Сборная Франции снялась с ЧМ по следж-хоккею из-за россиян

Tекст: Ольга Иванова

Руководящий совет Французской федерации хоккея (FFHG) единогласно принял решение о снятии национальной команды с чемпионата мира по следж-хоккею (парахоккею), передает ТАСС.

В заявлении федерации отмечается, что турнир в Мексике пройдет под эгидой World Para Ice Hockey (WPIH) независимо от Международной федерации хоккея (IIHF), и в нем предусмотрено участие российской команды. Матч между сборными Франции и России был запланирован на 10 декабря.

Руководящий совет FFHG счел, что «в нынешних обстоятельствах отсутствуют условия для обеспечения надлежащего проведения соревнований». В федерации выразили сожаление в связи с принятием такого решения, признав, что оно негативно отразится на французских спортсменах и тренерском штабе.

Чемпионат мира по следж-хоккею пройдет в Мехико с 8 по 13 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

В тот же день шведская мебельная компания AJ Products объявила о прекращении спонсорства чемпионатов мира по хоккею из-за допуска российских команд.

В воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году по той же причине.