Назван самый дорогой тур на 23 февраля

Tекст: Ольга Иванова

Самым дорогим туром на 23 февраля 2026 года стала поездка из Москвы в Дубай, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные онлайн-магазина туров Travelata. Семья из четырех человек выбрала девять ночей в пятизвездочном отеле с завтраками и ужинами, за что заплатила 1 млн 637 тыс. 832 рубля. В сервисе уточнили: «Наиболее роскошным путешествием с захватом 23 февраля 2026 года стала поездка из Москвы в Дубай. Пара взрослых с двумя детьми проведет девять ночей в пятизвездочном отеле, с завтраками и ужинами. За тур они заплатили 1 637 832 рубля».

Годом ранее самым дорогим был тур на Мальдивы: тогда отдых пары с ребенком в пятизвездочном отеле на 11 дней стоил 1,47 млн рублей. По данным Travelata, в 2026 году самой бюджетной оказалась поездка из Уфы в Петербург: турист проведет шесть ночей в трехзвездочном отеле без питания.

Стоимость этого доступного тура составила 21,4 тыс. рублей. В 2025 году самой недорогой была поездка из Москвы в Казань, где пара могла провести три ночи в апарт-отеле без питания, а цена отдыха составила 17,5 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что динамика цен на туры зависит от направления, продолжительности отдыха и уровня выбранного отеля. При этом востребованность бюджетных поездок по России сохраняется, несмотря на рост интереса к зарубежным направлениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты туротрасли отмечают, что максимальные скидки на летние туры доступны в январе. К концу марта выгода для туристов снижается.

Самый дорогой тур на Новый год был продан за 2,32 млн рублей.