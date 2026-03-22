На Бали задержала россиянина за публичное оскорбление священного праздника Ньепи

Tекст: Дарья Григоренко

Поводом для задержания стала его публикация в Instagram* (деятельность компании Meta* признана экстремистской и запрещена в России), где мужчина в грубой форме высказался о традициях праздника и отказался соблюдать установленные местные правила, передает РИА «Новости».

По словам представителя полиции Бали Ариасанди, «в ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация, содержащая элементы оскорбления Дня Ньепи. После этого было проведено установление личности владельца аккаунта». В результате публикация вызвала бурную реакцию среди местных жителей, а полиция отследила и задержала подозреваемого в районе Менгви.

Гражданину Швейцарии предъявлены обвинения по статье 301 уголовного кодекса Индонезии за распространение материалов, оскорбляющих религию с использованием информационных технологий. В качестве вещественных доказательств изъяты мобильный телефон и аккаунт в социальной сети, с которого была опубликована запись. Сейчас подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.

Ньепи – один из главных религиозных праздников Бали, когда на острове вводятся строгие ограничения: запрещены любые передвижения, работа, использование огня и любые развлечения. Эти правила обязательны для всех, в том числе для иностранных туристов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Королевский суд Саутуарка удовлетворил апелляцию Хамита Джошкуна по делу о сожжении Корана.

Ранее дидер датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел акцию с сожжением священной книги у посольства Турции.