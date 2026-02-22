Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Нижегородский аэропорт стал выпускать и принимать рейсы по согласованию
Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о необходимости выпускать и принимать рейсы по согласованию в нижегородском аэропорту в режиме временного ограничения полетов.
«Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов). В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе нижегородского аэропорта он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», – написал он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО перехватили 89 БПЛА над четырьмя областями России за шесть часов субботы. При этом в Татарстане отразили массированную атаку украинских БПЛА.