Белого Колодезя и села Великая Бабка. На Волчанском направлении штурмовые группы в ходе ожесточенных стрелковых боев продвинулись на восьми участках до 350 метров.

    На Великобурлукском направлении штурмовики с боями продвинулись на трёх участках до 700 метров. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» нанесли поражение ударами ТОС по опорпункту 1 обр ТерО в районе Шевяковки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 80 в Харьковской области). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военэксперт Марочко рассказал, что получат ВС России и ВСУ от освобождения Песчаного. Рота ВСУ бесследно исчезла в Харьковской области. Комкор ВСУ лег в госпиталь в Сумах с целью увольнения из армии перед тотальной проверкой.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 06:51 • Новости дня
    Комкор ВСУ лег в госпиталь с целью увольнения из армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир 14-го армейского корпуса (АК) ВСУ полковник Павел Житняк лег в военный госпиталь в Сумах, чтобы попытаться уволиться из армии по состоянию здоровья, сообщили в российских силовых структурах.

    Командир 14-го армейского корпуса ВСУ полковник Павел Житняк обратился за медицинской помощью и в настоящее время проходит лечение в военном госпитале в Сумах, передает РИА «Новости». Как сообщил источник агентства, для старшего офицера освободили несколько палат.

    Собеседник отметил, что Житняк пытается уволиться из армии по состоянию здоровья на фоне ожидаемой проверки генштаба ВСУ.

    Ранее, в понедельник, агентство сообщало о планах привлечь Житняка к ответственности за ложные доклады в генштаб ВСУ относительно ситуации на фронте в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области при загадочных обстоятельствах скончался заместитель командира полка охраны спецслужбы транспорта.

    Командование батальона 82-й бригады ВСУ отказалось от эвакуации раненых из-за желания поспать.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об отступлении украинских войск из населенного пункта Червоное.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 22:03 • Новости дня
    В Хмельницкой области начались перебои с электроснабжением

    Перебои с электроснабжением произошли после взрывов в Хмельницкой области

    Tекст: Вера Басилая

    В Хмельницкой области на западе Украины наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, что произошло после серии взрывов во время воздушной тревоги.

    Глава областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил о перебоях с электроснабжением в Хмельницкой области, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что перебои зафиксированы после того, как в регионе были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

    Ранее в тот же день в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога, после чего прозвучали взрывы.

    Часть Одессы и области осталась без электроснабжения из-за аварии.

    В Киеве и Киевской области также произошли экстренные отключения электроэнергии.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 18:19 • Новости дня
    Житель Курской области погиб при атаке ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара Вооруженных сил Украины по селу Гламаздино в Хомутовском районе Курской области погиб один человек, еще шестеро были ранены, отмечают местные власти.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Гламаздино Хомутовского района Курской области. По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще шестеро получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в Мах.

    Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Сейчас на месте работают оперативные службы, уточняются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Рыльске Курской области в результате обстрела пострадали мужчина и женщина, которым оперативно оказали медицинскую помощь.

    Ранее 20 марта украинский беспилотник атаковал трассу в Рыльском районе, в результате чего 29-летняя женщина получила осколочные ранения и переломы. А 17 марта житель Курска, который получил тяжелые ранения из-за удара ВСУ по автосервису, скончался после более двух недель в больнице.


    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 06:21 • Новости дня
    Боец рассказал, что ВС России контролируют большую часть Константиновки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения заняли существенную часть города Константиновка в ДНР, заявил начальник расчета беспилотных летательных аппаратов из Южной группировки с позывным «Саныч».

    Операторы атакуют объекты за городской чертой, сказал «Саныч» РИА «Новости».

    «Сейчас львиная доля взята нашими войсками, поэтому мы больше «работаем» за Константиновкой», – сообщил военный.

    Военный пояснил, что приоритетными целями стали пути снабжения противника. Также удары наносятся по пунктам управления беспилотниками и местам дислокации личного состава украинских формирований.

    Собеседник агентства привел примеры успешной боевой работы расчета. По его словам, напарник ночью точно поразил укрытие пехоты, а сам он уничтожил вражеский пункт управления дронами в Кондратьевке.

    «Саныч» отметил, что российские дроны эффективно действуют на дистанции более 40 километров. Попытки противника помешать работе в воздухе не снижают результативность атак по тыловым объектам.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко пояснял, что ВС России отбили железнодорожную станцию в Константиновке в ДНР и продвинулись на восток и запад от железнодорожного узла.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 08:37 • Новости дня
    Российский боец заявил о полном огневом контроле дороги в Константиновку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Последняя дорога снабжения украинских боевиков в Константиновке в ДНР находится под полным огневым контролем российских войск, рассказал командир разведывательно-ударной роты 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем Южной группировки с позывным «Хан».

    «Хан» рассказал, что последняя дорога снабжения украинских военных в Константиновке находится под полным огневым контролем российских войск, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «После уничтожения дамб российской армией противнику стало сложнее доставить снабжение и боекомплект. У них осталась одна дорога, которая сейчас под полным нашим контролем».

    Ранее оператор БПЛА батальона спецназа «Южной» группировки с позывным «Мансур» сообщал, что после подрыва дамб российскими войсками, гарнизон ВСУ в городе остался без ротаций и стабильного снабжения. Командир отметил, что за последние десять дней действия подразделения привели к серьезным потерям противника.

    По его словам, были уничтожены семь артиллерийских орудий, 12 автомобилей, 27 антенн управления беспилотниками и 13 станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, уничтожены девять пунктов БПЛА с местами пуска тяжелых дронов ВСУ и до 130 украинских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения заняли существенную часть города Константиновка в ДНР.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о вытеснении украинских боевиков из соседнего населенного пункта Николаевка.

    Глава республики Денис Пушилин заявил о перерезании логистических путей снабжения ВСУ в западной части города.

    Комментарии (0)
    Украинский беспилотник врезался в трубу электростанции в Эстонии
    Совершены атаки беспилотников на военные базы США в Северной Америке
    Фицо заявил о непонимании ненависти Европы к России
    Посол Израиля на Украине раскритиковал военное сотрудничество России и Ирана
    Минцифры решило заставить маркетплейсы открыть ПВЗ в отделениях «Почты России»
    Умер актер сериала «Тихий Дон» Тихон Котрелев
    Антиматерию впервые перевезли по автотрассе

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

