Автомобилевоз с восемью машинами сгорел на трассе в Красноярском крае
На трассе возле поселка Сухая Балка в Красноярском крае сгорел автомобилевоз с восемью легковыми машинам, сообщили в краевом ГУ МЧС.
«Сгорел автовоз с легковыми автомобилями на площади 60 кв. метров. Погибших, пострадавших нет», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.
Сигнал о возгорании поступил 4 января в 13.12 по местному времени. Огонь полностью охватил восемь легковых автомобилей, находившихся на платформе автовоза.
Для ликвидации пожара на место прибыли три пожарных автомобиля и 12 сотрудников МЧС.
