Адвокат Зернов предостерег от сувенирных «удостоверений» к 23 февраля
Покупка сувенирных удостоверений с символикой правоохранительных органов может привести к уголовной ответственности по статье 327 УК России, предупредил адвокат Олег Зернов.
Он отметил, что к 23 февраля популярность на маркетплейсах приобретают шуточные или сувенирные удостоверения с символикой правоохранительных органов. При этом некоторые продавцы предлагают к продаже экземпляры с настоящей символикой и наименованиями действующих российских правоохранительных органов.
«Ответственность по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») наступает за приобретение и хранение такого «сувенира» в целях использования, а также за сам факт использования поддельного документа», – пояснил Зернов РИА «Новости».
По словам юриста, наказание за подобное преступление может достигать одного года лишения свободы.
Эксперт рекомендовал избавляться от подобных опасных подарков и советовал типографиям внимательно проверять содержание изготавливаемых удостоверений, чтобы не нарушить закон.
