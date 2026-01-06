Сенатор Шейкин рассказал о новых уловках мошенников с сайтами-двойниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шейкин сообщил об активизации мошенников в новогодние праздники, передает ТАСС. По его словам, аферисты создают сайты-двойники, которые внешне полностью копируют известные маркетплейсы, театры и сервисы для покупки билетов. Основная уловка заключается в том, что в адресе фальшивого сайта изменяется всего один символ: добавляется лишняя буква или выбирается домен вроде .top, .shop, .store вместо привычного .ru.

Шейкин подчеркнул: «Отличить фальшивый сайт можно, если обратить внимание на несколько простых признаков. Во-первых, адрес сайта: мошенники часто маскируют его под оригинал, меняя всего один символ. Например, они добавляют лишнюю букву или используют домен .top, .shop, .store вместо привычного .ru».

Кроме того, насторожить должны сайты, предлагающие перевести деньги на карту третьего лица, обещающие единственную большую скидку на день или перенаправляющие на сторонние страницы для ввода личных данных. Сенатор отметил, что надежные площадки используют только сертифицированные платежные сервисы.

Шейкин добавил, что важно проверять контакты и юридическую информацию на сайте. У настоящих компаний всегда есть адрес, ИНН, рабочий номер службы поддержки, а если указаны только мессенджеры – это вероятно мошенники. Парламентарий посоветовал не торопиться с оплатой, проверить сайт через поисковик или агрегаторы, чтобы избежать потери денег и настроения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД назвало основные признаки сообщений, отправленных со взломанных аккаунтов. Мошенники стали обманывать россиян, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы. В России выявили группу мошенников, которые убеждали граждан переводить деньги «на безопасные счета».