Тюменка выиграла 333 млн рублей в лотерею

Товаровед из Тюменской области выиграла 333 млн рублей в лотерею

Tекст: Мария Иванова

Товаровед из Тюменской области Татьяна Бутакова неожиданно для себя выиграла треть миллиарда рублей в лотерее «Русское лото», передает РИА «Новости».

Женщина стала одной из трех победителей главного приза «Новогоднего миллиарда»-2026, получив сумму в 333 млн 333 тыс. 333 рубля, сообщили в пресс-службе «Столото».

Совокупно, благодаря дополнительному выигрышу в 500 рублей в последующих турах, Татьяна получила 333 млн 333 тыс. 833 рубля. Как уточнили в компании, счастливый билет оказался в подарочном конверте с шестью купонами, который она приобрела в торговом центре города случайно – изначально не планировала делать эту покупку.

Победительница рассказала, что в тот день с мужем случайно оказались не в том районе, куда собирались, и уже имели на руках несколько билетов. Однако супруг предложил взять еще один конверт в киоске «Столото», и Татьяна согласилась, выбрав конверт с верхушки стопки, отметив: «Если наше – значит, наше».

Всю жизнь Татьяна трудилась товароведом и директором магазина, а сейчас работает кладовщиком в больнице. В свободное время она любит гулять со своим йоркширским терьером по паркам Тюмени.

На выигранные деньги женщина планирует приобрести квартиру, путешествовать и заняться своим здоровьем. Также у нее появилась возможность работать меньше или сделать перерыв, чтобы найти новое дело по душе, добавили в «Столото».

