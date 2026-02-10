Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.4 комментария
Тюменка выиграла 333 млн рублей в лотерею
Товаровед из Тюменской области выиграла 333 млн рублей в лотерею
Жительница Тюменской области выиграла 333 млн 333 тыс. 833 рубля в лотерею после случайной покупки билета в торговом центре.
Товаровед из Тюменской области Татьяна Бутакова неожиданно для себя выиграла треть миллиарда рублей в лотерее «Русское лото», передает РИА «Новости».
Женщина стала одной из трех победителей главного приза «Новогоднего миллиарда»-2026, получив сумму в 333 млн 333 тыс. 333 рубля, сообщили в пресс-службе «Столото».
Совокупно, благодаря дополнительному выигрышу в 500 рублей в последующих турах, Татьяна получила 333 млн 333 тыс. 833 рубля. Как уточнили в компании, счастливый билет оказался в подарочном конверте с шестью купонами, который она приобрела в торговом центре города случайно – изначально не планировала делать эту покупку.
Победительница рассказала, что в тот день с мужем случайно оказались не в том районе, куда собирались, и уже имели на руках несколько билетов. Однако супруг предложил взять еще один конверт в киоске «Столото», и Татьяна согласилась, выбрав конверт с верхушки стопки, отметив: «Если наше – значит, наше».
Всю жизнь Татьяна трудилась товароведом и директором магазина, а сейчас работает кладовщиком в больнице. В свободное время она любит гулять со своим йоркширским терьером по паркам Тюмени.
На выигранные деньги женщина планирует приобрести квартиру, путешествовать и заняться своим здоровьем. Также у нее появилась возможность работать меньше или сделать перерыв, чтобы найти новое дело по душе, добавили в «Столото».
