Число сбитых беспилотников над Ленобластью достигло восьми

Tекст: Ольга Иванова

Число уничтоженных беспилотников над Ленинградской областью в воскресенье достигло восьми, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем обращении на платформе Max.

«В общей сложности уже восемь БПЛА уничтожено сегодня над Ленобластью», – заявил Дрозденко. Глава региона подчеркнул, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать очередную атаку.

В аэропорту Пулково временно приостановили прием и отправление самолетов в связи с обеспечением безопасности.