Финансист Гукасова рассказала о влиянии «серой» зарплаты на будущую пенсию

Tекст: Катерина Туманова

По ее словам, неофициальная или частично официальная зарплата существенно влияет на уменьшение пенсии, передает РИА «Новости». Пенсионные коэффициенты и страховой стаж начисляются только с той части зарплаты, с которой работодатель платит страховые взносы.

«Самое существенное влияние на уменьшение пенсии оказывает согласие работника на неофициальную или частично официальную зарплату», – отметила она.

Гукасова добавила, что работа без оформления трудового договора может вовсе не учитываться в стаже, и в таком случае человек рискует не набрать необходимый минимум для назначения страховой пенсии по старости, оставшись с социальной пенсией, размер которой значительно ниже.

Эксперт подчеркнула, что длительные перерывы в трудовой деятельности, если они не связаны с уходом за детьми или службой в армии, негативно отражаются на размере будущей пенсии. Такие паузы уменьшают количество накопленных пенсионных коэффициентов и общий размер выплат.

