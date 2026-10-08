Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Нарышкин заявил о важности уроков кодификации законов СССР для развития права
Нарышкин: Уроки кодификации законов СССР востребованы для развития права России
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что опыт кодификации законов СССР и Российской империи важен для развития отечественной правовой системы.
Нарышкин заявил, что опыт кодификации законов времен Российской империи и Советского Союза востребован для развития современного отечественного права, передает РИА «Новости».
«Рассчитываю, что сегодняшний круглый стол позволит хотя бы частично осмыслить богатейший опыт кодификации российского и советского законодательства с целью извлечь из него уроки, очень востребованные сегодня для дальнейшего развития отечественной правовой системы», – заявил он.
Мероприятие проходит в Москве и приурочено к 200-летию старта работ по подготовке Свода законов Российской империи, а также 40-летию завершения работы над Сводом законов СССР и его издания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нарышкин счел любовь россиян к чтению национальным преимуществом.