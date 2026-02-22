Адвокат Зернов предостерег от сувенирных «удостоверений» к 23 февраля

Tекст: Катерина Туманова

Он отметил, что к 23 февраля популярность на маркетплейсах приобретают шуточные или сувенирные удостоверения с символикой правоохранительных органов. При этом некоторые продавцы предлагают к продаже экземпляры с настоящей символикой и наименованиями действующих российских правоохранительных органов.

«Ответственность по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») наступает за приобретение и хранение такого «сувенира» в целях использования, а также за сам факт использования поддельного документа», – пояснил Зернов РИА «Новости».

По словам юриста, наказание за подобное преступление может достигать одного года лишения свободы.

Эксперт рекомендовал избавляться от подобных опасных подарков и советовал типографиям внимательно проверять содержание изготавливаемых удостоверений, чтобы не нарушить закон.

