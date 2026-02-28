  • Новость часаИзраиль нанес удар по Ирану
    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией
    Венгрия и Сербия объявили о создании нефтепродуктопровода в обход Украины
    Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от гражданства России
    Назван заболевший астронавт, из-за которого впервые эвакуировали экипаж с МКС
    Дмитриев: Зеленского пришлось прервать во время заявления о ядерном оружии
    Глава Минобороны Нидерландов допустила отправку войск на Украину
    Бывшая «Криворожсталь» объявила о закрытии завода из-за нехватки электричества
    Трамп заявил о возможности «дружественного захвата Кубы»
    В районе штаба Пентагона зафиксировали резкий скачок заказов пиццы
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    33 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    15 комментариев
    28 февраля 2026, 06:48 • Новости дня

    Байдену понадобилась помощь при спуске с лестницы после выступления в Каролине

    Tекст: Денис Тельманов

    После выступления в Южной Каролине Джо Байдену потребовалась поддержка, чтобы безопасно спуститься по лестнице, что привлекло внимание публики.

    Как сообщает РИА «Новости», после выступления в Южной Каролине бывший президент США Джо Байден начал спускаться по лестнице, держась левой рукой за перила. Правую руку он протянул находившемуся рядом человеку, предположительно помощнику или охраннику, который взял Байдена за руку, приобнял за поясницу и помог ему дойти до конца лестницы.

    Во время этого выступления Байден заявил: «Я встречался с президентом России Владимиром Путиным больше, чем любой другой мировой лидер».

    На этот раз Байдену удалось избежать падений или других инцидентов при спуске. При этом за время президентства он неоднократно спотыкался и падал на публичных мероприятиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину из-за опасений по поводу возможных военных действий на Украине.

    Уильям Стивенсон, бывший муж Джилл Байден, обвиняется в убийстве своей новой жены.

    Джо Байден, покидая пост президента США, забрал два дипломатических подарка – обломок самолета и запонки.

    25 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина фактически подставила Госдеп. Теперь США предстоит либо опровергнуть сообщения об отправке Украине ноты из-за удара по порту Новороссийска, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, о требовании Вашингтона к Киеву воздержаться от атак, сообщила посол Украины Ольга Стефанишина.

    «Вашингтон оказался в положении Буриданова осла и выбрал непубличный вариант решения проблемы атак ВСУ на нефтяные объекты в Новороссийске», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что американские компании активно участвуют в разработке казахстанских месторождений.

    Речь в первую очередь идет о Кашагане на шельфе Каспийского моря. Нефть оттуда экспортируется главным образом через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате бизнес США получает прибыль. Или недополучает ее вследствие действий Украины.

    По мнению собеседника, Госдеп посчитал ниже собственного достоинства публично заявить Киеву о нарушении своих интересов, поэтому оказал негласное давление на украинское руководство в попытке приструнить его. Он допускает, что демарш мог касаться и других острых вопросов, как, например, атаки на танкеры в Черном море. 

    «Украине важна любая публичная огласка. Задача – интернационализация конфликта и вовлечение в СВО максимального числа стран. Я думаю, с этим связано предание ноты огласке, – полагает аналитик. – При этом действия киевских властей стали очередным подтверждением тому, что для них нет никаких дипломатических правил, они не придерживаются практики тайных договоренностей и готовы использовать грязные приемы, чтобы добиться своих целей».

    Эксперт подчеркнул, что Украина фактически подставила американское внешнеполитическое ведомство. «Американцам сейчас нужно либо опровергнуть сообщения о демарше, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, ведь выяснится, что или Киев в достаточной степени независим от США и может игнорировать требования Вашингтона, или Белый дом недостаточно давит на украинское руководство для того, чтобы достичь желаемого результата», – детализировал спикер.

    Он также допускает, что Украина, хотя и «приняла к сведению» уведомление Госдепа, может снова атаковать объекты КТК для демонстрации якобы полной «независимости». «На деле это станет признаком тотальной неуправляемости», – акцентировал аналитик. По его прогнозам, опубличивание требования Штатов аукнется Киеву.

    «Дональд Трамп имеет крайне негативное впечатление и о Владимире Зеленском, и об украинской власти в целом. Проблема в том, что у нынешней американской администрации оказалось мало внятных рычагов воздействия на Зеленского. Но все же они есть: в частности, антикоррупционные расследования на Украине», – заключил Анпилогов.

    Ранее Госдеп США направил Киеву ноту из-за удара по порту Новороссийска. Об этом сообщила посол Украины Ольга Стефанишина. «Мы слышали, что украинские атаки затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну вы знаете, нападений на американские интересы», – заявила она телеканалу CNN.

    Дипломат уточнила, что Вашингтон не предлагал украинской стороне воздерживаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру в целом. «Это было связано именно с тем фактом, что там пострадал экономический интерес США. Мы приняли это к сведению», – добавила Стефанишина.

    По ее словам, в уведомлении также было сказано, что у Штатов нет таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Она посетовала, что за 35 лет независимости Киев не смог достичь такого же уровня экономического взаимодействия с Вашингтоном, которого достигла Астана.

    Напомним, в конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали порт Новороссийск, повредив ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому Казахстан экспортирует основную часть нефти. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Это привело к снижению поставок. Американский Chevron, крупный акционер КТК, понес убытки.

    В Астане назвали недопустимой атаку на объект, который являются частью инфраструктуры международной энергобезопасности. В январе 2026 года беспилотники атаковали танкеры вблизи инфраструктуры КТК, которые были зафрахтованы для перевозки нефти из Казахстана. МИД республики выразил обеспокоенность случившимся и призвал международных партнеров выработать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Комментарии (7)
    25 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    В ноябре Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Путиным и Зеленским.

    Комментарии (37)
    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    #{vote}
    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В качестве одной из гарантий безопасности для Киева рассматривается вариант, напоминающий коллективную оборону по пятой статье НАТО, сообщил американский спецпосланник Стив Уиткофф.

    Гарантии безопасности для Киева могут быть реализованы по аналогии с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на форуме YES Meeting, передает РИА «Новости». По его словам, Европа готова предложить для Украины различные гарантии, а США намерены поддержать эти предложения.

    «Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией», – подчеркнул Уиткофф. Он также пояснил, что США и Европа готовы укреплять совместные меры поддержки Киева, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности.

    Ранее в среду Уиткофф отметил наличие большого количества креативных, реалистичных и разумных идей на переговорах. Он подчеркнул конструктивный подход России на переговорах в Женеве. Также американский спецпосланник допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие 10 дней.

    Комментарии (27)
    26 февраля 2026, 21:28 • Новости дня
    Дмитриев спустя два часа покинул переговоры с США в Женеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев ушел из отеля Four Seasons в Женеве через два часа после начала встречи с американской стороной.

    Спецпредставитель президента России по вопросам экономического сотрудничества с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев спустя два часа покинул отель Four Seasons в Женеве, где проходили переговоры между США и Украиной, сообщает корреспондент ТАСС.

    Он отказался давать какие-либо комментарии по итогам. «Ничего не комментируем», – отметил спецпредставитель. По данным агентства, Дмитриев участвовал в двусторонних встречах, связанных с экономическим направлением сотрудничества между Россией и США.

    В четверг в Женеве приземлился самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, куда он прибыл для переговоров с украинской и иранской делегациями.


    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 22:31 • Новости дня
    Источник: Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по урегулированию конфликта с участием представителей России, США и Украины отложены, а место их проведения сейчас уточняется, сообщает источник.

    Консультации по украинскому урегулированию, в которых участвуют Москва, Вашингтон и Киев, сдвинуты по срокам, сообщает источник ТАСС. Собеседник агентства отметил: «Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется».

    Изначально предполагалось, что дипломатический диалог может возобновиться в Женеве уже 26 февраля. Теперь же организационные детали и точная площадка для переговоров находятся на стадии дополнительного согласования сторонами.

    Ранее Владимир Зеленский и Стивен Уиткофф допустили проведение трехсторонней встречи в течение десяти дней.

    Предыдущий раунд переговоров проходил в Женеве в середине февраля.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 01:12 • Новости дня
    Оман сообщил о согласии Ирана отказаться от запасов обогащенного урана

    Tекст: Денис Тельманов

    Иран принял требование Вашингтона и согласился переработать свои запасы обогащенного урана до нейтрального состояния, сообщил глава МИД Омана.

    Во время переговоров между Ираном и США, завершившихся в Женеве, Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана. Как передает РИА «Новости», глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступал посредником в обмене посланиями между делегациями Ираном и США, сообщил, что достигнута договоренность о переработке имеющихся запасов урана до минимального возможного уровня.

    Министр в интервью телеканалу CBS заявил: «Что касается имеющихся в настоящий момент запасов, я считаю, что теперь достигнута договоренность о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня – до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо, и это топливо будет необратимым».

    Это условие было одним из ключевых требований США для заключения новой сделки по иранской ядерной программе. Третий раунд консультаций между Ираном и Соединенными Штатами завершился в четверг вечером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация передала свои предложения США через оманских посредников в ходе третьего раунда ядерных переговоров.

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что женевские переговоры США и Ирана по ядерной программе завершились без результата, так как Тегеран отказался уничтожать объекты и вывозить обогащенный уран.

    Министерства иностранных дел Чехии и Италии рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Иран из-за риска обострения безопасности.

    Сколько продлится возможная операция США против Ирана в случае ее проведения?







    Комментарии (15)
    26 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Foreign Affairs: Украина проигрывает России и теряет территории

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский журнал Foreign Affairs указал, что Украина проигрывает России в конфликте, поскольку не располагает достаточными ресурсами для достижения своих военных целей и вынуждена искать компромисс.

    Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому Киев должен согласиться на компромиссный мир и территориальные уступки, пишет американский журнал Foreign Affairs. По мнению издания, ситуация на фронте складывается не в пользу Владимира Зеленского, который ставит перед страной недостижимые задачи. «У него нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны», – говорится в публикации.

    Издание отмечает, что Украина уступает России по численности армии, экономической мощи и вооружению, несмотря на помощь западных стран. Также подчеркивается, что коррупция подорвала все аспекты военных усилий Украины, включая строительство укреплений.

    Журнал считает, что цели России соответствуют ее возможностям и ситуации на поле боя, тогда как задачи Украины выглядят нереалистичными. Киев, по мнению Foreign Affairs, не располагает временем и инвестициями, чтобы противостоять преимуществам России, и ему, вероятно, придется согласиться на мирное соглашение, предусматривающее сдачу части украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Megaupload Ким Дотком также отметил, что стратегическое преимущество России распространяется не только на Украину, но и на западных союзников Киева, включая ЕС и НАТО.

    Ранее французское издание Le Monde заявило, что Москва обладает решающим преимуществом по массе, огневой мощи и мобилизационному потенциалу. А немецкая Berlin Zeitung признала, что Россия располагает промышленной базой, которую ЕС уже утратил, и это делает европейские державы лишь наблюдателями на мировой арене.


    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского выводить украинские войска из Донбасса, назвав продолжение войны безумием.

    Дональд Трамп выступил с критикой в адрес украинских властей после заявления Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ с территории Донбасса, передает РИА «Новости». Трамп назвал безумным сам факт того, что конфликт продолжается, подчеркнув, что война не должна тянуться дальше.

    Ранее Зеленский в резкой форме отказался выводить украинские войска с Донбасса, заявив, что считает такие предложения «чушью собачьей». Это заявление прозвучало на фоне обсуждения путей урегулирования ситуации на Украине.

    В Женеве 17-18 февраля прошел очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о проведении новой встречи в ближайшее время. Украинская сторона также отметила, что на переговорах был достигнут определенный прогресс.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал готовность Москвы искать переговорное решение по украинскому кризису, ссылаясь на договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время саммита на Аляске.

    Комментарии (3)
    25 февраля 2026, 15:21 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе обсуждения украинского урегулирования спецпосланник США Стив Уиткофф отметил наличие большого количества креативных, реалистичных и разумных идей на переговорах.

    Много креативных идей выдвигается в ходе переговоров об украинском урегулировании, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В ходе выступления на украинском форуме YES Meeting он отметил, что не может обсуждать детали: «Есть много креативных идей на столе переговоров, которые я не могу обсуждать сегодня, потому что это, наверное, будет неуместно», передает РИА «Новости».

    Уиткофф подчеркнул, что эти идеи считаются реалистичными и разумными. По его словам, даже если некоторые из них не сработают, важно продолжать попытки найти решение: «И даже если они не работают, то это не значит, что мы не пытаемся», – добавил он.

    Напомним, очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной состоялся в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал новую встречу в ближайшее время. А секретарь СНБО Украины Рустем Умеров отметил, что было достигнуто определенное продвижение в переговорах.

    Ранее в среду Уиткофф отметил конструктивный подход России на переговорах в Женеве. Также американский спецпосланник допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие 10 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.


    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 18:40 • Новости дня
    Victoria’s Secret зарегистрировала бренд в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский бренд Victoria’s Secret завершил процедуру регистрации товарного знака в России, он продает нижнее белье, джинсы, платья и средства гигиены.

    Компания Victoria’s Secret, ранее приостановившая деятельность в России, зарегистрировала свой товарный знак в стране. Корреспондент агентства  ТАСС сообщил, что заявка на регистрацию была подана в Роспатент 25 марта 2025 года из США.

    Согласно данным из базы ведомства, товарный знак Victoria’s Secret зарегистрирован по двум классам международной классификации товаров и услуг – № 3 и № 25. Классы включают в себя средства личной гигиены, одежду для сна, джинсы, платья, а также мужское и женское нижнее белье.

    Срок действия исключительного права на товарный знак в России установлен до 25 марта 2035 года. Это означает, что бренд сможет официально использовать и защищать свои обозначения на российском рынке в течение 10 лет с момента регистрации.

    Напомним, что в марте 2022 года компания временно приостановила работу в России, однако оформление товарного знака может свидетельствовать о сохранении интереса к российскому рынку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак Victoria’s Secret по двум классам. До этого японский бренд Uniqlo подал в Роспатент сразу 11 новых заявок на товарные знаки.

    А глава Роспатента Юрий Зубов отметил усиление активности зарубежных и российских компаний в области регистрации интеллектуальной собственности.


    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 04:40 • Новости дня
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марк Рубио отметил, что участие Китая, России и США в ядерном соглашении принесло бы пользу всему миру, подчеркнув невозможность принуждения сторон.

    Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы новый договор по ядерному оружию включал три страны – США, Россию и Китай, передает РИА «Новости». По словам госсекретаря Марко Рубио, президент США Дональд Трамп убежден, что только такое соглашение будет легитимным в XXI веке, и Вашингтон продолжит изучать готовность Москвы и Пекина к переговорам.

    «Мы думаем, что для всего мира было бы хорошо, если бы мы смогли достичь такого соглашения», – сказал Рубио.

    Он добавил, что Соединенные Штаты могут оказывать давление и уговаривать, но не способны принудить другие страны к подписанию соглашения.

    «В конечном счете, если они захотят заключить сделку по [ядрному] оружию на три страны, мы готовы говорить об этом. Если они не захотят этого делать, то у нас ее не будет, мы просто продолжим делать то, что нам нужно», – заявил госсекретарь США.

    Рубио отметил, если Россия и Китай согласятся вести переговоры о трехстороннем договоре, США готовы к обсуждению, однако в противном случае Вашингтон продолжит действовать в своих интересах.

    Ранее срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял о готовности РФ в течение года придерживаться ограничений по договору при условии взаимных шагов со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия подтвердила завершение срока действия ДСНВ и выразила сожаление из-за того, что договор не был продлен США. Хиллари Клинтон осудила отказ Белого дома от предложения России по ДСНВ.Белый дом

    выразил надежду на то, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Экс-замгенсека НАТО

    назвала дипломатической победой Путина ситуацию с ДСНВ.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 22:18 • Новости дня
    Вэнс порекомендовал пить пиво перед речью демократов в Конгрессе

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Висконсине предложил подготовиться к просмотру речей демократов, выпив местного пива.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс порекомендовал пить пиво перед просмотром выступлений демократов в Конгрессе, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Посмотрите выступление любого из демократов в Конгрессе. Посмотрите, если сможете это выдержать. Может быть, сначала выпейте пару хорошего висконсинского пива и подготовьтесь».

    Вэнс не уточнил, употребляет ли он сам пиво во время просмотра выступлений оппонентов. Ранее на неделе он признался, что слишком часто посещает McDonald's.

    Также вице-президент упрекнул демократов за их негативную реакцию на ежегодное обращение президента США к Конгрессу «о положении Союза».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Ванс отказался участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году.

    Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на 120 млн евро, что вызвало критику со стороны американских властей.

    Эксперты отметили глубокий идеологический раскол между США и ЕС. Новая доктрина администрации Трампа провозгласила разрушение глобализма и политику «мир через силу».

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 08:29 • Новости дня
    Борт Уиткоффа прибыл в Женеву перед запланированными переговорами

    Tекст: Вера Басилая

    В Женеве приземлился самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, куда он прибыл для переговоров с украинской и иранской делегациями, следует из данных сервиса ADS-B Exchange.

    Борт спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа приземлился в аэропорту Женевы около 08.05 мск, передает РИА «Новости».

    По данным ADS-B Exchange, использовался самолет модели Bombardier Global 7500. Ожидается, что в Женеве Уиткофф проведет встречи с секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с представителями Ирана.

    СМИ сообщали, что спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер направятся в Женеву для участия в очередном раунде переговоров по иранской ядерной программе.

    Главу РФПИ Кирилла Дмитриева также ожидают в Женеве на переговорах с американской стороной.

    Переговоры по урегулированию конфликта с участием представителей России, США и Украины отложены, а место их проведения сейчас уточняется.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 13:06 • Новости дня
    Песков заявил о продолжающейся выработке позиции России по «Совету мира»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России продолжает формулировать позицию по организованному США «Совету мира» с учетом мнения дружественных государств, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Министерство иностранных дел России еще формулирует позицию Москвы по Совету мира, организованному США, передает ТАСС. Дмитрий Песков заявил: «МИД до сих пор формулирует позицию».

    Он подчеркнул, что мнение стран, дружественных России, также принимается во внимание. По словам Пескова, позиция этих государств по участию в «Совете мира» неоднозначна, и все мнения учитываются при разработке окончательной позиции.

    Песков также сообщил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в четверг будет посвящена международным вопросам, однако тема «Совета мира» не стоит высоко в их повестке дня.

    «Этот вопрос не стоит высоко в повестке дня», – отметил пресс-секретарь. Он добавил, что нельзя исключать обсуждение этого вопроса, но подчеркнул, что для лидеров это не является приоритетной темой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице США прошло первое заседание «Совета мира» по урегулированию конфликта в секторе Газа по инициативе президента США Дональда Трампа.

    «Совет мира» представил первую часть стран-учредительниц, которые подтвердили свое участие.

    По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва сейчас прорабатывает свою позицию по отношению к «Совету мира».

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Песков: США продолжают связывать вопросы экономики с урегулированием на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон продолжает связывать экономические вопросы с урегулированием ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, несмотря на наличие экономических контактов между Москвой и Вашингтоном, США не разделяют переговорные треки и предпочитают рассматривать их в связке, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что экономическое взаимодействие с США «не означает», что эти вопросы оторваны от обсуждения украинского урегулирования. Он подчеркнул, что американская сторона по-прежнему полностью увязывает оба направления.

    Также Песков выразил благодарность представителям Вашингтона за их усилия по урегулированию украинского конфликта.

    Ранее Песков назвал ошибкой попытки определить стадию переговоров по Украине.

    Он также раскрыл самый сложный вопрос в украинском урегулировании.

    Комментарии (0)
    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией

    Европейский континент, как конь Боливар, не выдержит двух сверхдержав, и по итогам конфликта вокруг Украины останется только одна: либо Россия, либо Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав готовиться к мировой войне. Но при этом умолчал о своей личной ответственности за грядущую катастрофу Европы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для посадки, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
