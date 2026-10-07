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Парламент Казахстана возобновил соглашение о поставках нефти из России
Парламент Казахстана возобновил соглашение с Россией о поставках нефтепродуктов
Депутаты парламента Казахстана ратифицировали протокол о возобновлении соглашения с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов.
Протокол возобновляет действие соглашения от 9 декабря 2010 года о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов, передает РИА «Новости».
Документ сохраняет возможность беспошлинных поставок нефтепродуктов из России и ежегодного согласования их объемов. Благодаря этому Казахстан в 2026 году сэкономит на таможенных платежах около 66,1 млн долларов, включая 12,3 млн на бензин, 34,7 млн на дизельное топливо и 19 млн долларов на авиатопливо.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов пояснил, что задержка с ратификацией была связана с прохождением внутригосударственных процедур. Он добавил, что Казахстан не платил пошлины в период формального отсутствия соглашения, так как протокол предусматривает обратное действие.
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