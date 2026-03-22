Финансист Гукасова рассказала о влиянии «серой» зарплаты на будущую пенсию
Получение неофициальной зарплаты и длительные перерывы в стаже могут привести к снижению будущей пенсии по старости и уменьшению выплат, сообщила директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова.
По ее словам, неофициальная или частично официальная зарплата существенно влияет на уменьшение пенсии, передает РИА «Новости». Пенсионные коэффициенты и страховой стаж начисляются только с той части зарплаты, с которой работодатель платит страховые взносы.
«Самое существенное влияние на уменьшение пенсии оказывает согласие работника на неофициальную или частично официальную зарплату», – отметила она.
Гукасова добавила, что работа без оформления трудового договора может вовсе не учитываться в стаже, и в таком случае человек рискует не набрать необходимый минимум для назначения страховой пенсии по старости, оставшись с социальной пенсией, размер которой значительно ниже.
Эксперт подчеркнула, что длительные перерывы в трудовой деятельности, если они не связаны с уходом за детьми или службой в армии, негативно отражаются на размере будущей пенсии. Такие паузы уменьшают количество накопленных пенсионных коэффициентов и общий размер выплат.
